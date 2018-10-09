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Альваро Ходег – победитель 5 этапа Тура Турции-2018

Альваро Ходег, Джон Дегенкольб, Нэйтан Хаас о 5-м этапе Тура Турции-2018

 

 

 Альваро Ходег (Alvaro Hodeg) одержал победу на 5-м этапе Тура Турции-2018. В общем спринте 22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors не упустил свой шанс, выйдя с колеса развозящего его Максимилиана Ричезе. Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo), удерживавший позицию на колесе Ходега, не смог обойти в спринте молодого колумбийца, став 2-м. Нэйтан Хаас (Katusha-Alpecin) финишировал третьим, благодаря чему поднялся в тройку лучших общего зачёта и теперь уступает лидеру гонки, Алексею Луценко (Astana) 4 секунды.

 

Эта победа Ходега на этапе Тура Турции стала пятой в сезоне и третьей на гонке Мирового тура.

 

Альваро Ходег – победитель 5 этапа Тура Турции-2018

 

© Quick-Step Floors Cycling Team - © Alex Livesey / Getty Image - Photo credit: © Alex Livesey / Getty Images

 

  Альваро Ходег: «Команда вывезла мен на идеальную позицию в спринте. Хочу сказать, что без команды я не смог бы добиться своей пятой победы в сезоне. Мы знали, что в финале будет небольшой тягун и встречный ветер. Поэтому я следовал инструкциям Макса Ричезе, который снова превосходно развёз меня на последних ста метрах.  Он – лучший.

 

  Потрясающе одержать здесь победу. Для меня честь, что команда верит в меня после того, как мы потеряли Фернандо Гавирию в первый день гонки.  

Завтра финал не слишком подходит для группового спринта, но посмотрим. Я доверяю команде, знаю, что они вывезут меня и мы снова попытаемся одержать победу.

 

  Не уверен, на каких гонках буду выступать в следующем году, но самое важное для меня – продолжать совершенствоваться, стараться побеждать как можно больше».

 

Альваро Ходег – победитель 5 этапа Тура Турции-2018

Photo (c) Brian Hodes / VeloImages

 

  Джон Дегенкольб: «Я знал, что нашёл правильное колесо, за которым сел и ждал момента, чтобы спринтовать. Возможно, надо было поехать раньше. Но не думаю, что мне стоило ждать ещё больше. Альваро Ходег был очень быстрым, я не смог его обойти. Остался один этап, надо просто верить и надеяться, что сможем уехать с победой».

 

  Нэйтан Хаас: «На самом деле я не планировал бороться за время в общем зачёте. Просто собирался держаться впереди до финиша. Но взять бонус приятно. Последние 15 км были хаотичными. Но у меня отличная команда. Максим Бельков и Рето Холленштайн потрясающе работали на меня. Рето всегда мне помогает. Я горжусь всеми гонщиками команды. Они работали блестяще».

 

 

 

Результаты 5 этапа Тура Турции-2018

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Теги к статье: Альваро Ходег Alvaro Hodeg Тур Турции Tour of Turkey гонка Мирового тура

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Комментарии

  • velodoctor
    Ломбардия-2018. Результаты (12)
    velodoctor-Фото

    Красиво закрыли сезон. 

  • Astanaforever
    Тур Турции-2018. Этап 5 (2)
    Astanaforever-Фото
    Завтра за Хаасом и Улисси смотреть в оба надо.
  • Astanaforever
    Ломбардия-2018. Результаты (12)
    Astanaforever-Фото
    Да...Ильнур в этом сезоне вообще ноль Печаль. Видимо ему на самом деле менять команду надо..вздохнуть свежего воздуха. Так в прошлом сезоне зажигал..Отпустите его..Он еще зажгет.
  • Shega
    Состав команды Bora-hansgrohe ... (3)
    Shega-Фото
    "Считаю, что дав мне возможность привести свою команду, они сделали мне огромное одолжение." Как-то фраза не вяжется с "оборзевшим" Саганом.
  • Sm1T
    Ломбардия-2018. Результаты (12)
    Sm1T-Фото

    красаучег

  • close2you
    Состав команды Bora-hansgrohe ... (3)
    close2you-Фото
    Петя кормит несколько семей, получается))
  • Серафим
    Ломбардия-2018. Результаты (12)
    Серафим-Фото
    Ну почему же испортил - Нибали очень достойно провел гонку. Не выиграл, что ж. Все не выиграешь. Такому Пино проиграть не грех.
  • Camel
    Ломбардия-2018. Результаты (12)
    Camel-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Гонка была жёсткой, даже главные кандидаты на победу не выдержали.

    Да что вы говорите!

    Цитата: Николай Н.
    Рино хорошую подготовку провёл на этой неделе и выиграл.

    Рино? А кто ж сомневался! Рино - это... Рино!!!

  • Катерина
    Ломбардия-2018. Результаты (12)
    Катерина-Фото

    Цитата: motte

    Что там с вальвом?

    Одиннадцатый...  А чего вы хотели - интервью, презентации, фотосессии...

  • motte
    Ломбардия-2018. Результаты (12)
    motte-Фото

    Пино. ..слов нет!

    Так испортить конец сезона на родной классике Нибали. .за что?

    Что там с вальвом?

    Только сейчас читаю здесь ибо не видел всего. 

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