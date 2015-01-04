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Статистика сезона Мирового тура-2017

Статистика сезона Мирового тура-2017

 

 

  Сезон 2017 года завершён, кому-то из гонщиков он принёс успех, кто-то остался в шаге от победы, а кто-то поставил новые рекорды. Обо всём этом расскажет статистика выступлений гонщиков Мирового тура.

 

 

  Победителем индивидуального рейтинга Мирового тура UCI стал 32-летний бельгийский гонщик команды BMC Грег Ван Авермат, набравший 4153 очка. Он на 461 очко опередил 32-летнего британского гонщика команды Sky, победителя двух Гран-туров сезона Криса Фрума. Тройку лучших в индивидуальном рейтинге замкнул ставший в этом году трёхкратным чемпионом мира 27-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган, набравший 3344 очка.

 

 

  Больше всего побед на этапах многодневных гонок и в однодневных гонках Мирового тура в 2017 году одержали велогонщики Бельгии  - у них 18 побед. На втором месте велогонщики Австралии с 16 победами, тройку лучших замыкают гонщики Колумбии, одержавшие 14 побед.

 

 

  Больше всего побед в гонках Мирового тура в этом сезоне одержал Петер Саган – 10 побед. На втором месте 23-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors Фернандо Гавирия, одержавший 9 побед. На третьем месте по количеству побед в гонках Мирового тура идёт товарищ Гавирии по команде, 29-летний немецкий гонщик Марсель Киттель, взявший 7 побед.

 

 

  Впервые в карьере в этом году одержали победу на гонке Мирового тура:

 

25-летний французский гонщик команды Quick Step Floors Жулиан Алафилипп,

27-итальянский гонщик команды Bahrain-Merida Сонни Кольбрелли,

27-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт,

26-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors Ив Лампарт,

25-летний австрийский гонщик команды Bora-hansgrohe Лукас Пёстлбергер,

27-летний швейцарский гонщик команды BMC Сильван Дилье,

30-летний испанский гонщик команды Movistar Горка Исагирре,

27-летний испанский гонщик команды Dimension Data Омар Фраиле,

25-летний люксембургский гонщик команды Quick Step Floors Боб Юнгельс,

27-летний американский гонщик команды Rally Cycling Эван Хаффман,

23-летний британский гонщик команды Sky Джонатан Диббен,

23-летний голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Кун Бауман,

23-летний немецкий гонщик команды Sunweb Фил Баухаус,

32-летний датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг,

27-летний американский гонщик команды Aqua Blue Sport Ларри Уорбасс,

25-летний бельгийский гонщик команды BMC Дилан Тёнс,

24-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott Джек Хейг,

26-летний бельгийский гонщик команды Trek-Segafredo Эдвард Тёнс,

33-летний польский гонщик команды Lotto Soudal Томаш Марчински,

23-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates Матей Мохорич,

31-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Сандер Арме,

30-летний австрийский гонщик команды AquaBlueSport Штефан Денифль.

 

  Гонщики, впервые выигравшие в этом сезоне на гонке Мирового тура, но не ограничившиеся одной победой: Сэм Беннетт, Жулиан Алафилипп, Ив Лампарт, Эван Хаффман, Эдвард Тёнс, Якоб Фульсанг и Томаш Марчински.

 

  Больше всего побед на гонках Мирового тура в этом сезоне одержали гонщики команды Quick Step Floors – 30 побед, на втором месте гонщики команды BORA – hansgrohe – 19, на третьем месте гонщики команды Sky – 15 побед.

 

  Проконтинентальные команды, одержавшие победы на гонках Мирового тура – Aqua Blue Sport, Cofidis, Direct Energie и Rally Cycling.

 

  Только Том Дюмулин (Sunweb), Герант Томас (Sky), Крис Фрум (Sky), Ричи Порт (BMC), Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors), Стефан Кюнг (BMC) и Примож Роглич (LottoNL-Jumbo) одержали победы на этапах с разделками и на этапах групповых гонок Мирового тура в сезоне 2017 года.

 

 

  28-летний итальянский гонщик команды Quick Step Floors Маттео Трентин стал единственным гонщиком, выигравшим этапы на каждой из трёх недель одного Гран-тура (Вуэльты Испании), первым после Петера Сагана, которому удалось выиграть этапы на всех трёх недель Гран-тура в 2016 (Тур де Франс).

 

 

  Только Элиа Вивиани (Sky), Александр Кристофф (Katusha-Alpecin), Алехандро Вальверде (Movistar), Грег Ван Авермат (BMC) и Филипп Жильбер (Quick Step Floors) выиграли несколько однодневных гонок Мирового тура в этом сезоне.Элиа Вивиани одержал победы на классиках Cyclassics Hamburg и Bretagne Classic - Ouest-France, Александр Кристофф стал победителем классик Prudential RideLondon-Surrey Classic и Eschborn-Frankfurt, Алехандро Вальверде выиграл Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж, Филипп Жильбер стал победителем Тура Фландрии и Амстел Голд Рэйс.

 

Только гонщики команд BORA – hansgrohe, Sky и Quick Step Floors выиграли по крайней мере один этап на каждом из трёх Гран-туров сезона.

