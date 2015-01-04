Статистика сезона Мирового тура-2017

Сезон 2017 года завершён, кому-то из гонщиков он принёс успех, кто-то остался в шаге от победы, а кто-то поставил новые рекорды. Обо всём этом расскажет статистика выступлений гонщиков Мирового тура.

Победителем индивидуального рейтинга Мирового тура UCI стал 32-летний бельгийский гонщик команды BMC Грег Ван Авермат, набравший 4153 очка. Он на 461 очко опередил 32-летнего британского гонщика команды Sky, победителя двух Гран-туров сезона Криса Фрума. Тройку лучших в индивидуальном рейтинге замкнул ставший в этом году трёхкратным чемпионом мира 27-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган, набравший 3344 очка.

Больше всего побед на этапах многодневных гонок и в однодневных гонках Мирового тура в 2017 году одержали велогонщики Бельгии - у них 18 побед. На втором месте велогонщики Австралии с 16 победами, тройку лучших замыкают гонщики Колумбии, одержавшие 14 побед.

Больше всего побед в гонках Мирового тура в этом сезоне одержал Петер Саган – 10 побед. На втором месте 23-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors Фернандо Гавирия, одержавший 9 побед. На третьем месте по количеству побед в гонках Мирового тура идёт товарищ Гавирии по команде, 29-летний немецкий гонщик Марсель Киттель, взявший 7 побед.

Впервые в карьере в этом году одержали победу на гонке Мирового тура:

25-летний французский гонщик команды Quick Step Floors Жулиан Алафилипп,

27-итальянский гонщик команды Bahrain-Merida Сонни Кольбрелли,

27-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт,

26-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors Ив Лампарт,

25-летний австрийский гонщик команды Bora-hansgrohe Лукас Пёстлбергер,

27-летний швейцарский гонщик команды BMC Сильван Дилье,

30-летний испанский гонщик команды Movistar Горка Исагирре,

27-летний испанский гонщик команды Dimension Data Омар Фраиле,

25-летний люксембургский гонщик команды Quick Step Floors Боб Юнгельс,

27-летний американский гонщик команды Rally Cycling Эван Хаффман,

23-летний британский гонщик команды Sky Джонатан Диббен,

23-летний голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Кун Бауман,

23-летний немецкий гонщик команды Sunweb Фил Баухаус,

32-летний датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг,

27-летний американский гонщик команды Aqua Blue Sport Ларри Уорбасс,

25-летний бельгийский гонщик команды BMC Дилан Тёнс,

24-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott Джек Хейг,

26-летний бельгийский гонщик команды Trek-Segafredo Эдвард Тёнс,

33-летний польский гонщик команды Lotto Soudal Томаш Марчински,

23-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates Матей Мохорич,

31-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Сандер Арме,

30-летний австрийский гонщик команды AquaBlueSport Штефан Денифль.

Гонщики, впервые выигравшие в этом сезоне на гонке Мирового тура, но не ограничившиеся одной победой: Сэм Беннетт, Жулиан Алафилипп, Ив Лампарт, Эван Хаффман, Эдвард Тёнс, Якоб Фульсанг и Томаш Марчински.

Больше всего побед на гонках Мирового тура в этом сезоне одержали гонщики команды Quick Step Floors – 30 побед, на втором месте гонщики команды BORA – hansgrohe – 19, на третьем месте гонщики команды Sky – 15 побед.

Проконтинентальные команды, одержавшие победы на гонках Мирового тура – Aqua Blue Sport, Cofidis, Direct Energie и Rally Cycling.

Только Том Дюмулин (Sunweb), Герант Томас (Sky), Крис Фрум (Sky), Ричи Порт (BMC), Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors), Стефан Кюнг (BMC) и Примож Роглич (LottoNL-Jumbo) одержали победы на этапах с разделками и на этапах групповых гонок Мирового тура в сезоне 2017 года.

28-летний итальянский гонщик команды Quick Step Floors Маттео Трентин стал единственным гонщиком, выигравшим этапы на каждой из трёх недель одного Гран-тура (Вуэльты Испании), первым после Петера Сагана, которому удалось выиграть этапы на всех трёх недель Гран-тура в 2016 (Тур де Франс).

Только Элиа Вивиани (Sky), Александр Кристофф (Katusha-Alpecin), Алехандро Вальверде (Movistar), Грег Ван Авермат (BMC) и Филипп Жильбер (Quick Step Floors) выиграли несколько однодневных гонок Мирового тура в этом сезоне.Элиа Вивиани одержал победы на классиках Cyclassics Hamburg и Bretagne Classic - Ouest-France, Александр Кристофф стал победителем классик Prudential RideLondon-Surrey Classic и Eschborn-Frankfurt, Алехандро Вальверде выиграл Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж, Филипп Жильбер стал победителем Тура Фландрии и Амстел Голд Рэйс.

Только гонщики команд BORA – hansgrohe, Sky и Quick Step Floors выиграли по крайней мере один этап на каждом из трёх Гран-туров сезона.

Больше всего побед на этапах Гран-туров в 2017 году одержали гонщики команды Quick Step Floors – 16, на 2-м месте гонщики команды Sunweb – 5 побед, 3-е место у гонщиков Lotto Soudal - 5 побед.

Только Микелю Ланде (на 19-м этапе Джиро д’Италия) и Приможу Рогличу (на 17-м этапе Тур де Франс) удалось одержать победу на этапе гонки Мирового тура с преимуществом более минуты над соперником, занявшим второе место.