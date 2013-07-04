Доменико Поццовиво подписал 2-летний контракт с командой NTT

Доменико Поццовиво подписал контракт с велокомандой NTT

Южноафриканская велокоманда NTT объявила о подписании 2-летнего контракта с 37-летним итальянский велогонщиком Доменико Поццовиво. В прошлом сезоне Доменико Поццовиво стал призёром Тура Омана, в составе команды Bahrain-Merida был одним из помощников Винченцо Нибали, занявшего 2-е место на Джиро д’Италия-2019, вошёл в десятку сильнейших на Туре Швейцарии, финишировал 12-м на Туре Польши. Но в августе Доменико Поццовиво был сбит машиной и получил серьёзные травмы, но не отказался от продолжения карьеры, начав восстановление.

В команду NTT итальянский гонщик, обладатель 13 побед, принесёт в команду NTT опыт выступления на 18 Гранд-турах, где 7 раз он финишировал в топ-10 общего зачёта.

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Доменико Поццовиво: «Хочу поблагодарить Дугласа Райдера и руководство команды NTT за то, что приняли вызов, позволяя мне вернуться к выступлению на высоком уровне. С момента госпитализации, которая длилась долго, и во время сложной физиотерапии я начал настойчиво работать над восстановлением. Моё выздоровление будет идти ещё несколько месяцев. Я уверен, что вместе с командой мы выиграем в этой борьбе. Не могу дождаться встречи с новыми товарищами по команде и персоналом, а также тренировочного сбора и возвращения в гонки».

Дуглас Райдер, глава команды NTT: «Мы очень счастливы, что Доменико Поццовиво выбрал нашу команду. Мы нуждались в специалисте-горняке, который может ставить целью борьбу за общий зачёт. На протяжении многих лет своей карьеры Доменико Поццовиво был очень стабилен, его опыт очень ценен для молодых горняков нашей команды. А настоящее мужество, проявленное Доменико после инцидента доказывает его страсть и преданность велоспорту».