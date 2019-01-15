Миккель Оноре – новый гонщик команды Quick Step Floors

Миккель Оноре подписал двухлетний контакт с командой Quick Step Floors

21-летний датский гонщик Миккель Оноре (Mikkel Honoré) со следующего года будет выступать в команде Quick Step Floors, с которой подписал двухлетний контракт. С августа этого года Миккель Оноре проявил себя на андеровской версии Гент-Вевельгем, где занял пятое место, а также стал победителем гонки Circuit de Wallonie. В августе этого года молодой датский гонщик пришёл в команду Патрика Лефевра в качестве стажёра и проехал несколько гонок. Команда Quick Step Floors оценила стабильные результаты Миккеля Оноре, а также его преданность работе и помощь товарищам по команде во время гонок.

© Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Image - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Генеральный менеджер команды Quick Step Floors Патрик Лефевр уверен, что Миккель сможет быстро вписаться в команду и помогать команде оставаться самой успешной в рейтинге команд Мирового тура: «Миккель проявил свои качества, талант и зрелость не только в андеровских гонках, но также в борьбе с профессионалами на таких гонках как Grand Prix d’Isbergues и Binche-Chimay-Binche, которые нельзя назвать прогулкой в парке. Поэтому было логично подписать с ним контракт. Мы приветствуем его в семье Quick Step Floors, надеемся, наше сотрудничество будет плодотворным».

Миккель Оноре: «Сбылась моя детская мечта – я подписал контракт с командой Quick Step Floors. Мне дали шанс поработать в команде в качестве стажёра последние месяцы сезона, что было очень круто. Я наслаждался каждым моментом, но даже не осмеливался мечтать о контракте, так что ощущения удивительные. Все были очень приветливы, и я почувствовал себя как дома с самой первой встречи.

С нетерпением жду возможности увидеть всю команду в тренировочном лагере в межсезонье и хорошо потренироваться зимой, чтобы подготовиться к сезону 2019 года. Надеюсь в следующем году продолжить развиваться. Сейчас я не ставлю конкретных целей, просто постараюсь почерпнуть как можно больше знаний у товарищей по команде и персонала. Не думаю, что есть лучшая платформа для моего развития, чем та, которую мне предложили в Quick Step Floors».