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Бой ван Поппель и Мауритс Ламмертинк переходят в команду Roompot-Charles

Бой ван Поппель и Мауритс Ламмертинк подписали контракт с проконтинентальной командой Roompot-Charles

 

 

  Проконтинентальная команда Roompot-Charles, образованная после слияния  проконтинентальных команд -  бельгийской  Veranda’s Willems-Crelan и голландской Roompot-Nederlandse Loterij, объявила о подписании контрактов с нидерландскими гонщиками 30-летним Боем ван Поппелем (Boy van Poppel) и 28-летним Мауритсем Ламмертинком (Maurits Lammertink).

 

Бой ван Поппель и Мауритс Ламмертинк переходят в команду Roompot-Charles

 

  Бой Ван Поппель переходит в команду после пяти лет работы в Trek-Segafredo, Мауритс Ламмертинк последние два сезона выступал в команде Katusha-Alpecin. Бой Ван Поппель надеется получить в проконтинентальной команде больше шансов проявить  себя. Мауритс Ламмертинк,  возвращается в команду Roompot, где выступал в 2015 и 2016 годах.

 

  Также Roompot-Charles подписали контракт с 22-летним Джастином Тиммермансом из континентальной команды Delta Cycling Rotterdam.

 

  Бой ван Поппель: «Последние шесть лет я полностью посвящал себя работе на лидеров.   Несколько лет назад я боролся в спринте с Груневегеном и Грайпелем. Часто финишировал в топ-5. Но вот побед мне не хватает, потому что у меня было мало шансов спринтовать самому. Кажется, в следующем году эти шансы появятся. Кто знает, возможно, успех придёт.

  С нетерпением жду, когда снова приму участие в спринтах. С особым нетерпением ждлу весну, возможно, сумею войти в призёры на Кюрне-Брюссель-Кюрне или Гент-Вевельгем. Главная цель – одна из этих классик. Также хочу проявить себя на многодневных гонках.

 

  Я буду работать со своим отцом (спортивным директором Жан-Полем ван Поппелем). Мы уже работали вместе в 2013 году в команде Vacansoleil. Кто знает, возможно, он сможет давать мне советы, как делал это и раньше. Когда у меня возникла вопрос, я звонил ему, он всегда был готов мне помочь. Я ему доверяю. В этой команде я знаком почти со всеми, особенно с ребятами из Roompot».

 

  Мауритс Ламмертинк: «Впервые я пришёл в эту команду, когда она только была основана в 2015 году. Хочу снова вернуться сюда. Конечно, сейчас это новый проект, получившийся в результате слияния двух команд.  Думаю, в следующем году у нас сложится сильный состав».

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Теги к статье: Бой ван Поппель Boy van Poppel Мауритс Ламмертинк Maurits Lammertink Roompot-Charles

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  1. Имя: Николай

    marketbk

    Сегодня, 00:06 | Регистрация: 24.12.2010

    Ух, Катя минус один балласт)))

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Ирана (Азербайджана)-2018. ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Да, точно, спасибо.

  • VeloVelo
    Giro dell’Emilia-2018 (9)
    VeloVelo-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=lNGyjvv0eV0
    https://www.youtube.com/watch?v=BnoFZsrwbyg
    https://www.youtube.com/watch?v=RSU9XcCf4h4

    Пока так.

  • VeloVelo
    Алессандро Де Марки – победите ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Де Марки родился в Сан-Даниеле-дель-Фриули, регион Фриули — Венеция-Джулия.

  • VeloVelo
    Алессандро Де Марки – победите ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Джиро делле Эмилия проходит в регионе Эмилия-Романья.

  • M-07
    Giro dell’Emilia-2018 (9)
    M-07-Фото

    А запись этой гонки можно найти где?

  • VeloVelo
    Giro dell’Emilia-2018 (9)
    VeloVelo-Фото

    Элитные, как всегда, в последние годы готовятся на Эмилии к Ломбардии.
    Но, это, конечно, не умаляет успеха Де Марки. Он Красавец! Браво!

    ЗЫ: Эмилия фантастическая гонка, я с вами согласен.

  • VeloVelo
    Giro dell’Emilia-2018 (9)
    VeloVelo-Фото

    Русвело снова в опе. Зато генменеджер прекрасно себя чувствует в роли комментатора.

  • marketbk
    Бой ван Поппель и Мауритс Ламм ... (1)
    marketbk-Фото
    Ух, Катя минус один балласт)))
  • Cyrill
    Алессандро Де Марки – победите ... (3)
    Cyrill-Фото

    Тот парень, победы которого всегда приятны. Который, если уж идёт то на все деньги, или его вообще не видно biggrin Вообщем в 32, но ещё всё тот же пацан. biggrinКстати он по-моему сам родом из этого региона Фриули-Эмилия. Вообщем горняк божьей милостью clapping

  • tim147
    Giro dell’Emilia-2018 (9)
    tim147-Фото

    Так получилось, что Giro dell’Emilia смотрел вживую в первый раз. Профиль и сама гонка очень понравились, да и  рання атака Де Марки впечатлила. Однако создалось впечатление, что многие элитные гонщики-участники чемпионата не смогли проехать гонку на своем максимуме. Видимо, ЧМ оказался весьма выматывающим и поэтому резонно задаться вопросом - а смогут ли они восстановиться к Ломбардии? Не могу не заметить с горечью, что Ланда уже третью гонку не может доехать до финиша, ну а то что ему компанию составил Бетанкур, вхолостую проехавший весь сезон, это "однако, тенденция" (как говорил чукча в известном анекдоте). 

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