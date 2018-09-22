 Команда Quick Step Floors – чемпион мира в командной гонке на время-2018

Команда Quick Step Floors – четырёхкратный чемпион мира в командной гонке

После побед в Валькенбурге в 2012 году, Флоренции - 2013, Дохе-2016, бельгийская команда Quick Step Floors завоевала четвёртый титул чемпионов мира в командной разделке в Инсбруке-2018.

Дистанцию протяженностью 62,4 км команда Quick - Step Floors преодолела за 1 час 7 минут и 25,94 секунды со средней скоростью 55,522 км/ч. На первой отсечке Каспер Асгрен, Лауренс Де Плюс, Боб Юнгельс, Ив Лампарт, Максимилиан Шахман и Ники Терпстра уступали 13 секунд команде Mitchelton - Scott, на второй отсечке уступали 71 сотую секунды команде Sunweb. На заключительных 17 км команда отыграла отставание. В итоге Quick Step Floors финишировали вчетвером (Ив Лампарт, Боб Юнгельс, Каспер Асгрен и Ники Терпстра), опередив на финише ближайших соперников, команду Sunweb, на 18 секунд команду Sunweb и на 19 секунд команду BMC.

Quick Step Floors стали последними чемпионами мира в командной разделке, так как со следующего года в этой дисциплине будут бороться команды национальных сборных.

Foto: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

Том Стилс (Tom Steels), спортивный директор команды Quick Step Floors: «После того, как объявили маршрут чемпионата мира, мы в начале года приехали взглянуть на трассу, чтобы получить больше информации. Потом сделали предварительный отбор состава и начали тестировать гонщиков в аэродинамической трубе. В прошлом месяце мы искусственно воспроизвели равнинную часть дистанции, так как на этом участке надо было ехать как можно быстрее, но не терять слишком много сил. На этой неделе мы несколько раз проводили разведку дистанции.

Гонка была тяжёлой, кроме того, мы чувствовали на себе давление. Ребята могут гордиться собой, потому что в нужный момент отдали всё, проявили великолепный командный дух. Они мощно проехали равнину, а потом на первых 1500 метрах подъёма сберегли немного сил, удерживая ровную скорость. Затем они вновь ускорились и полетели на спуске. Сегодня мы не были основными фаворитами, но именно это делает победу особенной».

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Ники Терпстра: «После восьми лет в команде это был лучший подарок, который я получил сам и отдал команде. Сегодня нам было очень трудно, но мучения того стоили. Когда м услышали, что всего третьи на первой отсечке, я подумал, как такое возможно, потому что даже не мог представить, что кто-то мог ехать быстрее. Но мы не стали паниковать, потому что до финиша было ещё далеко, было где отыграть время.

Думаю, основное преимущество мы добыли на спуске. Огромное спасибо Тому и Куну (Koen Pelgrim), которые сделали всё возможное, чтобы как можно лучше подготовить нас к этой гонке, благодаря чему мы взяли золотые медали. Это невероятно, что мы выиграли последний выпуск командной разделки чемпионата мира. Жаль, что такой гонки больше не будет, потому что она особенная».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «Не могу выразить, как я счастлив. Очень нервничали, ожидая, когда все команды проедут дистанцию. Но потом в одно мгновение напряжение испарилось, нас захлестнули невероятная радость и счастье. А то, что некоторые гонщики покинут нашу команду в конце сезона, сделало эту гонку ещё более волнующей. Все ребята работали вместе, персонал старался изо всех сил, что приносит огромное удовлетворение. Это блестящий момент для команды».