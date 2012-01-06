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Команда Ineos объявила лидеров на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2020

Капитаны команды Ineos на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2020

 

 

  Глава команды Ineos Дэйв Брэйлсфорд объявил, кто из гонщиков возглавит команду на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2020. 26-летний колумбийский гонщик Ричард Карапас будет защищать титул победителя на Джиро д’Италия-2020. Также в итальянском Гранд-туре примет участие и ещё один новобранец команды – чемпион мира в разделке Роан Деннис.

 

  В качестве капитанов команды Ineos на Тур де Франс-2020 поедут 23-летний колумбийский гонщик, победитель французского Гранд-тура прошлого года Эган Берналь и победитель Тур де Франс-2018, занявший в прошлом году на Большой Петле 2-е место 33-летний Герант Томас.

 

 

 

 

  Дэйв Брэйлсфорд: «В это время года пока что план написан карандашом. Понятно, что ситуация может поменяться. На данный момент мы надеемся, что Ричард Карапас поедет Джиро и постарается защитить свой титул, а Герант Томас и Эган Берналь примут вызов, фокусируясь на Тур де Франс.

 

  И, конечно, Крис возвращается. Он всё ещё страстно желает одержать пятую победу. Он работает очень и очень упорно, чтобы вернуться на уровень, необходимый для того, чтобы быть конкурентоспособным. Мы над этим работаем сейчас.

 

  У нас есть другие гонщики, такие, как Роан Деннис, присоединившийся к команде, который тоже поедет в этом году Джиро. Его цель – и Олимпийские игры, эти две цели прекрасно совпадают.

 

  И у нас есть молодые гонщики, которые развиваются. Мы постараемся взять кого-то из них в команду на Тур де Франс, а кого-то поставим в состав на Джиро, чтобы они получили опыт».

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020 Герант Томас Ричард Карапас Крис Фрум

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  1. Имя: Владимир

    Владимир Корж

    Сегодня, 01:11 | Регистрация: 8.01.2020

    Ха, учитывая что на Джиро три разделки, то Денис может оказаться в пятерке ,а может быть и в тройке в генерале

    1. Имя: Юрий

      jerzyk

      Сегодня, 02:23 | Регистрация: 6.01.2012

      Денису может марка велосипеда не подойти!

  2. close2you

    Сегодня, 01:30 | Регистрация: 22.07.2017

    Цитата: Владимир Корж
    Ха, учитывая что на Джиро три разделки, то Денис может оказаться в пятерке ,а может быть и в тройке в генерале
    Прям сплю и вижу : Деннис победил фрума в разделке и выиграл тдф ???

    1. Имя: Юрий

      jerzyk

      Сегодня, 02:21 | Регистрация: 6.01.2012

      Фрума списали!

    2. Имя: Юрий

      jerzyk

      Сегодня, 02:25 | Регистрация: 6.01.2012

      Фрума похоже списали!

  3. Имя: Андрей

    tds

    Сегодня, 03:37 | Регистрация: 9.03.2019

    Цитата: close2you
    Цитата: Владимир Корж
    Ха, учитывая что на Джиро три разделки, то Денис может оказаться в пятерке ,а может быть и в тройке в генерале
    Прям сплю и вижу : Деннис победил фрума в разделке и выиграл тдф ???
    Деннис не едит Тур!

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