Велокоманда Lotto Soudal разделит гонщиков на группы

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 22:07
Lotto Soudal разделит велогонщиков команды на группы на оставшуюся часть сезона
Ради уменьшения риска заражения коронавирусом руководство и врачи велокоманды Lotto Soudal разделят велогонщиков и персонал на три группы, когда начнётся подготовка к возобновлению сезона. Каждая из групп будет оставаться в одной стране как можно дольше и использовать как можно меньше мест для размещения персонала и оборудования.
Если перестроенный календарь велогонок не будет меняться, то три Гранд-тура должны пройти в течение 71 дня, иногда перекрывая друг друга. Команда будет разделена на группы в соответствии с тем, в каких Гранд-турах гонщики будут принимать участие.
Йенс Де Декер, врач команды Lotto Soudal в интервью Sporza рассказал:
«Мы начали думать, как уменьшить риски при возвращении в гонки. Поэтому мы создали систему - разделить 28 гонщиков команды на три группы, базируясь на участии в трёх Гранд-турах. Каждая из групп будет следовать своим гонкам календаря вместе с персоналом, и так будут работать в ближайшие месяцы. Гонщики также должны делить номера в отелях с одними и теми же людьми.
Цель – свести ротацию между группами к минимуму. Чем меньше контактов, тем, по умолчанию, меньше шансов заразиться. Конечно, мы останемся гибкими в этом отношении. Если кому-то придётся покинуть группу, то прежде, чем его заменит другой гонщик, он пройдёт серию тестов. Каждый день будем спрашивать гонщиков о самочувствии, проводить проверки.
Нам надо проверить, как работают тесты. Всё зависит от страны. Нам придётся адаптироваться. Но последнее слово всегда за местными властями.
Теоретически сейчас всё выглядит отлично и кажется выполнимым, потому что у нас достаточно персонала. В любом случае, мне кажется, это лучший способ как можно безопаснее начать подготовку к гонкам».
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