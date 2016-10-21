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Адам Йейтс переходит в велокоманду INEOS Grenadiers

Адам Йейтс подписал контракт с британской командой INEOS Grenadiers

 

 

  28-летний британский велогонщик Адам Йейтс (Adam Yates) подписал двухлетний контракт с британской велокомандой INEOS Grenadiers.  Йейтс начал карьеру профессионального гонщика в австралийской команде Orica-GreenEdge и выступал в ней 7 сезонов.  За это время он одержал 14 побед, в том числе выиграл Классику Сан-Себастьяна, финишировал 4-м на Тур де Франс, был призёром гонок Тиррено-Адриатико, Вуэльта Каталония, Критериум Дофине. Адам Йейтс принимал участие в 8 Гранд-турах.  

 

Адам Йейтс переходит в велокоманду INEOS Grenadiers

 

 

  Дэйв Брэйлсфорд, глава команды INEOS Grenadiers: «Я рад, что Адам, наконец, присоединится к  команде. Кажется, сейчас для этого самое правильное время, когда он находится на пике своей карьеры, а мы входим в новую эру как команда INEOS Grenadiers.

 

  Мы международная по составу команда с британским сердцем, поэтому Адам с его серьёзным британским характером идеально впишется в состав. Он знает, как побеждать, его смелость, решимость, жизнерадостность – те качества, которые нужны нам для построение новой  INEOS Grenadiers».

 

  Адам Йейтс: «Я особенно рад перспективе выступления в британской команде. На моих глазах за время моей карьеры  произошёл подъём велоспорта в Великобритани, толчком к которому, как я думаю, послужили успехи британских велогонщиков и команды.

 

  Это интересная возможность, которая, как я чувствую, пришла в правильное время.

 

  Мои результаты на недельных и однодневных велогонках всегда были стабильными, но мне бы хотелось приобрести это постоянство и на Гранд-турах, выступая в команде INEOS Grenadiers. Хочу посмотреть, куда это меня приведёт».

 

 

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Теги к статье: Адам Йейтс Adam Yates Mitchelton-Scott INEOS Grenadiers

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  1. ЧОРНЫЙ

    Сегодня, 20:41 | Регистрация: 21.10.2016

    Британцы, остаются британцами...

  2. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 21:48 | Регистрация: 20.06.2019

    Естественно) В британской команде должен быть британский чемпион, разговоры о том, что разницы нет, мягко говоря, не совсем соотвествуют правде. Тем более, с новым спонсором, который британец до мозга костей) 

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Комментарии

  • Александра
    Тур де Франс без «подиумных де ... (25)
    Александра-Фото

    Какие прекрасные комментарии!

    Традиции - это необходимая ценность развития общества, в них наша сила и наша слабость. Традиции нужны как часть системы сдержек и противовесов, их наличие с одной стороны препятствует желанию нестись поперек дороги под флагами свободы, а с другой -  большинство традиций со временем отмирают, позволяя развитию общества все же не прекращаться и выходить на другой качественный уровень. Поэтому я рада, что времена меняются, что в женщинах наконец-то перестают видеть красивую иллюстрацию для важного мероприятия. Подиум - для достойных, красота при этом совершенно вторична, она может быть, а может и не быть.

    Но, конечно, удобнее думать про заговор злых, страшных, толстых, прыщавых и одиноких феминисток. Это гораздо проще понять и принять.))

  • Ice
    Адам Йейтс переходит в велоком ... (2)
    Ice-Фото

    Естественно) В британской команде должен быть британский чемпион, разговоры о том, что разницы нет, мягко говоря, не совсем соотвествуют правде. Тем более, с новым спонсором, который британец до мозга костей) 

  • SVS
    Тур де Франс без «подиумных де ... (25)
    SVS-Фото

    Считаю, что пока рожать будут только женщины - сексисзм нам не победить. Полумеры не помогут.

  • litxaa
    Предварительные составы команд ... (58)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, а в чем разочарование? Разочарование обычно наступает после не оправдавшихся надежд. Увы, к моему глубокому сожалению, никакие надежд на этот сезон у Мувистара не было изначально. Состав команды уже давно был известен и уход всех генеральщиков это не неожиданная новость. А где нет высоких притязаний, не может быть и разочарований(((
  • ЧОРНЫЙ
    Адам Йейтс переходит в велоком ... (2)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Британцы, остаются британцами...

  • Sezar
    Ремко Эвенепул сделал первые ш ... (5)
    Sezar-Фото
    Но вело это ж не инвестиции. Здесь можно:). То есть поспешать нужно медленно. Но нужно:).
  • aksbor
    Микель Ланда – капитан команды ... (5)
    aksbor-Фото

    За пятерку Ланда может побороться. Вряд ли выше. Все-таки частенько у него бывают джорнато но, да и разделка слабовата.

  • veloster
    Микель Ланда – капитан команды ... (5)
    veloster-Фото

    Зачем Кольбрелли быть мотором? Его задача просто попробовать зацепить этап там, где это может получиться.

  • veloster
    Велокоманда Mitchelton-SCOTT н ... (14)
    veloster-Фото

    Так Зейц самый большой спец по Джиро, чему удивляться.

  • rude_rider
    Микель Ланда – капитан команды ... (5)
    rude_rider-Фото
    Не верю в ланду На этап да

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