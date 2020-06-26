Команда Trek-Segafredo организует в июле два тренировочных сбора

Два тренировочных лагеря велокоманды Trek-Segaredo пройдут в июле

Обратный отсчёт до возобновления сезона 2020 года начался. Первым стартом велогонщиков команды Trek-Segafredo станет Вуэльта Бургоса (28 июля - 1 августа). В первую очередь руководство и спортивные директора Trek-Segafredo начали планировать подготовку к Гранд-турам. Будет организовано два тренировочных лагеря на высоте – один во Франции для гонщиков, стартующих на Тур де Франс-2020, другой – в Италии для тех, кто поедет Джиро д'Италия.

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Оба сбора будут проводиться в соответствии со строгими правилами UCI и рекомендациями каждой из стран с целью минимизировать риск заражения Covid-19. Часть команды будет тренироваться во Франции, на горнолыжном курорте Изола-2000 (Isola 2000) региона Прованс-Альпы-Кот-д’Азур с 12 по 28 июля.

Под руководством ответственного за выступление команды Хосу Ларрасабаля (Josu Larrazabal) и спортивных директоров Стевена Де Йонга и Кима Андерсена будут работать в разные даты Бауке Моллема, Ричи Порт, Яспер Стейвен, Жульен Бернар, Никлас Эг, Алекс Кирш, Том Скуйиншь, Эдвард Тёнс.

С 10 по 25 июля другая группа гонщиков приедет в итальянские Доломиты, на Пассо Сан Пеллегрино. Тренировочную программу возглавит Паоло Слонго, с которым будут работать Винченцо Нибали, Джулио Чикконе, Джанлука Брамбилла, Никола Кончи, Якопо Моска, Антонио Нибали и Питер Веенинг. В отличие от тренировочной группы во Франции все семь гонщиков итальянского сбора будут работать вместе весь период.

Команда Trek-Segafredo определила предварительные составы на Тур де Франс и Джиро д’Италию.

Состав на Тур де Франс-2020: Бауке Моллема, Ричи Порт, Яспер Стейвен, Никлас Эг, Алекс Кирш, Эдвард Тёнс, а также два гонщика, которые не поедут на тренировочный сбор во Францию – чемпион мира Мадс Педерсен и Кенни Элиссонде.

На старт Джиро д’Италия-2020 выйдут: Винченцо Нибали, Джулио Чикконе, Джанлука Брамбилла, Никола Кончи, Якопо Моск, Антонио Нибали, Петер Веенинг, плюс Жульен Бернар и Кун де Корт.

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Все заинтересованные лица прежде всего хотели узнать даты проведения самых важных соревнований – Гранд-туров и классик. Сейчас у нас есть схема для подготовки команды. Будет нелегко справиться с плотным календарём гонок и несколькими переездами по континенту. Придётся составлять три или даже четыре программы гонок, которые будут почти всегда проходить одновременно.

У нас в составе мужской команды 28 гонщиков. Этого достаточно в обычный сезон, но может быть мало в такой экстраординарный. Мы постарались разделить гонщиков в соответствии с намеченными целями, а также разработать дополнительные сценарии на случай непредвиденных обстоятельств. Самая большая трудность в том, что важный выбор мы должны сделать сегодня, как если бы уже сейчас гонщики находились в лучшей форме. Поэтому остаётся мало возможностей для изменений, учитывая, что до стартов остаётся мало времени.

До Тур де Франс почти два месяца, три месяца до Джиро д’Италия, четыре – до Вуэльты Испании. В обычное время мы бы составили предварительный список гонщиков, которые могут быть на старте, и выбирали бы из 10 – 12 человек с учётом их выступлений в гонках. Но в этом году так не получится.

Для каждого Гранд-тура мы составили список из 9 гонщиков. Группа, едущая Тур, за исключением Жульена Бернара, будет тренироваться в Изоле-2000. Группа Джиро поедет на Пассо-Сан-Пеллегрино. Вуэльта Испании – единственный Гранд-тур, по которому у нас больше времени для принятия решений. Единственное, что знаем – Моллема будет там капитаном.

Мы подтвердили составы на два фундаментальных соревнования сезона, но работа над остальным календарём продолжается в быстром темпе».