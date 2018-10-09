Альваро Ходег – победитель 5 этапа Тура Турции-2018

Альваро Ходег, Джон Дегенкольб, Нэйтан Хаас о 5-м этапе Тура Турции-2018

Альваро Ходег (Alvaro Hodeg) одержал победу на 5-м этапе Тура Турции-2018. В общем спринте 22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors не упустил свой шанс, выйдя с колеса развозящего его Максимилиана Ричезе. Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo), удерживавший позицию на колесе Ходега, не смог обойти в спринте молодого колумбийца, став 2-м. Нэйтан Хаас (Katusha-Alpecin) финишировал третьим, благодаря чему поднялся в тройку лучших общего зачёта и теперь уступает лидеру гонки, Алексею Луценко (Astana) 4 секунды.

Эта победа Ходега на этапе Тура Турции стала пятой в сезоне и третьей на гонке Мирового тура.

© Quick-Step Floors Cycling Team - © Alex Livesey / Getty Image - Photo credit: © Alex Livesey / Getty Images

Альваро Ходег: «Команда вывезла мен на идеальную позицию в спринте. Хочу сказать, что без команды я не смог бы добиться своей пятой победы в сезоне. Мы знали, что в финале будет небольшой тягун и встречный ветер. Поэтому я следовал инструкциям Макса Ричезе, который снова превосходно развёз меня на последних ста метрах. Он – лучший.

Потрясающе одержать здесь победу. Для меня честь, что команда верит в меня после того, как мы потеряли Фернандо Гавирию в первый день гонки.

Завтра финал не слишком подходит для группового спринта, но посмотрим. Я доверяю команде, знаю, что они вывезут меня и мы снова попытаемся одержать победу.

Не уверен, на каких гонках буду выступать в следующем году, но самое важное для меня – продолжать совершенствоваться, стараться побеждать как можно больше».

Photo (c) Brian Hodes / VeloImages

Джон Дегенкольб: «Я знал, что нашёл правильное колесо, за которым сел и ждал момента, чтобы спринтовать. Возможно, надо было поехать раньше. Но не думаю, что мне стоило ждать ещё больше. Альваро Ходег был очень быстрым, я не смог его обойти. Остался один этап, надо просто верить и надеяться, что сможем уехать с победой».

Нэйтан Хаас: «На самом деле я не планировал бороться за время в общем зачёте. Просто собирался держаться впереди до финиша. Но взять бонус приятно. Последние 15 км были хаотичными. Но у меня отличная команда. Максим Бельков и Рето Холленштайн потрясающе работали на меня. Рето всегда мне помогает. Я горжусь всеми гонщиками команды. Они работали блестяще».