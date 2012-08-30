VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Карлос Родригес – новый велогонщик команды Ineos

Команда Ineos подписала контракт с 18-летним Карлосом Родригесом

 

 

  Британская велокоманда Ineos объявила о подписании 4-летнего контракта с 18-летним испанским велогонщиком Карлосом Родригесом (Carlos Rodriguez). Уроженец Гранады, Карлос Родригес является двукратным чемпионом Испании в разделке среди юниоров. Последние два года он выступал в команде Kometa, основанной Альберто Контадором. В этом году Карлос Родригес стал победителем многодневной велогонки Tour de Gironde International и классики Gipuzkoa Klasika.

 

Карлос Родригес  собирается совмещать профессиональный велоспорт, куда пришёл сразу из юниоров, с учёбой в университете, где он должен получить профессию инженера.

 

Карлос Родригес – новый велогонщик команды Ineos

 

Photo credit: Russ Ellis

 

   Карлос Родригес: «Невероятно, что я стал частью команды Ineos. Можно видеть, что молодые гонщики хорошо выступают в этой команде, их окружают лучшие профессионалы. Здесь я найду идеальный вариант для развития себя как велогонщика. С нетерпением жду, когда начну учиться у сильнейших в этом спорте велогонщиков и персонала.

 

  На данном этапе моей карьеры считаю себя универсалом. Моя сильная сторона – стабильность в разных дисциплинах, но мне нравятся горы и тяжёлые гонки.

 

  У меня нет иллюзий, сейчас я сделал большой шаг, поднявшись на профессиональный уровень. Тренироваться придётся больше, а скорости в гонках будут намного выше. Думаю, если я буду упорно трудиться, двигаясь шаг за шагом, то смогу прогрессировать и адаптироваться к уровню Мирового тура. Это моя главная цель на несколько следующих сезонов. И я попал в лучшую команду для достижения этой цели».

 

  Хавьер Артече (Xabier Artetxe), тренер команды Ineos: «Карлос добился нескольких очень хороших результатов на испанских гонках. В последние два – три года он является одним из лучших, если не лучшим, из гонщиков его возраста. Он был очень мотивирован, в его руках были все возможные варианты, и он выбрал этот  - решил стать гонщиком Мирового тура и развиваться шаг за шагом. Самое важное – иметь чёткое понимание того, где он находится сейчас и чего хочет достичь в будущем. Он делает большой шаг и принимает серьёзный вызов. Мы должны о нём позаботиться.

 

  Он начинает с нуля, будет учиться всему, чтобы найти своё место в профессиональном велоспорте. Думаю, в будущем он станет очень сильным горняком. У него есть талант, он подаёт надежды, учится в университете на инженера. Для него это важная цель, он продолжит учиться и одновременно работать в велоспорте.  

 

  Его цель – учиться как можно больше, а не показывать результаты или думать о том, как он выступает вгонках. Он будет работать в тренировочных лагерях и гонках с лучшими велогонщиками мира, учиться у них. Он в лучшем университете, который мог найти для развития в велоспорте. Если он подойдёт к задаче с умом, то впитает весь этот опыт».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Карлос Родригес Carlos Rodriguez Ineos

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:44 | Регистрация: 30.06.2017

    Повезло юнцу с Инеосом.

    Вся жизнь это гонка.

  2. RVL

    Вчера, 21:23 | Регистрация: 30.08.2012

    фото/скрин сделано в лучшем стиле..так Индурайна снимали!

  3. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 01:23 | Регистрация: 1.10.2012

    Да с таким омоложением тяжело придётся Инеосу в следующие несколько лет...

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:40 | Регистрация: 4.07.2013

    Карлосу Удачи во всём, чего сам пожелает! Замечательный парень. Редкий талант.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 ноября

Christoph Pfingsten (Bora-hansgrohe)

Ivan Garcia Cortina (Bahrain Merida)

21 ноября

Serge Pauwels (CCC Team)

Pieter Serry (Deceuninck - Quick Step)

Daniel Felipe Munoz Giraldo (Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2019 (55)
Октябрь 2019 (124)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)