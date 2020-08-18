Даниэль Мартинес – победитель Критериума Дофине-2020

Даниэль Мартинес, Джонатан Воутерс, Чарли Вегелиус о победе в Критериуме Дофине-2020

24-летний колумбийский велогонщик команды EF Pro Cycling Даниэль Мартинес (Daniel Felipe Martínez) перед финальным этапом Критериума Дофине-2020 шёл на пятой позиции в общем зачёте, проигрывая лидеру Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) 26 секунд. После схода Роглича главными соперниками Мартинеса в общем зачёте стали Тибо Пино (Groupama-FDJ), которому колумбийский гонщик проигрывал 12 секунд, Гийом Мартан (Cofidis), от которого Мартинес находился в двух секундах, и Микель Ланда (Bahrain-McLaren). Микель Ланда не смог удержаться в группе лидеров.

Мартинес, упустивший отъезд группы лидеров в начале этапа, переложился к ним на спуске с Коль-де-Ромм, подъёма высшей категории, и перед началом подъёма на Коломбье. За 25 км до финиша Мартинес вместе с Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates), Мигелем Лопесом (Astana) и Сепом Куссом (Jumbo-Visma) уехали от группы Пино и добрали лидеров. К финальном подъёму Мигель Лопес (Astana) оставался единственным соперником в первой группе, представлявшим угрозу в общем зачёте для Дани Мартинеса,. За 5,8 км до финиша Тибо Пино (Groupama-FDJ) прошёл Лопеса, но не смог сократить отставание от Даниэля Мартинеса. Капитан команды EF Pro Cycling ускорился на последнем километре и финишировал 2-м на этапе, взяв победу в генеральной классификации.

Даниэль Мартинес стал третьим в истории колумбийским гонщиком, выигравшим Критериум Дофине после Мартина Рамиреса (Martin Ramirez) в 1984 и Луиса Эрреры (Luis Herrera ) в 1988 и 1991.

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Дани Мартинес: «Сегодня один из потрясающих дней моей жизни. Одна из важнейших гонок, я просто счастлив, что одержал на ней победу. Очень устал, до сих пор не могу поверить, что выиграл. Это невероятно. Моей последней гонкой был Тур Колумбии, когда я выиграл этап, а теперь мы одержали победу и здесь, на Критериуме Дофине.

Когда утром мне сказали, что Роглич не стартует, я понял, что с самого начала гонка пойдёт хаотично. Команда отлично отработала ради меня на первой части дистанции, благодаря чему я смог сохранить силы для финала, где поехал за победой. Я шёл на пределе, но решимость помогла мне удержаться до финиша. Это одна из крупнейших велогонок Мирового тура, и я, приехав из Колумбии, смог её выиграть. Я очень счастлив.

Посвящаю победу на этой гонке всей моей семье и моему маленькому сыну. Посвящаю её всем людям, которые верили в меня, тем, кто помогал мне.

Все на этой неделе много работали, мы пережили тяжёлый момент, когда упал Серхио Игита, но вся команда мне помогала. Риго, Хью, все ребята потрясающе работали. А также компания EF, поддерживающая нашу команду. Эта победа для них, для всех, кто входит в нашу команду по всему миру!»

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Pry Cycling: «Честно говоря, в 2018 году, когда мы подписали Дани, выступавшего в проконтинентальной команде, в нём не распознали талант. Такое постоянно случается в спорте. Но мне его рекомендовал Риго, он поверил в Дани. Через несколько лет работы стало понятно, что мы правильно его подписали. Дани приложил очень много сил, чтобы выйти на сегодняшний уровень. Его стиль идеально подходит нашей команде. Я очень рад за него и за всю команду, особенно за наших колумбийских гонщиков и болельщиков.

Дани выиграл эту гонку благодаря тактике и стилю. Подобным образом мы выиграли Дофине в 2014 с Эндрю Талански. Обе эти победы стали неожиданными, в обоих случаях гонщики проявили не только силу, но и смекалку. Это очень показательно для всех, кто входит в нашу команду. У нас нет мощных моторов, но мы находим таланты, едем гонку с верой в свои силы, что мы показали на 5-м этапе.

Этот сезон совершенно необычный. Для многих людей сейчас трудное время. Наша цель – бороться ради EF, тех, кто поддержал нас в трудную минуту. Я благодарен EF за то, что они на нашей стороне».

Чарли Вегелиус, спортивный директор команды EF Pro Cycling: «Нет необходимости объяснять, насколько напряжённо проходил этап. Когда мы услышали, что Роглич не стартует, поняли, что гонка может перевернуться с ног на голову. Первые атаки немного застали нас врасплох, но команда приложила все силы ради Дани. После оставалось распределить силы и следить за соперниками, что мы и сделали. Дани великолепно справился. Он не сломался, не потерял самообладания. Очень приятно одержать такую победу, потому что все в команде прилагали все силы, чтобы вернуться в гонки».