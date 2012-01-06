Команда Ineos объявила лидеров на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2020

Капитаны команды Ineos на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2020

Глава команды Ineos Дэйв Брэйлсфорд объявил, кто из гонщиков возглавит команду на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2020. 26-летний колумбийский гонщик Ричард Карапас будет защищать титул победителя на Джиро д’Италия-2020. Также в итальянском Гранд-туре примет участие и ещё один новобранец команды – чемпион мира в разделке Роан Деннис.

В качестве капитанов команды Ineos на Тур де Франс-2020 поедут 23-летний колумбийский гонщик, победитель французского Гранд-тура прошлого года Эган Берналь и победитель Тур де Франс-2018, занявший в прошлом году на Большой Петле 2-е место 33-летний Герант Томас.

Дэйв Брэйлсфорд: «В это время года пока что план написан карандашом. Понятно, что ситуация может поменяться. На данный момент мы надеемся, что Ричард Карапас поедет Джиро и постарается защитить свой титул, а Герант Томас и Эган Берналь примут вызов, фокусируясь на Тур де Франс.

И, конечно, Крис возвращается. Он всё ещё страстно желает одержать пятую победу. Он работает очень и очень упорно, чтобы вернуться на уровень, необходимый для того, чтобы быть конкурентоспособным. Мы над этим работаем сейчас.

У нас есть другие гонщики, такие, как Роан Деннис, присоединившийся к команде, который тоже поедет в этом году Джиро. Его цель – и Олимпийские игры, эти две цели прекрасно совпадают.

И у нас есть молодые гонщики, которые развиваются. Мы постараемся взять кого-то из них в команду на Тур де Франс, а кого-то поставим в состав на Джиро, чтобы они получили опыт».