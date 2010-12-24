Бой ван Поппель и Мауритс Ламмертинк переходят в команду Roompot-Charles

Бой ван Поппель и Мауритс Ламмертинк подписали контракт с проконтинентальной командой Roompot-Charles

Проконтинентальная команда Roompot-Charles, образованная после слияния проконтинентальных команд - бельгийской Veranda’s Willems-Crelan и голландской Roompot-Nederlandse Loterij, объявила о подписании контрактов с нидерландскими гонщиками 30-летним Боем ван Поппелем (Boy van Poppel) и 28-летним Мауритсем Ламмертинком (Maurits Lammertink).

Бой Ван Поппель переходит в команду после пяти лет работы в Trek-Segafredo, Мауритс Ламмертинк последние два сезона выступал в команде Katusha-Alpecin. Бой Ван Поппель надеется получить в проконтинентальной команде больше шансов проявить себя. Мауритс Ламмертинк, возвращается в команду Roompot, где выступал в 2015 и 2016 годах.

Также Roompot-Charles подписали контракт с 22-летним Джастином Тиммермансом из континентальной команды Delta Cycling Rotterdam.

Бой ван Поппель: «Последние шесть лет я полностью посвящал себя работе на лидеров. Несколько лет назад я боролся в спринте с Груневегеном и Грайпелем. Часто финишировал в топ-5. Но вот побед мне не хватает, потому что у меня было мало шансов спринтовать самому. Кажется, в следующем году эти шансы появятся. Кто знает, возможно, успех придёт.

С нетерпением жду, когда снова приму участие в спринтах. С особым нетерпением ждлу весну, возможно, сумею войти в призёры на Кюрне-Брюссель-Кюрне или Гент-Вевельгем. Главная цель – одна из этих классик. Также хочу проявить себя на многодневных гонках.

Я буду работать со своим отцом (спортивным директором Жан-Полем ван Поппелем). Мы уже работали вместе в 2013 году в команде Vacansoleil. Кто знает, возможно, он сможет давать мне советы, как делал это и раньше. Когда у меня возникла вопрос, я звонил ему, он всегда был готов мне помочь. Я ему доверяю. В этой команде я знаком почти со всеми, особенно с ребятами из Roompot».

Мауритс Ламмертинк: «Впервые я пришёл в эту команду, когда она только была основана в 2015 году. Хочу снова вернуться сюда. Конечно, сейчас это новый проект, получившийся в результате слияния двух команд. Думаю, в следующем году у нас сложится сильный состав».