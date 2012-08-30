Карлос Родригес – новый велогонщик команды Ineos

Команда Ineos подписала контракт с 18-летним Карлосом Родригесом

Британская велокоманда Ineos объявила о подписании 4-летнего контракта с 18-летним испанским велогонщиком Карлосом Родригесом (Carlos Rodriguez). Уроженец Гранады, Карлос Родригес является двукратным чемпионом Испании в разделке среди юниоров. Последние два года он выступал в команде Kometa, основанной Альберто Контадором. В этом году Карлос Родригес стал победителем многодневной велогонки Tour de Gironde International и классики Gipuzkoa Klasika.

Карлос Родригес собирается совмещать профессиональный велоспорт, куда пришёл сразу из юниоров, с учёбой в университете, где он должен получить профессию инженера.

Photo credit: Russ Ellis

Карлос Родригес: «Невероятно, что я стал частью команды Ineos. Можно видеть, что молодые гонщики хорошо выступают в этой команде, их окружают лучшие профессионалы. Здесь я найду идеальный вариант для развития себя как велогонщика. С нетерпением жду, когда начну учиться у сильнейших в этом спорте велогонщиков и персонала.

На данном этапе моей карьеры считаю себя универсалом. Моя сильная сторона – стабильность в разных дисциплинах, но мне нравятся горы и тяжёлые гонки.

У меня нет иллюзий, сейчас я сделал большой шаг, поднявшись на профессиональный уровень. Тренироваться придётся больше, а скорости в гонках будут намного выше. Думаю, если я буду упорно трудиться, двигаясь шаг за шагом, то смогу прогрессировать и адаптироваться к уровню Мирового тура. Это моя главная цель на несколько следующих сезонов. И я попал в лучшую команду для достижения этой цели».

Хавьер Артече (Xabier Artetxe), тренер команды Ineos: «Карлос добился нескольких очень хороших результатов на испанских гонках. В последние два – три года он является одним из лучших, если не лучшим, из гонщиков его возраста. Он был очень мотивирован, в его руках были все возможные варианты, и он выбрал этот - решил стать гонщиком Мирового тура и развиваться шаг за шагом. Самое важное – иметь чёткое понимание того, где он находится сейчас и чего хочет достичь в будущем. Он делает большой шаг и принимает серьёзный вызов. Мы должны о нём позаботиться.

Он начинает с нуля, будет учиться всему, чтобы найти своё место в профессиональном велоспорте. Думаю, в будущем он станет очень сильным горняком. У него есть талант, он подаёт надежды, учится в университете на инженера. Для него это важная цель, он продолжит учиться и одновременно работать в велоспорте.

Его цель – учиться как можно больше, а не показывать результаты или думать о том, как он выступает вгонках. Он будет работать в тренировочных лагерях и гонках с лучшими велогонщиками мира, учиться у них. Он в лучшем университете, который мог найти для развития в велоспорте. Если он подойдёт к задаче с умом, то впитает весь этот опыт».