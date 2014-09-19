Андре Грайпель продлил контракт с велокомандой Israel Start-Up Nation на 2 года

Андре Грайпель: “Готов продолжать карьеру и помогать расти команде Israel Start-Up Nation”

Велокоманда Мирового тура Israel Start-Up Nation продлила контракт с 37-летним немецким велогонщиком Андре Грайпелем на 2 года. Хотя Андре Грайпелю не удалось много выступать в этом сезоне – после Тура Даун Андер, в феврале гонщик во время тренировки упал и сломал плечо, а затем сезон был остановлен из-за пандемии. Но в Israel Start-Up Nation уверены, что подписание немецкого спринтера – большой плюс для команды.

Кьелль Карлстрём (Kjell Carlstrom), менеджер команды Israel Start-Up Nation: «Андре сразу проявил себя как гонщик с великолепным характером и исключительными лидерскими качествами. Мы высоко ценим его опыт, который он передаст другим как наставник. С радостью предвкушаем, что Андре Грайпель остаётся работать у нас до завершения карьеры. С его помощью мы сможем добиться больших успехов».

Андре Грайпель: «По правде говоря, я ожидал, что руководство команды предложит мне контракт на 1 год. Я польщён, мне приятно, что команда так верит в меня. Мне было легко принять предложение, потому что я полностью готов продолжать карьеру и помогать команде расти. С первого дня я отлично почувствовал себя в команде, так было и во время гонок, и вне соревнований.

У меня не было возможности выступать за команду полный сезон, поэтому, когда мне предложили остаться, я, посоветовавшись с семьёй, согласился. Я всё ещё люблю выступать. В команде отличная атмосфера. Мы все делим ответственность за то, чтобы команда добивалась успехов. Хотя команда молодая и новая в Мировом туре, но они профессионалы от А до Я. И я лично готов работать».

На вопрос о возрасте Андре Грайпель, улыбаясь, ответил: «Вообще-то, когда я тренируюсь с моими молодыми коллегами, они жалуются, что мы едем слишком быстро. Мне даже приходится придерживать себя, чтобы не ехать на полной скорости, потому что хочется быть свежим и готовым к возобновлению сезона. Я всё ещё могу приносить результаты».