 

  Больше всего побед на этапах Гран-туров в 2017 году одержали гонщики команды Quick Step Floors – 16, на 2-м месте гонщики команды Sunweb – 5 побед, 3-е место у гонщиков Lotto Soudal -  5 побед.

 

  Только Микелю Ланде (на 19-м этапе Джиро д’Италия) и Приможу Рогличу (на 17-м этапе Тур де Франс) удалось одержать победу на этапе гонки Мирового тура с преимуществом более минуты над соперником, занявшим второе место.

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Теги к статье: Мировой тур гонка Мирового тура UCI

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 10:17 | Регистрация: 4.01.2015

    От себя добавлю такое:

     - количество побед среди команд Мирового ПроТура

     - количество побед среди Проконтинетальных команд

     - количество подиумов среди команд Мирового ПроТура

     - количество побед среди команд Мирового ПроТура в разрези ЛИДЕРствА

    Всё тут: http://inrng.com/2017/10/2017-team-victory-rankings/

     

    А так, спасибо ВелоЛайву за оперативность (до мелких подробностей) в осветлении всех шоссейных (и не только) вело-событий в сезоне 2017 thanks

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Статистика сезона Мирового тур ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    От себя добавлю такое:

     - количество побед среди команд Мирового ПроТура

     - количество побед среди Проконтинетальных команд

     - количество подиумов среди команд Мирового ПроТура

     - количество побед среди команд Мирового ПроТура в разрези ЛИДЕРствА

    Всё тут: http://inrng.com/2017/10/2017-team-victory-rankings/

     

    А так, спасибо ВелоЛайву за оперативность (до мелких подробностей) в осветлении всех шоссейных (и не только) вело-событий в сезоне 2017 thanks

  • rude_rider
    Ригоберто Уран: "В велоспорте ... (2)
    rude_rider-Фото

    да да..можно ездить по два три года никаким потом выстрелить и опять в тень на долгие года

  • Sm1T
    Матти Брешель подписал контрак ... (8)
    Sm1T-Фото
    Вообще то он про это и написал:) А вам везде мерещатся хаятели астаны :)
  • Rokka
    Ригоберто Уран: "В велоспорте ... (2)
    Rokka-Фото
    Замечательные слова Риго о своём подходе. Главное не опускать требовательности к себе. А про команду сказано точно, и интересно как он поедет с нынешней командой следующий тур
  • Rokka
    Матти Брешель подписал контрак ... (8)
    Rokka-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: Zhanzhak
    Да уж.. интересно, его силой в Астану подписывали? Недоумение вызывает фраза : «я не хотел уходить и мне было грустно, когда я ушёл...»  или это перевод такой? В любом случае, пожелаю ему удачи! Теперь нет повода для грусти. 
    Читаешь между строк, он не хотел уходить, а не переходить в Астану.
    А может это вы, уважаемый, читаете между строк в поисках любой зацепки дабы похаять Астану? В интервью так и сказано что он не хотел уходить, а не переходить в Астану. Как же это смешно смотрится когда некоторым прям не лень везде писать о ужасной Астане, Катюше в прошлом, или других командах
  • Shega
    Матти Брешель подписал контрак ... (8)
    Shega-Фото
    Да почему же "между строк"... Фраза действительно странная. "...мне не хотелось её покидать, было грустно, когда я ушёл" Если не хотел уходить, то зачем ушел? И варианта два: или попросили уйти, или заставили подписать контракт с Астаной. А если ушел из-за более высокой зарплаты, то как-то некорректно так отзываться о команде, которую сам же и предпочел, ибо между строк читается "мне там было хуже, чем в команде Джонатана Воутерса".
    А , может быть, мы просто привыкли, что уходя из команды, гонщики благодарят её, оставляя за кадром все сложности.
  • VeloVelo
    Матти Брешель подписал контрак ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Student, я вот читал-читал, но, так нифигаинепонял твою мысль.
    А можно то же самое на русском языке? Что хотел сказать-то? )

  • Student
    Матти Брешель подписал контрак ... (8)
    Student-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    Да уж.. интересно, его силой в Астану подписывали? Недоумение вызывает фраза : «я не хотел уходить и мне было грустно, когда я ушёл...»  или это перевод такой? В любом случае, пожелаю ему удачи! Теперь нет повода для грусти. 
    Читаешь между строк, он не хотел уходить, а не переходить в Астану.
  • allb46
    Дилан Груневеген – победитель ... (1)
    allb46-Фото

    Всем привет, вчера у Питера Сагана родился мальчик его назвали Марлон, наверное в честь Марлона Брандо, великого американского актёра, почему наш портал про это событие не написал ни строчки... Странно

  • Berdok
    Кристиан Прюдомм: «Маршрут Тур ... (5)
    Berdok-Фото

    победитель уже известен 

    победитель же уже известен 

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Tom Devriendt (Wanty - Groupe Gobert)

Alberto Bettiol (Cannondale-Drapac)

Niccolo Bonifazio (Bahrain Merida)

Primoz Roglic (Team Lotto NL - Jumbo)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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