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Патрик Лефевр об итогах сезона 2018 года команды Quick Step Floors

Патрик Лефевр: «Я не мог мечтать о таком потрясающем сезоне команды Quick Step Floors»

 

 

  В 2018 году гонщики бельгийской команды Quick Step Floors одержали 73 победы и седьмой сезон подряд стали самой побеждающей командой Мирового тура. Среди самых значимых побед – победа в командной гонке чемпионата мира, победа Ники Терпстры на Туре Фландрии, победа Боба Юнгельса на Льеж-Бастонь-Льеж, победа Жулиана Алафилиппа на Флеш Валлонь, четыре этапа Джиро д’Италия и три этапы Вуэльты Испании, выигранные Элиа Вивиани, четыре победы на этапах Тур де Франс, две из которых принёс Жулиан Алафилипп, и две – Фернандо Гавирия.

 

  Генеральный менеджер команды Quick Step Floors Патрик Лефевр подвёл итоги сезона, назвав его «сезоном, который бывает раз в жизни».

 

 Photo credit: ©Sigfrid Eggers/ ©Tim De Waele/ Getty Images

 

 

  Патрик Лефевр: «Я не мог мечтать о таком сезоне 2018 года, которым мы наслаждались. И никто не мог представить, что будет такой сезон! Это бывает раз в жизни. Боюсь, не могу подобрать подходящего эпитета. В прошлом году я назвал сезон нашей команды «Гран-крю (великий урожай) экстра-класса» (Grand Cru Classé Exceptionnel). То, чего мы достигли, экстраординарно. Вся команда внесла вклад в этот успех. Он стал фантастическим доказательством того, что можно совершить благодаря командному духу,  упорной работе, преданности делу всех вовлечённых и непреодолимому желанию побеждать в гонках.

 

  Возможно, я повторяюсь, но не могу не отметить ещё раз: в этом году мы 73 раза поднимали руки, радуясь победам. Лично для меня это небывалый результат сам по себе, но он выдающийся не только поэтому, но и по качеству побед.

 

  В 2018 году мы стали чемпионами мира в командной гонке, выиграли 13 этапов на Гран-турах, надели две майки победителей классификаций и финишировали на подиуме. В нашей команде выступают многократные чемпионы своих стран. Мы выиграли две классики – Монумента – второй год подряд Тур Фландрии и Льеж-Бастонь-Льеж, помимо этих триумфов мы были успешны на Е3 Харельбеке, Флеш Валлонь, Сан-Себастьяне, Классике Гамбурга и многих других.

 

Командная гонка чемпионата мира - итоговая демонстрация сил команды

 

 

Photo credit: ©Sigfrid Eggers/ ©Tim De Waele/ Getty Images

 

  Лично я наиболее яркой считаю победу в командной гонке на время на чемпионате мира в Инсбруке, потому что в последний раз за этот титул боролись профессиональные команды. Какими были эмоции всей команды, от персонала до гонщиков, вы поймёте, если посмотрите видео, когда мы на «хот-сит» увидели, что показали лучшее время и завоевали четвёртый титул чемпионов мира.

 

   Для меня и всей команды эта дисциплина имеет огромное значение. Годами мы упорно работали над ней, постоянно стараясь улучшить то, в чём и так были довольно сильны. Мы видели, как некоторые команды сдаются, в то время как другие работают ещё больше, как и мы. Поэтому мы провели много хороших сражений с другими командами.

 

  Наша команда постоянно развивается на всех уровнях, ищет, как усовершенствовать программу гонщиков, тренировки, питания, а также технологии, всё, что является составляющими частями команды мирового класса, включая одежду, велосипеды, оборудование, автомобили сопровождения, инструменты и так далее.

 

  Командная гонка – итоговая демонстрация всех составляющих, тест на чистую мощность, на правильный состав гонщиков, техники, тактики, оборудования и выступления, всё, что должно воплотиться в выступлении в один конкретный день. Поэтому победа в командной разделке – основной триумф команды, персонала и спонсоров, поверивших в наши мечты.

