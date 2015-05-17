Титульный спонсор команды Deceuninck – Quick Step недоволен инцидентом с Ильо Кейссе

Компания Deceuninck проведёт переговоры с командой Deceuninck – Quick Step после Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Полемика относительно инцидента с Ильо Кейссе, его снятия с гонки Вуэльта провинции Сан-Хуан-2019 и комментарии Патрика Лефевра вызвали недовольства титульного спонсора команды – компании Deceuninck.

В интервью Cyclingnews менеджер компании Deceuninck по маркетингу в Европе Жером Де Брейкер (Jérôme De Bruycker) рассказал об обеспокоенности компании, считающей, что инцидент станет негативной рекламой. Руководство Deceuninck намерено провести переговоры с представителями команды после завершения гонки Вуэльта провинции Сан-Хуан-2019.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Sigfrid Eggers - Photo credit: © Sigfrid Eggers

Жером Де Брейкер: «Мы не можем принять такое поведение. Вокруг этой темы развилась полемика, которая, как мы надеемся, скоро стихнет. Мы спонсируем команду ради спортивной составляющей, ради хороших результатов. Поэтому нам не нравится такой инцидент. Ладно, всё уже случилось, нам надо постараться закрыть это.

Наши социальные сети и почта полны комментариев. Нам пришлось разбираться сегодня в том, что было написано. Мы собрали всю информацию, всё прочитали. Теперь внутри компании оценим эти события и подумаем, какие действия будем предпринимать.

Подождём, пока команда вернётся из Южной Америки. Но мы уже потребовали у них объяснений. Когда исполнительный директор Deceuninck Франсис Ван Экхаут (Francis Van Eeckhout) вернётся из деловой поездки, мы с ним обсудим наши следующие шаги. Возможно, он захочет переговорить с Патриком Лефевром. Мы хотим провести закрытую дискуссию с командой. Мы - партнёры, и обсудим всё, что необходимо. Мы должны быть открыты друг с другом.

Время нельзя повернуть вспять. Такое не должно было произойти. Хотелось бы избежать подобной ситуации. Но она уже произошла. Теперь нам надо постараться решить всё быстро, чтобы мы могли снова сфокусироваться на велоспорте. Мы стали партнёрами команды именно ради спортивной составляющей».