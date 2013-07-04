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Доменико Поццовиво подписал 2-летний контракт с командой NTT

Доменико Поццовиво подписал контракт с велокомандой NTT

 

 

  Южноафриканская велокоманда NTT объявила о подписании 2-летнего контракта с 37-летним итальянский велогонщиком Доменико Поццовиво. В прошлом сезоне Доменико Поццовиво стал призёром Тура Омана, в составе команды Bahrain-Merida был одним из помощников Винченцо Нибали, занявшего 2-е место на Джиро д’Италия-2019, вошёл в десятку сильнейших на Туре Швейцарии, финишировал 12-м на Туре Польши. Но в августе Доменико Поццовиво был сбит машиной и получил серьёзные травмы, но не отказался от продолжения карьеры, начав восстановление.

 

  В команду NTT итальянский гонщик, обладатель 13 побед,  принесёт в команду NTT опыт выступления на 18 Гранд-турах, где 7 раз он финишировал в топ-10 общего зачёта.

Доменико Поццовиво подписал 2-летний контракт с командой NTT

 

Photo ©  NTT Pro Cycling

 

  Доменико Поццовиво: «Хочу поблагодарить Дугласа Райдера и руководство команды NTT за то, что приняли вызов, позволяя мне вернуться к выступлению на высоком уровне. С момента госпитализации, которая длилась долго, и во время сложной физиотерапии я начал настойчиво работать над восстановлением. Моё выздоровление будет идти ещё несколько месяцев. Я уверен, что вместе с командой мы выиграем в этой борьбе. Не могу дождаться встречи с новыми товарищами по команде и персоналом, а также тренировочного сбора и возвращения в гонки».

 

  Дуглас Райдер, глава команды NTT: «Мы очень счастливы, что Доменико Поццовиво выбрал нашу команду. Мы нуждались в специалисте-горняке, который может ставить целью борьбу за общий зачёт. На протяжении многих лет своей карьеры Доменико Поццовиво был очень стабилен, его опыт очень ценен для молодых горняков нашей команды. А настоящее мужество, проявленное Доменико после инцидента доказывает его страсть и преданность велоспорту».

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Теги к статье: Доменико Поццовиво Domenico Pozzovivo NTT

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:27 | Регистрация: 4.07.2013

    Еще 2 года с Поццо!!!
    Хорошая новость! )

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Комментарии

  • VeloVelo
    Доменико Поццовиво подписал 2- ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Еще 2 года с Поццо!!!
    Хорошая новость! )

  • Brodyazhnik
    С Новым 2020 годом! (17)
    Brodyazhnik-Фото

    С новым годом всех кто имеет хоть малейшее отношение к велоспорту: занимается, пишет, работает, болеет, переживает!

    Пусть этот год будет интереснее, принесет множество интересных гонок, ярких эмоций и впечатлений, увлекательных путешествий. 

    Огромная блегодарность всему коллективу сайта за их каждодневный и кропотливый труд ради нас. 

    И конечно же хотелось бы терпимости и уважения друг к другу всех участников обсуждений. Спасибо вам всем, что вы есть.

  • Shega
    С Новым 2020 годом! (17)
    Shega-Фото

    Администрацию сайта и  любителей велоспорта - с наступившим Новым годом! И пусть у всех-всех в новом году будут здоровье... силы... удача и оптимизм)

  • uran
    Alpecin-Fenix – новое название ... (4)
    uran-Фото
    Срочно всем налысо!
  • SportSpirit
    Alpecin-Fenix – новое название ... (4)
    SportSpirit-Фото

    ван дер Пул - последняя надежда на возрождение Alpecin-a, как Fenix из пепла)

  • Rokka
    Alpecin-Fenix – новое название ... (4)
    Rokka-Фото
    Отличные подписания! Старый конь борозды не испортит, а тут и вовсе может сыграть значимую роль. Удачи МВДП на шоссе
  • Astanaforever
    Alpecin-Fenix – новое название ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Всё. Сливай воду. Катюша не даст соврать. Ван Дер Пул..пока ищи себе новую команду пока не поздно.
  • старт-шоссе 82
    С Новым 2020 годом! (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    Спасибо огромное всех за поздравления, я тоже желаю всем счастья , любви и здоровья.

  • Zhanzhak
    С Новым 2020 годом! (17)
    Zhanzhak-Фото
    Скорее всего у нас, в Астане! )))
  • Shalam s Urala
    Жулиан Алафилипп – лучший спор ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    никакие пентюры с мбаппами с Жулианом Великолепным и рядом не стояли

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
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5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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