 

 

Одна из самых молодых команд Мирового тура

 

 

  В прошедшем сезоне мы уже убедились, как молодые гонщики, пришедшие из нашей бывшей любительской команды Klein Constantia,  прекрасно адаптировались к нашей команде и уровню Мирового тура. Это стало возможным благодаря фундаментальной подготовке, тщательно спланированному сезону и заботе, позволившим им развиваться и выступать без давления. В течение сезона они играли важную роль в команде, но были свободны.

 

  Однако нельзя сказать, что я ожидал такого невероятного выступления от  молодых ребят. Альваро Ходег и Фабио Якобсен одержали 12 побед. Для двух молодых нео-про это был успешный сезон. Никто не ожидал от них такого.

 

  На Вуэльту Испании-2018 мы приехали, ожидая, что Энрик Мас сможет хорошо выступпть. Думали, что, возможно, он одержит победу на этапе и войдёт в топ-10 общего зачёта. Но по мере хода гонки мы увидели, что он едет всё сильнее. Команда помогала ему, и он выиграл королевский горный этап, получив в награду и подиум в Мадриде, как призёр общего зачёта, а также стал лучшим молодым гонщиком.

 

  В этом сезоне себя показали такие ребята как Боб Юнгельс, Жулиан Алафилипп, Ив Лампарт. Они совершили прорыв и стали настоящими чемпионами. Мне приятно наблюдать, как они справились и взяли на себя ответственность.

 

  Но больше всего я горжусь тем, что в списке победителей более половины имён гонщиков команды. Награда принадлежит не только им, но и каждому члену команды, кто ради этих результатов иногда день и ночь работал с гордостью и преданностью.

 

 

В 2019 году мы, как всегда, будем готовы

 

  Пока что мы всё ещё оглядываемся на 2018 год, наслаждаемся нашими достижениями, но подготовка к 2019 году уже виднеется на горизонте. К сожалению, нам пришлось отпустить многих невероятных успешных гонщиков, которые много значили для нашей команды. Но это не изменит того, кто мы есть. Большой радостью стал приход двух новых спонсоров - Alken-Maes и Deceuninck, последний из которых даст имя нашей команде. Мы решительно настроены продолжать с того места, где закончили.

 

  2018 год не должен маячить над нами в следующим году как призрак. Если люди будут сравнивать нас с этим сезоном, мы просто не станем слушать. Вместо этого мы продолжим работать так, как делали весь этот год, как было с момента основания нашей команды. Мы отдадим все силы, чтобы стать одной из лучших команд в мире. Всегда есть место совершенствованию, возможность стать лучше. Мы продолжим заново открывать себя, находясь на вершине.

 

  Когда наступит январь, мы снова будем готовы, как всегда, оживлять гонки нашим командным духом и менталитетом победителей, который подпитывает то, что мы известны как #Стаяволков".

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Теги к статье: Quick Step Floors Патрик Лефевр

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Комментарии

  • ktilp-12
    По завершении 2018 года команд ... (19)
    ktilp-12-Фото

     В итальянской прессе пишут, что у Минали уже готов  контракт.

  • velodoctor
    Роман Майкин ищет профессионал ... (13)
    velodoctor-Фото
    Да человек связями оброс, свой стул он так просто не отдаст никому.
  • velodoctor
    Роман Майкин ищет профессионал ... (13)
    velodoctor-Фото

    Русские никому не нужны, вы уверены что были предложения то достойные.

  • velodoctor
    Роман Майкин ищет профессионал ... (13)
    velodoctor-Фото

    В Азию если только, да и там спринтеров посильнее хватает. 

  • ROSt
    По завершении 2018 года команд ... (19)
    ROSt-Фото

    Прям в десятку!!!
    пс...а некоторые хоть и на вы...
    а толку НИОЧЕМ !)))
    Хоть и давно на сайте(

    Цитата: ironharley
    Казвело грядет, с десятком ниочемных Кажатаевых

  • дрокер
    Роман Майкин ищет профессионал ... (13)
    дрокер-Фото
    Как обычно, ничего личного только бизнес. Еще некрасивая история с Иваном Савицким.
    Жаль, что Александр Власов не решился уйти из Газпрома, наверняка после победы на Джиро Био были дельные предложения. Посмотрел он до Газпрома два года отгонялся в итальянских командах так, что язык знает, языкового барьера нет.
    А так да, печаль с нашим велоспортом...
  • byvshiy
    Роман Майкин ищет профессионал ... (13)
    byvshiy-Фото

    Помнится в интервью вот что говорил Хамидулин-

    — Есть надежда, что Александр Фолифоров вернется на свой уровень, который он показывал в сезоне-2015/16, когда выиграл один из этапов «Джиро Д’Италия»?

