Спортивный директор команды Ineos: “Статус Криса Фрума на Тур де Франс-2020 не изменится”

|
Сервас Кнавен об уходе Криса Фрума из команды Ineos и его позиции на Тур де Франс-2020
Спортивный директор команды Ineos Сервас Кнавен (Servais Knaven) утверждает, что объявление о предстоящем уходе Криса Фрума из команды не изменит статус британского гонщика на предстоящем Тур де Франс-2020. Крис Фрум заявил, что намерен вместе с командой Ineos бороться за пятый титул победителя Большой Петли.
В интервью NU.nl Сервас Кнавен сказал: «Во время Тур де Франс возникнут вопросы, повлияет ли факт ухода Криса из команды Ineos на его статус. Но я не вижу причин, по которым его позиция должна теперь измениться. Мы хотим выиграть Тур. Если Крис – сильнейший, он выиграет. То, что он уйдёт из команды в конце этого года, совершенно ничего не меняет.
Думаю, очень важно, что эту ситуацию прояснили. На все вопросы по поводу будущего Криса сейчас даны ответы, и нам не придётся больше об этом говорить, а значит, мы не будем отвлекаться во время подготовки к Туру и во время самой гонки.
Мы всегда посмеивались, когда читали истории (о возможном переходе Криса Фрума в другую команду уже в этом сезоне) в средствах массовой информации. Не думаю, что это вообще обсуждалось внутри команды.
Крис – фантастический велогонщик. Мы все очень счастливы, что работали и продолжаем с ним работать. Мы вместе за эти 10 лет через многое прошли».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (67)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
Shalam s Urala
Крис Фрум покидает велокоманду ... (23)
вот ровно поэтому есть лишь один воистину 7-кратный
который просто строил вообще всех - команду, спонсоров, директоров, журналистов.. кого там еще забыл
одним словом strong
-
paindoc
Ремко Эвенепул дебютирует на к ... (18)
Ремко не вынослив
Винченцо вынослив
Ремко желторотый юнец
Винченцо - умудренный боец
и т.д.
вы это, ну будьте попроще, ближе к народу что ли......
ну что вас понесло?
ну не один, так другой
да какая разница
сам процессс, так сказать, приносит удовольствие
-
Earl57
Ремко Эвенепул дебютирует на к ... (18)
Цитата: SportSpirit
На ЧМ-2019 повозил Жильбера, хватит) Помогать Эвенпул будет при случае только таким вот дядькам.
Да, корона. Да, амбиции. Кому-то это нравится - кому-то не нравится. Но Ремко - такой, яркий! Да, много шума) Но его результаты пока красноречивее слов. И еще отмечаю по его интервью, что он много внимания уделяет мелочам, чтобы выдавать максимальное усилие на дистанции.
Хм, результаты. Однако если посмотреть повнимательнее на его победы, то они были одержаны либо за счет успешного отрыва, либо на этапе с разделкой и потом просто он удерживался и не выпал. На Альгарве они с Шахманном до последнего этапа шли ноздря в ноздрю. Разрыва по времени вообще не было, Ремко был выше только за счет более высокого места на спринтерских этапах. И все решилось на финальной разделке, где Ремко привез Шахманну 38 сек.
Дело было в середине февраля, топы лениво раскатывались и ни Ремко, ни Шахманн их не интересовали. А вот когда взрослые дяденьки едут всерьез, то то там резалты Эвенпула выглядят скромненько.
Маловероятно, что теперь Ремко будут отпускать в отрывы. Ловить начнут сразу.
Разделок ни на Туре Бургоса, ни на Туре Польши не будет. Зато будет много известных гонщиков, которым уже не до раскатки. Поэтому я предпочитаю посмотреть как Ремко поедет эти гонки и тоько потом делать какие-то прогнозы. И как Эвентул поедет гонки и этапы протяженностью хорошо за 200 км. Насколько он вынослив.
-
-
SportSpirit
Ремко Эвенепул дебютирует на к ... (18)
Цитата: Earl57
Цитата: SportSpirit
Вероятно, было решено, что выиграть групповую гонку на ЧЕ маловероятно, а остальное Ремко не интересует. Сезон очень интенсивный, кто-то его просто поедет, а кто-то хочет с шашечками)
В Ремко-генеральщика на ГТ я не верю, слишком взрывной характер.
А просто помочь товарищам то бельгийской сборной? Чтобы чемпион Европы был бельгийцем. Или помогать должны только ему?
На ЧМ-2019 повозил Жильбера, хватит) Помогать Эвенпул будет при случае только таким вот дядькам.
Да, корона. Да, амбиции. Кому-то это нравится - кому-то не нравится. Но Ремко - такой, яркий! Да, много шума) Но его результаты пока красноречивее слов. И еще отмечаю по его интервью, что он много внимания уделяет мелочам, чтобы выдавать максимальное усилие на дистанции.
-
-
-
-
Адриен
Совладелец велокоманды Israel ... (6)
Если что-то держится ТОЛЬКО на энтузиазме, считайте - ВСЁ, через энное время крах неизбежен... Залог успеха - превращение энтузиазма в СИСТЕМУ. А если этого не происходит - сдутие неминуемо... Тот же Тиньков (дай Бог ему здоровья) предлагал в свое время вполне логичные финансовые реформы в велоспорте. И что ? Не то что бы федерация - КОМАНДЫ не поддержали... И все продолжает держаться на плечах энтузиастов - до поры, до времени...
-
Гонщик
Ричард Карапас сможет улететь ... (7)
Цитата: Earl57
То, что Карапас и другие эквадорские гонщики смогут вылететь в Европу и участвовать в гонках, конечно хорошо.
Но объясните пожалуйста мне, темной, почему люди так верят в успех Карапаса? Последним, кто брал розовую майку 2 года подряд, был Мигель Индурайн в 1992 и 1993 гг. То есть 27 лет тому назад. До Индурайна это делал Эдди Меркс в конце 60-х. Карапасу до Индурайна и Меркса как до Луны. Все остальные, побеждавшие на Джиро 2 и 3 раза, делали это с перерывами в несколько лет. Бернар Ино, Контадор, Нибали.
И почему Карапас котируется выше Саймона Йейтса? Им обоим по 27 лет. При этом Саймон 7 лет в профессионалах, Карапас только 4. У Саймона 18 побед в профиках, у Карапаса 8. Да, у Йейтса прошлый год был неудачным, но не до такой же степени. Я еще могу худо-бедно сообразить почему Ремко, ни разу не ездившего ГТ, оценивают выше Саймона, но Карапас!!!
Скорее по тому что цели такой не ставили , обычно после победы на Джиро , замахивались на Тур , либо чтобы было , если рассуждать с точки зрения Фрумми .
Страницы истории велоспорта