Патрик Лефевр об итогах сезона 2018 года команды Quick Step Floors

Патрик Лефевр: «Я не мог мечтать о таком потрясающем сезоне команды Quick Step Floors»

В 2018 году гонщики бельгийской команды Quick Step Floors одержали 73 победы и седьмой сезон подряд стали самой побеждающей командой Мирового тура. Среди самых значимых побед – победа в командной гонке чемпионата мира, победа Ники Терпстры на Туре Фландрии, победа Боба Юнгельса на Льеж-Бастонь-Льеж, победа Жулиана Алафилиппа на Флеш Валлонь, четыре этапа Джиро д’Италия и три этапы Вуэльты Испании, выигранные Элиа Вивиани, четыре победы на этапах Тур де Франс, две из которых принёс Жулиан Алафилипп, и две – Фернандо Гавирия.

Генеральный менеджер команды Quick Step Floors Патрик Лефевр подвёл итоги сезона, назвав его «сезоном, который бывает раз в жизни».

Photo credit: ©Sigfrid Eggers/ ©Tim De Waele/ Getty Images

Патрик Лефевр: «Я не мог мечтать о таком сезоне 2018 года, которым мы наслаждались. И никто не мог представить, что будет такой сезон! Это бывает раз в жизни. Боюсь, не могу подобрать подходящего эпитета. В прошлом году я назвал сезон нашей команды «Гран-крю (великий урожай) экстра-класса» (Grand Cru Classé Exceptionnel). То, чего мы достигли, экстраординарно. Вся команда внесла вклад в этот успех. Он стал фантастическим доказательством того, что можно совершить благодаря командному духу, упорной работе, преданности делу всех вовлечённых и непреодолимому желанию побеждать в гонках.

Возможно, я повторяюсь, но не могу не отметить ещё раз: в этом году мы 73 раза поднимали руки, радуясь победам. Лично для меня это небывалый результат сам по себе, но он выдающийся не только поэтому, но и по качеству побед.

В 2018 году мы стали чемпионами мира в командной гонке, выиграли 13 этапов на Гран-турах, надели две майки победителей классификаций и финишировали на подиуме. В нашей команде выступают многократные чемпионы своих стран. Мы выиграли две классики – Монумента – второй год подряд Тур Фландрии и Льеж-Бастонь-Льеж, помимо этих триумфов мы были успешны на Е3 Харельбеке, Флеш Валлонь, Сан-Себастьяне, Классике Гамбурга и многих других.

Командная гонка чемпионата мира - итоговая демонстрация сил команды

Photo credit: ©Sigfrid Eggers/ ©Tim De Waele/ Getty Images

Лично я наиболее яркой считаю победу в командной гонке на время на чемпионате мира в Инсбруке, потому что в последний раз за этот титул боролись профессиональные команды. Какими были эмоции всей команды, от персонала до гонщиков, вы поймёте, если посмотрите видео, когда мы на «хот-сит» увидели, что показали лучшее время и завоевали четвёртый титул чемпионов мира.

Для меня и всей команды эта дисциплина имеет огромное значение. Годами мы упорно работали над ней, постоянно стараясь улучшить то, в чём и так были довольно сильны. Мы видели, как некоторые команды сдаются, в то время как другие работают ещё больше, как и мы. Поэтому мы провели много хороших сражений с другими командами.

Наша команда постоянно развивается на всех уровнях, ищет, как усовершенствовать программу гонщиков, тренировки, питания, а также технологии, всё, что является составляющими частями команды мирового класса, включая одежду, велосипеды, оборудование, автомобили сопровождения, инструменты и так далее.

Командная гонка – итоговая демонстрация всех составляющих, тест на чистую мощность, на правильный состав гонщиков, техники, тактики, оборудования и выступления, всё, что должно воплотиться в выступлении в один конкретный день. Поэтому победа в командной разделке – основной триумф команды, персонала и спонсоров, поверивших в наши мечты.

Одна из самых молодых команд Мирового тура

В прошедшем сезоне мы уже убедились, как молодые гонщики, пришедшие из нашей бывшей любительской команды Klein Constantia, прекрасно адаптировались к нашей команде и уровню Мирового тура. Это стало возможным благодаря фундаментальной подготовке, тщательно спланированному сезону и заботе, позволившим им развиваться и выступать без давления. В течение сезона они играли важную роль в команде, но были свободны.

Однако нельзя сказать, что я ожидал такого невероятного выступления от молодых ребят. Альваро Ходег и Фабио Якобсен одержали 12 побед. Для двух молодых нео-про это был успешный сезон. Никто не ожидал от них такого.

На Вуэльту Испании-2018 мы приехали, ожидая, что Энрик Мас сможет хорошо выступпть. Думали, что, возможно, он одержит победу на этапе и войдёт в топ-10 общего зачёта. Но по мере хода гонки мы увидели, что он едет всё сильнее. Команда помогала ему, и он выиграл королевский горный этап, получив в награду и подиум в Мадриде, как призёр общего зачёта, а также стал лучшим молодым гонщиком.

В этом сезоне себя показали такие ребята как Боб Юнгельс, Жулиан Алафилипп, Ив Лампарт. Они совершили прорыв и стали настоящими чемпионами. Мне приятно наблюдать, как они справились и взяли на себя ответственность.

Но больше всего я горжусь тем, что в списке победителей более половины имён гонщиков команды. Награда принадлежит не только им, но и каждому члену команды, кто ради этих результатов иногда день и ночь работал с гордостью и преданностью.

В 2019 году мы, как всегда, будем готовы

Пока что мы всё ещё оглядываемся на 2018 год, наслаждаемся нашими достижениями, но подготовка к 2019 году уже виднеется на горизонте. К сожалению, нам пришлось отпустить многих невероятных успешных гонщиков, которые много значили для нашей команды. Но это не изменит того, кто мы есть. Большой радостью стал приход двух новых спонсоров - Alken-Maes и Deceuninck, последний из которых даст имя нашей команде. Мы решительно настроены продолжать с того места, где закончили.

2018 год не должен маячить над нами в следующим году как призрак. Если люди будут сравнивать нас с этим сезоном, мы просто не станем слушать. Вместо этого мы продолжим работать так, как делали весь этот год, как было с момента основания нашей команды. Мы отдадим все силы, чтобы стать одной из лучших команд в мире. Всегда есть место совершенствованию, возможность стать лучше. Мы продолжим заново открывать себя, находясь на вершине.

Когда наступит январь, мы снова будем готовы, как всегда, оживлять гонки нашим командным духом и менталитетом победителей, который подпитывает то, что мы известны как #Стаяволков".