    — Безусловно. Мы «воскресим» Фолифорова. У него был очень неудачный прошлый сезон, но мы понимаем, как вернуть ему нужные кондиции. Саша — очень талантливый гонщик, у него впереди еще много ярких гонок.

    — Главным спортивным директором шоссейной команды назначен Оливано Локателли. Тяжело было подписать такого титулованного специалиста?

    — Когда такие люди приходят к тебе на работу, они никогда не смотрят на сумму контракта. В первую очередь их интересует, как организована команда, с кем им предстоит работать и какие возможности им будут предоставлены. Мы понимали, что Оливано будет работать только со своей бригадой тренеров и ему потребуется определенная свобода в реализации собственной стратегии подготовки. К тому же в числе наших спонсоров есть такой человек, как Эрнесто Кольнаго (основатель знаменитой одноименной компании по производству гоночных велосипедов), который всегда может помочь в переговорах с любым человеком из мира велоспорта. Могу сказать, что в нашем проекте Оливано увидел большую перспективу и возможность реализовать те идеи, которые не получилось воплотить ранее. Деньги не имели значения.

    — Приглашение Оливано Локателли означает, что вы недовольны спортивными директорами, работавшими в прошлом сезоне?

    — Я бы так не сказал. У нас работали очень интересные молодые ребята, которые совсем недавно сами были гонщиками. Стоит признать — получилось далеко не всё. Видимо, это не тот формат, который подходит российскому менталитету. Нашим спортсменам нужно чуть больше жесткости, чуть больше опыта. Времени на раскачку у нас нет. Мы обязательно вернемся к воспитанию собственных спортивных директоров, но на сегодняшний день нам нужно было это изменение — чтобы поставить в рамки тех, кто в прошлом сезоне в них не находился.

     

    может ,что то с менеджером не так ,а?

  • Rokka
    По завершении 2018 года команд ... (19)
    Rokka-Фото
    А мне жалко Минали, резкий финишер, только вот не Астана его команда. В той же Катюше возможно бы ездил ярче. Вальгрен и Чернецкий сами себе выбрали команды, свои амбиции оказались важнее чем быть в команде, это тоже смелое решение. Танелу - удачи в новой команде, все же непростой переход. Корсет и Хансен спасибо что ушли называется. А вообще очень хорошая трансферная политика в этом году, надеюсь что новички проявят себя на всех фронтах. Все же Астане нужны яркие выступления не только на ГТ. Как в этом году Вальгрен зажёг на классиках, красота.
  • Rokka
    Роман Майкин ищет профессионал ... (13)
    Rokka-Фото
    Если то, о чем пишут сверху правда, то это весьма удручающе. Газпрому действительно нужно что то менять. В футболе например тренеров которые проваливают сезон сменяют другие. И тут надо что-то делать

    Локосфинкс - 7 побед на международном уровне, Газпром - 2. Статика procyclingstats
  • Бакеша
    По завершении 2018 года команд ... (19)
    Бакеша-Фото
    Цитата: ktilp-12
     Из данной десятки можно было оставить Вальгрена и Кангерта, Гривко видимо будет заниматься созданием украинской команды и его развитием, тем более является замом Башенко, думаю без работы не останется. В его возрасте надо думать о дальнейшей карьере.  На ГТ будут выступать испано-колумбийско-датская разбавленная итальянцами и казахстанцами команды, а в Каха Рояль Чернецкий возможно будет капитанить, в Астане не оправдал надежды. Наскоки на Вилеллу необоснованные на Вуэльте хорошо работал, Де Фрессе на весенних классиках хорош, как командный гонщик, очень много помогал Корту и Вальгрену. Короче, менеджменту и тренерам виднее, не нам судить.
    Согласен с Вами на все 100

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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