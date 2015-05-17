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Титульный спонсор команды Deceuninck – Quick Step недоволен инцидентом с Ильо Кейссе

Компания Deceuninck проведёт переговоры с командой Deceuninck – Quick Step после Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

 

 

  Полемика относительно инцидента с Ильо Кейссе, его снятия с гонки Вуэльта провинции Сан-Хуан-2019 и комментарии Патрика Лефевра вызвали недовольства титульного спонсора команды – компании Deceuninck.

 

  В интервью Cyclingnews менеджер компании Deceuninck по маркетингу в Европе Жером Де Брейкер (Jérôme De Bruycker) рассказал об обеспокоенности компании, считающей, что инцидент станет негативной рекламой. Руководство Deceuninck намерено провести переговоры с представителями команды после завершения гонки Вуэльта провинции Сан-Хуан-2019.

 

 

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Sigfrid Eggers - Photo credit: © Sigfrid Eggers

 

  Жером Де Брейкер: «Мы не можем принять такое поведение. Вокруг этой темы развилась полемика, которая, как мы надеемся, скоро стихнет. Мы спонсируем команду ради спортивной составляющей, ради хороших результатов. Поэтому нам не нравится такой инцидент. Ладно, всё уже случилось, нам надо постараться закрыть это.

 

  Наши социальные сети и почта полны комментариев. Нам пришлось разбираться сегодня в том, что было написано. Мы собрали всю информацию, всё прочитали. Теперь внутри компании оценим эти события и подумаем, какие действия будем предпринимать.

 

  Подождём, пока команда вернётся из Южной Америки. Но мы уже потребовали у них объяснений. Когда исполнительный директор Deceuninck Франсис Ван Экхаут (Francis Van Eeckhout) вернётся из деловой поездки, мы с ним обсудим наши следующие шаги. Возможно, он захочет переговорить с Патриком Лефевром. Мы хотим провести закрытую дискуссию с командой. Мы - партнёры, и обсудим всё, что необходимо. Мы должны быть открыты друг с другом.

 

 

  Время нельзя повернуть вспять. Такое не должно было произойти. Хотелось бы избежать подобной ситуации. Но она уже произошла. Теперь нам надо постараться решить всё быстро, чтобы мы могли снова сфокусироваться на велоспорте. Мы стали партнёрами команды именно ради спортивной составляющей».

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Теги к статье: Deceuninck – Quick Step Ильо Кейссе

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  1. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Вчера, 20:05 | Регистрация: 14.03.2018

    Интересно, что теперь скажет Лефевр.

  2. Имя: Сергей

    SVS

    Вчера, 22:58 | Регистрация: 26.04.2017

    Вот мне больше интересно, что скажут в BMW - компании, производящей самые аутентичные тачки для мачос и бандитос :-)...

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 00:15 | Регистрация: 17.05.2015

    Поразительное НЕДОМЫСЛИЕ руководства команды. Из мелкого гадкого проступка отдельного гонщика они сами же РАЗДУЛИ большой скандал. Чисто прагматически - ЗАЧЕМ ?! Ну заплатили бы штраф, объяснились с полицией,молча проглотили дисквалификацию, принесли извинения "потерпевшей" - всё ! Тема закрыта, идем дальше ! Так нет, надо устраивать показательный бойкот, демонстрацию недовольства, делать ДУРАЦКИЕ - для пожилого человека и ОПЫТНОГО менеджера - заявления типа "Если бы это зависело от меня, то вся команда покинула бы Вуэльту провинции Сан-Хуан-2019"... Повторяю - ЗАЧЕМ, какой СМЫСЛ, что можешь этим изменить, на что повлиять ?! Только УСУГУБИТЬ негативное отношение, плюс - возможные большие финансовые проблемы...

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Комментарии

  • Sezar
    Микель Ланда получил травму на ... (4)
    Sezar-Фото

    Команда командой а от себя никуда не денешься. Либо к психологу. Либо обряд экзорцизма.

  • Alya
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (31)
    Alya-Фото
    Павлушечка, если воспользуетесь глазами и немного мозгом, то вы поймете, что комментарий о котором идет речь, где упоминались "ссаные феминистки" и "сиськи" появился на этом сайте намного раньше, чем неугодные вам оппоненты)))

    С уважением, оппозиционный хомяк
  • Alya
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (31)
    Alya-Фото
    Хорошо сказали. По-взрослому и по-мужски. Спасибо от всех женщин.
  • Alya
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (31)
    Alya-Фото
    Культ оскорблЁнности существует только в голове тех кто вдруг почувствовал, что многовековой вседозволенности и отношению к женщине как к вещи, приходит конец.
    Так ведь удобно было. А тут вдруг требуют относиться к женщинам как к себе самому - бережно и уважительно.
    А про стивена хокинга и его домогательства.
    У нас в городе был очень очень очень старый педагог по народному танцу. Несмотря на свой весьма почтенный возраст, он имел привычку засовывать пальцы в гимнастический купальник девочкам 10-14 лет. Благополучно умер, никто ему обвинения в педофилии не предъявил. Все молчат. Им все равно никто не поверил бы. Зачем деду под 70 засовывать палцыьы в гениталии девочек. Случайно наверное.
  • Alya
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (43)
    Alya-Фото
    А женская мизогиния вас не красит, совсем наоборот.
  • Адриен
    Титульный спонсор команды Dece ... (3)
    Адриен-Фото

    Поразительное НЕДОМЫСЛИЕ руководства команды. Из мелкого гадкого проступка отдельного гонщика они сами же РАЗДУЛИ большой скандал. Чисто прагматически - ЗАЧЕМ ?! Ну заплатили бы штраф, объяснились с полицией,молча проглотили дисквалификацию, принесли извинения "потерпевшей" - всё ! Тема закрыта, идем дальше ! Так нет, надо устраивать показательный бойкот, демонстрацию недовольства, делать ДУРАЦКИЕ - для пожилого человека и ОПЫТНОГО менеджера - заявления типа "Если бы это зависело от меня, то вся команда покинула бы Вуэльту провинции Сан-Хуан-2019"... Повторяю - ЗАЧЕМ, какой СМЫСЛ, что можешь этим изменить, на что повлиять ?! Только УСУГУБИТЬ негативное отношение, плюс - возможные большие финансовые проблемы...

  • Гонщик
    Марк Кэвендиш: «Делал всё, что ... (2)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Здоровья,Марку желаю вернуться в обойму и продолжать выигрывать гонки.
    шансов практически нет .

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Микель Ланда получил травму на ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Как жаль,здоровья.
  • Zhanzhak
    Микель Ланда получил травму на ... (4)
    Zhanzhak-Фото

    Да не его это команда. Знаки... они повсюду . 

  • Александра
    Микель Ланда получил травму на ... (4)
    Александра-Фото

    Да что ж такое с Ландой творится! Как сглазили парня, чесслово.

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