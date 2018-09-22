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Команда Quick Step Floors – чемпион мира в командной гонке на время-2018

 Команда Quick Step Floors – четырёхкратный чемпион мира в командной гонке  

 

 

  После побед в Валькенбурге в 2012 году, Флоренции - 2013, Дохе-2016, бельгийская команда Quick Step Floors завоевала четвёртый титул чемпионов мира в командной разделке в Инсбруке-2018.

 

 

 Дистанцию протяженностью 62,4 км команда Quick - Step Floors преодолела за 1 час 7 минут и 25,94 секунды со средней скоростью 55,522 км/ч. На первой отсечке Каспер Асгрен, Лауренс Де Плюс, Боб Юнгельс, Ив Лампарт, Максимилиан Шахман и Ники Терпстра уступали 13 секунд команде Mitchelton - Scott, на второй отсечке уступали 71 сотую секунды команде Sunweb. На заключительных 17 км команда отыграла отставание. В итоге Quick Step Floors финишировали вчетвером (Ив Лампарт, Боб Юнгельс, Каспер Асгрен и Ники Терпстра), опередив на финише ближайших соперников, команду Sunweb, на 18 секунд команду Sunweb и на 19 секунд команду BMC.

 

Quick Step Floors стали последними чемпионами мира в командной разделке, так как со следующего года в этой дисциплине будут бороться команды национальных сборных.

 

 

Команда Quick Step Floors – чемпион мира в командной гонке на время-2018

 Foto: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

 

 

  Том Стилс (Tom Steels), спортивный директор команды Quick Step Floors: «После того, как объявили маршрут чемпионата мира, мы в начале года приехали взглянуть на трассу, чтобы получить больше информации. Потом сделали предварительный отбор состава и начали тестировать гонщиков в аэродинамической трубе. В прошлом месяце мы искусственно воспроизвели равнинную часть дистанции, так как на этом участке надо было ехать как можно быстрее, но не терять слишком много сил. На этой неделе мы несколько раз проводили разведку дистанции.

 

  Гонка была тяжёлой, кроме того, мы чувствовали на себе давление. Ребята могут гордиться собой, потому что в нужный момент отдали всё, проявили великолепный командный дух. Они мощно проехали равнину, а потом на первых 1500 метрах подъёма сберегли немного сил, удерживая ровную скорость. Затем они вновь ускорились и полетели на спуске. Сегодня мы не были основными фаворитами, но именно это делает победу особенной».

 

 

Команда Quick Step Floors – чемпион мира в командной гонке на время-2018

 Команда Quick Step Floors – чемпион мира в командной гонке на время-2018

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - Photo credit: © Justin Setterfield / Getty Images

 

  Ники Терпстра: «После восьми лет в команде это был лучший подарок, который я получил сам и отдал команде. Сегодня нам было очень трудно, но мучения того стоили. Когда м услышали, что всего третьи на первой отсечке, я подумал, как такое возможно, потому что даже не мог представить, что кто-то мог ехать быстрее. Но мы не стали паниковать, потому что до финиша было ещё далеко, было где отыграть время.

 

  Думаю, основное преимущество мы добыли на спуске. Огромное спасибо Тому и Куну (Koen Pelgrim), которые сделали всё возможное, чтобы как можно лучше подготовить нас к этой гонке, благодаря чему мы взяли золотые медали. Это невероятно, что мы выиграли последний выпуск командной разделки чемпионата мира. Жаль, что такой гонки больше не будет, потому что она особенная».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «Не могу выразить, как я счастлив. Очень нервничали, ожидая, когда все команды проедут дистанцию. Но потом в одно мгновение напряжение испарилось, нас захлестнули невероятная радость и счастье. А то, что некоторые гонщики покинут нашу команду в конце сезона, сделало эту гонку ещё более волнующей. Все ребята работали вместе, персонал старался изо всех сил, что приносит огромное удовлетворение. Это блестящий момент для команды».

 

 

Результаты чемпионата мира-2018. Командная гонка у мужчин (TTT)

 

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Теги к статье: Quick Step Floors чемпионат мира по велоспорту Road World Championships UCI Road World Championships командная гонка на время TTT командная разделка

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Комментарии

  • VeloVelo
    Фабио Ару отказался от участия ... (1)
    VeloVelo-Фото

    1. Москон вполне созрел на Капитана сб. Италии.
       Нибали, если что, подхватит. 


    2. Ару пора подумать о будущем вне гонок.
       ЗЫ: Фанаты Ару, извините, не бейте меня сильно )

  • VeloVelo
    Ричи Порт не примет участие в ... (5)
    VeloVelo-Фото

    2018 год рука не поднимается написать? )

  • EL-Fenomeno
    Ричи Порт не примет участие в ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жирная точка в сезоне со знаком "-" negative увы(((

    Наверное худший вело-год в карьере Ричи; очень невезучий Порт, хоть и отличный шоссер

  • EL-Fenomeno
    Результаты чемпионата мира-201 ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Меня удивляет отсутсвие в женской TTT команд из Франции, Испании, Бельгии, в то же время как Италия и Голладия выставили сразу по три! Неужели там (FRA, ESP, BEL) женский велоспорт обделён вниманием спонсоров? Или просто нет(у) желания способных девчёнок крутить вел. и любить шоссейный велоспорт.

    По гонке: впервые понравилась эта самая женская TTT, но для девчёнок километраж в 50+ это уж слишком...перебор.

     

    P.S.

    Прикольная на внешность подруга Э.Вивиани...теперь уже чемпионка мира)

  • Astanaforever
    Trofeo Matteotti-2018 (2)
    Astanaforever-Фото
    Астане фортануло с гонцом. Второй турнир подряд берет этот Баллерини. Способный малый.
  • uran
    Результаты чемпионата мира-201 ... (5)
    uran-Фото
    Кому лучше?
    Омелюсик не стала бы дважды ЧМ.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Trofeo Matteotti-2018 (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну разошёлся Давиде , Тинькову спасибо.
  • Адриен
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (18)
    Адриен-Фото
    ДА САМИ НЕМЦЫ ПОСМЕИВАЮТСЯ НАД ЭТИМ НАПИСАНИЕМ! Так что НЕ очень нормально.
  • uran
    Результаты чемпионата мира-201 ... (9)
    uran-Фото
    На ЧМ такое частенько.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Результаты чемпионата мира-201 ... (9)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Серафим
     Гонка, конечно, интересная, но трансляция... Всего две отсечки на такой длинной дистанции, почти не показывали сам подъем в развитии и спуск после подъема. Команды держали в кадре, как украли, не увидел командной работы по дистанции.
      И вообще, когда на разделках будут показывать временные разрывы, как в групповых гонках профтура? Чтобы видеть, как по дистанции команды перемещаются относительно друг друга?
    Полностью. С вами согласен.

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