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Миккель Оноре – новый гонщик команды Quick Step Floors

Миккель Оноре подписал двухлетний контакт с командой Quick Step Floors

 

 

  21-летний датский гонщик Миккель Оноре (Mikkel Honoré) со следующего года будет выступать в команде Quick Step Floors, с которой подписал двухлетний контракт. С августа этого года Миккель Оноре проявил себя на андеровской версии Гент-Вевельгем, где занял пятое место, а также стал победителем гонки Circuit de Wallonie. В августе этого года молодой датский гонщик пришёл в команду Патрика Лефевра в качестве стажёра и проехал несколько гонок. Команда Quick Step Floors оценила стабильные результаты Миккеля Оноре, а также его преданность работе и помощь товарищам по команде во время гонок.

 

Миккель Оноре – новый гонщик команды Quick Step Floors

© Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Image - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Генеральный менеджер команды Quick Step Floors Патрик Лефевр уверен, что Миккель сможет быстро вписаться в команду и помогать команде оставаться самой успешной в рейтинге команд Мирового тура: «Миккель проявил свои качества, талант и зрелость не только в андеровских гонках, но также в борьбе с профессионалами на таких гонках как  Grand Prix d’Isbergues и Binche-Chimay-Binche, которые нельзя назвать прогулкой в парке. Поэтому было логично подписать с ним контракт. Мы приветствуем его в семье Quick Step Floors, надеемся, наше сотрудничество будет плодотворным».

 

 

  Миккель Оноре: «Сбылась моя детская мечта – я подписал контракт с командой Quick Step Floors. Мне дали шанс поработать в команде в качестве стажёра последние месяцы сезона, что было очень круто. Я наслаждался каждым моментом, но даже не осмеливался мечтать о контракте, так что ощущения удивительные. Все были очень приветливы, и я почувствовал себя как дома с самой первой встречи.

 

  С нетерпением жду возможности увидеть всю команду в тренировочном лагере в межсезонье и хорошо потренироваться зимой, чтобы подготовиться к сезону 2019 года. Надеюсь в следующем году продолжить развиваться. Сейчас я не ставлю конкретных целей, просто постараюсь почерпнуть как можно больше знаний у товарищей по команде и персонала. Не думаю, что есть лучшая платформа для моего развития, чем та, которую мне предложили в  Quick Step Floors».

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Теги к статье: Миккель Оноре Mikkel Honore

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Комментарии

  • stalcker23
    Тони Мартин переходит в команд ... (17)
    stalcker23-Фото
    Та куда ж так рано то? Я верю, что он найдет себя на весну еще, такие люди стали гонять по брусчатке капитанами, а он сможет скрытым капитан, как тот же Терпстра в КС
  • rude_rider
    Команда Quick-Step Floors - п ... (10)
    rude_rider-Фото
    написанно не принимать в серьез..так просто мысли вслух
  • veloster
    Команда Quick-Step Floors - п ... (10)
    veloster-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    6-Астана за счет Вино. 
    Это чего?

  • VeloVelo
    Тур Гуанси-2018. Этап 6 (9)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Остается нам только 25 октября посмотреть на Евроспорте презентацию маршрута ТдФ-2019


    В 12:30 прямой эфир.

  • dendav
    Эдвард Тёнс досрочно расторг к ... (11)
    dendav-Фото
    Ну вот, тут в оригинале несколько другие термины - не стиль, а "the teams way of working", что в данном контексте можно перевести как "направление работы команды".
  • Velolive-Team
    Эдвард Тёнс досрочно расторг к ... (11)
    Velolive-Team-Фото

    В статье приведён полный перевод пресс-релиза команды Sunweb. Вот полный текст оригинала, который есть на оф сайте команды:
    TEAM SUNWEB AND EDWARD THEUNS (BEL) ARE SET TO PART WAYS AFTER THE CURRENT 2018 SEASON. WITH STILL ONE YEAR REMAINING ON THE 27-YEAR-OLD?S CONTRACT, BOTH THE TEAM AND THEUNS CAME TO THE MUTUAL DECISION TO TERMINATE THEIR COMMITMENT FROM THE END OF THIS SEASON DUE TO THEIR VISIONS ON THE SPORT DIFFERING. BOTH SIDES GO THEIR SEPARATE WAYS ON GOOD TERMS.

    Theuns said: "It has been a tough year for me, both physically and mentally with some crashes and bad luck. I tried to adapt to the team?s way of working, but it didn?t really work out for me. We differ in vision so we decided that it would be best to end the contract. I now look forward to a new chapter in my career."

    Team Sunweb's head of coaching Rudi Kemna (NED) said: "Following extensive talks we realised that our visions differ too much and lack the common, strong foundation that is required to continue working together. Giving Edward the opportunity and freedom to continue his career elsewhere is the only right decision, for both the team and Edward himself. We end the contract on mutual terms and we want to thank Edward for his commitment and efforts, wishing him all the best in his future career."

  • dendav
    Эдвард Тёнс досрочно расторг к ... (11)
    dendav-Фото

    Цитата: Адриен
    Не, не, не ... Одно дело - неудовлетворенность предоставленными возможностями, ролью в команде. Или неудовлетворенность руководства результатами гонщика. Или неудовлетворенность зарплатой. А тут  - "Я старался адаптироваться к СТИЛЮ работы команды Sunweb, но у меня не получилось." ЧТО ЗА СТИЛЬ ТАКОЙ ? Я понимаю, что вопрос риторический, но может быть кто-то из знатоков в курсе или догадывается -  в чем отличие СТИЛЕЙ тех или иных команд ?

     

    Нужно понимать, что мы читаем выжимку из переводного текста. Вполне может быть, что гонщик более полно раскрыл тему в интервью, но тут всего один абзац, да еще и без оригинала.

     

    Что до вашего вопроса, то тут, вроде бы, всё довольно очевидно.

     

    Одни команды больше ориентированы на гранд-туры, где все пашут на одного-двух лидеров (как это часто происходит в том же Санвебе). Винить команды в этом совершенно нельзя, так как ребята со своей задачей справляются и регулярно бывают на подиумах больших многодневных гонок. Но в такой команде совершенно точно нечего делать обычным роллёрам, охотникам за этапами, однодневщикам.

     

    Опять таки, есть коллективы, которые изначально не рассчитывают выигрывать спринтерские этапы - у них в принципе нет поезда и в лучшем случае они могут дать шанс кому-то из молодых попытать счастья и побороться самостоятельно. Ясное дело, что в такой команде не приживется человек вроде Марка Реншоу или, тем более, чистый спринтер (не из мегазвёзд, разумеется).

  • старт-шоссе 82
    Команда Quick-Step Floors - п ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    6-Астана за счет Вино. 5-Мичелтон за счет Саймона. 4-ВМС за счет командной разделки. 3-Бора за счет Сагана. 2-Скай за счет Джиро и тура, а Квики за счет всей команды на протяжении всего сезона.( ... НЕ ПРИНИМАТЬ ВСЕРЬЕЗ И БУКВАЛЬНО )

  • s75
    Бен Свифт в 2019 году возвращ ... (2)
    s75-Фото

    Нет, амбиций ещё воз и маленькая тележка. Велкам хоум Свифти.

  • Semen057
    52-летний Андреа Тафи: "Собир ... (14)
    Semen057-Фото

    Седина в бороду - бес в ребро))diablo

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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