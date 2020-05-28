Велокоманда BORA-hansgrohe готовится провести первый тренировочный лагерь в середине июня

Велокоманда Мирового тура BORA-hansgrohe объявила о том, что начинает подготовку к сезону и в середине июня проведёт первый тренировочный лагерь. Чтобы обезопасить велогонщиков, команда разработала порядок действий «Корона-протокол»/Corona Protocol. Гонщики будут разделены на группы. Первый тренировочный лагерь пройдёт в Эцтале (Ötztal – 65-км долина в австрийском Тироле), где есть возможность тренироваться как в долине, так и на высоте 2200 м.

Велокоманда BORA-hansgrohe в середине июня проведёт первый тренировочный лагерь

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Ральф Денк, менеджер команды Bora-hansgrohe: «Прежде всего, мы счастливы, что, наконец, можно снова начинать работать. Этот лагерь для всех нас послужит своего рода вступлением перед возвращением к обычной жизни. У нас два месяца на подготовку к нашим первым гонкам, так что тренировочный сбор – идеальное начало. Все очень мотивированы. Наше партнёрство с Эцталем приносит плоды, потому что они делают всё возможное, чтобы этот тренировочный лагерь состоялся. У нас будут идеальные условия – тренировки как на высоте, так и в долине. Следовательно, мы сможем предложить специальную программу тренировок нашим спортсменам, чтобы они смогли вернуться на пик формы к августу».

Ян-Никлас Дрост (Jan- Niklas Droste), врач команды Bora-hansgrohe: «Надёжные меры по охране здоровья наших гонщиков и персонала всегда, и до корона-кризиса, были нашей целью. Пандемия бросила нам новый вызов, но не поставила под сомнение наши принципы. Наоборот, мы расширили наши методы, чтобы применять их в новых обстоятельствах. В основе нашей концепции лежит предотвращение инфицирования благодаря правилам поведения и гигиене. Мы будем проводить тщательный контроль контактов и выполнения правил, а также применим чётко отрегулированные медицинские меры, такие, как тестирование на Covid-19».

Оливер Шварц (Oliver Schwarz), исполнительный директор «Ötztal Tourism»: «Мы очень рады, что велокоманда Bora-hansgrohe скоро начнёт тренироваться в Эцтале и будет готовиться у нас к интенсивной программе гонок. У нас есть всё, что привлекает велосипедистов. Это и Тиммельсьош (Timmelsjoch), самая высокогорная в Австрии дорога на высоте 2509 м, и Реттенбахфернер (Rettenbachferner) с протяжённостью 13,5 км и средним градиентом 10,5%, и ледниковая дорога Эцталь, поднимающаяся на высоту 2830 м.

Мы рады, что получим возможность увидеть подготовку профессиональных велогонщиков. Надеемся, что, несмотря на интенсивную работу у них будет время посетить Велосипедную республику Зёльден/Bike Republic Sölden, места съёмок фильмов о Джеймсе Бонде и другие достопримечательности. С радостью ждём всю команду, надеемся на хорошую погоду».