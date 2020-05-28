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Велокоманда BORA-hansgrohe в середине июня проведёт первый тренировочный лагерь

Велокоманда BORA-hansgrohe готовится провести первый тренировочный лагерь в середине июня

 

 

  Велокоманда Мирового тура BORA-hansgrohe объявила о том, что начинает подготовку к сезону и в середине июня проведёт первый тренировочный лагерь. Чтобы обезопасить велогонщиков, команда разработала порядок действий «Корона-протокол»/Corona Protocol. Гонщики будут разделены на группы. Первый тренировочный лагерь пройдёт в Эцтале (Ötztal – 65-км долина в австрийском Тироле), где есть возможность тренироваться как в долине, так и на высоте 2200 м.

 

Велокоманда BORA-hansgrohe в середине июня проведёт первый тренировочный лагерьВелокоманда BORA-hansgrohe в середине июня проведёт первый тренировочный лагерь

Photo © BORA - hansgrohe / Veloimages

 

 

  Ральф Денк, менеджер команды Bora-hansgrohe: «Прежде всего, мы счастливы, что, наконец, можно снова начинать работать. Этот лагерь для всех нас послужит своего рода вступлением перед возвращением к обычной жизни. У нас два месяца на подготовку к нашим первым гонкам, так что тренировочный сбор – идеальное начало. Все очень мотивированы. Наше партнёрство с Эцталем приносит плоды, потому что они делают всё возможное, чтобы этот тренировочный лагерь состоялся. У нас будут идеальные условия – тренировки как на высоте, так и в долине. Следовательно, мы сможем предложить специальную программу тренировок нашим спортсменам, чтобы они смогли вернуться на пик формы к августу».

 

  Ян-Никлас Дрост (Jan- Niklas Droste), врач команды Bora-hansgrohe: «Надёжные меры по охране здоровья наших гонщиков и персонала всегда, и до корона-кризиса, были нашей целью. Пандемия бросила нам новый вызов, но не поставила под сомнение наши принципы. Наоборот, мы расширили наши методы, чтобы применять их в новых обстоятельствах. В основе нашей концепции лежит предотвращение инфицирования благодаря правилам поведения и гигиене. Мы будем проводить тщательный контроль контактов и выполнения правил, а также применим чётко отрегулированные медицинские меры, такие, как тестирование на Covid-19».

 

  Оливер Шварц (Oliver Schwarz), исполнительный директор «Ötztal Tourism»: «Мы очень рады, что велокоманда Bora-hansgrohe скоро начнёт тренироваться в Эцтале и будет готовиться у нас к интенсивной программе гонок. У нас есть всё, что привлекает велосипедистов. Это и Тиммельсьош (Timmelsjoch), самая высокогорная в Австрии дорога на высоте 2509 м, и Реттенбахфернер (Rettenbachferner) с протяжённостью 13,5 км и средним градиентом 10,5%, и ледниковая дорога Эцталь, поднимающаяся на высоту 2830 м.

 

  Мы рады, что получим возможность увидеть подготовку профессиональных велогонщиков. Надеемся, что, несмотря на интенсивную работу у них будет время посетить Велосипедную республику Зёльден/Bike Republic Sölden, места съёмок фильмов о Джеймсе Бонде и другие достопримечательности. С радостью ждём всю команду, надеемся на хорошую погоду».

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Теги к статье: BORA-hansgrohe

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Президент MPCC и команда Jumbo ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    помню скепсис ещё при создании MPCC. есть ВАДА и все прилагающиеся к тому законы и процедуры. зачем этот странный кружок святых идиотов?

    однако, дети могут быть не только у лейтенанта Шмидта, но и у самого Остапа нашего Бендера. ну придумал кто-то себе непыльную работу и бог с ним

    в этом смысле (послать MPCC.. лесом) поддерживаю Тома на все 146%. ещё-б без громких (увы, глупых) заявлений обошёлся

    посмею предположить - с кетонами будет как с мельдонием. - можно, можно, ррраз - и нельзя. это всё-таки не витаминки. и не диета, как тут считают

    хочется кетоза - добейся его сам - на колёсах, но без "колёс"

    впрочем, повторяюсь - >

    https://velolive.com/velo_name/19306-tom-dumoulin-vyshel-iz-dvizheniya-za-zaslu
    zhivayuschiy-doverie-velosport.html#comment

  • Camel
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Camel-Фото

    Значит я правильно помню...  boredom

  • Earl57
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Earl57-Фото
    Саймон до пандемии собирался ехать Джиро, но в изменившейся ситуации сказал, что скорее всего поедет Тур вместе с братом. Но это пока не окончательно решено.
  • rude_rider
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    rude_rider-Фото

    кароче все карты в руки Нибали .. если и тут не шмогла то остается натаскивать молодешь

    а куда Йетцы нацелились?

  • Earl57
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: Earl57
    ...Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

    Кстати, я правильно помню, что Эвенпул тоже нацелился на Джиро?

    Эвенпул молодой ишшо, трехнедельные гонки ни разу не ездил. И сам не уверен, что Джиро будет до конца доезжать. Просто хочет попробовать, испытать себя. Это Лефевр говорит и сам Ремко. Соломку подстилают на тот случай, если не пойдет. А все пойдет хорошо, тогда до конца поедет.

  • Camel
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    ...Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

    Кстати, я правильно помню, что Эвенпул тоже нацелился на Джиро?

  • дрокер
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    дрокер-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Sezar
    Кстати, Игита еще один гонщик, которому нынешний маршрут вполне идет.
    Так понимаю все едут на Тур, давно такой бесхозной Джиро не видел.

    Да ладно, бесхозная. Наоборот, наиредчайший шанс для молодых показать себя. А болельщикам увидить и оценить по заслугам не только тех, кого пиарят.
    Паше Сивакову надо пробиваться в состав на Джиро и там бороться за подиум. Карапас не Индурайн и не Эдди Меркс, а кроме них в современности никому 2 года подряд взять Джиро не удавалось. Поэтому Паше надо заботиться о себе любимом. Как и Власову. Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

    Еще прихватить Закарина и Конышева и показать свой максимум на Джиро

  • AvA
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (27)
    AvA-Фото
    а напомните мне, пожалуйста, сколько капитанов в прошлом году было у Инеоса и кто выиграл Тур?
  • Sezar
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Sezar-Фото

    Ну я об этом и говорю :). Турнир надежд.

  • Earl57
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Кстати, Игита еще один гонщик, которому нынешний маршрут вполне идет.
    Так понимаю все едут на Тур, давно такой бесхозной Джиро не видел.

    Да ладно, бесхозная. Наоборот, наиредчайший шанс для молодых показать себя. А болельщикам увидить и оценить по заслугам не только тех, кого пиарят.

    Паше Сивакову надо пробиваться в состав на Джиро и там бороться за подиум. Карапас не Индурайн и не Эдди Меркс, а кроме них в современности никому 2 года подряд взять Джиро не удавалось. Поэтому Паше надо заботиться о себе любимом. Как и Власову. Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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