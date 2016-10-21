Адам Йейтс переходит в велокоманду INEOS Grenadiers

Адам Йейтс подписал контракт с британской командой INEOS Grenadiers

28-летний британский велогонщик Адам Йейтс (Adam Yates) подписал двухлетний контракт с британской велокомандой INEOS Grenadiers. Йейтс начал карьеру профессионального гонщика в австралийской команде Orica-GreenEdge и выступал в ней 7 сезонов. За это время он одержал 14 побед, в том числе выиграл Классику Сан-Себастьяна, финишировал 4-м на Тур де Франс, был призёром гонок Тиррено-Адриатико, Вуэльта Каталония, Критериум Дофине. Адам Йейтс принимал участие в 8 Гранд-турах.

Дэйв Брэйлсфорд, глава команды INEOS Grenadiers: «Я рад, что Адам, наконец, присоединится к команде. Кажется, сейчас для этого самое правильное время, когда он находится на пике своей карьеры, а мы входим в новую эру как команда INEOS Grenadiers.

Мы международная по составу команда с британским сердцем, поэтому Адам с его серьёзным британским характером идеально впишется в состав. Он знает, как побеждать, его смелость, решимость, жизнерадостность – те качества, которые нужны нам для построение новой INEOS Grenadiers».

Адам Йейтс: «Я особенно рад перспективе выступления в британской команде. На моих глазах за время моей карьеры произошёл подъём велоспорта в Великобритани, толчком к которому, как я думаю, послужили успехи британских велогонщиков и команды.

Это интересная возможность, которая, как я чувствую, пришла в правильное время.

Мои результаты на недельных и однодневных велогонках всегда были стабильными, но мне бы хотелось приобрести это постоянство и на Гранд-турах, выступая в команде INEOS Grenadiers. Хочу посмотреть, куда это меня приведёт».