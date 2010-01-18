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Record Bank E3 Harelbeke-2018. Результаты

Record Bank E3 Harelbeke-2018. Результаты

 

Harelbeke - Harelbeke, 206,5 км

1. Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors

2. Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors
3. Greg Van Avermaet (Bel) BMC

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Теги к статье: Record Bank E3 Harelbeke классика гонка Мирового тура

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В тему:

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  1. Имя: Паша

    pac1ent

    Сегодня, 19:29 | Регистрация: 10.07.2011

    Ай какой Ники молодчина!

  2. Имя: Harley

    ironharley

    Сегодня, 19:29 | Регистрация: 17.08.2017

    Видел только последние 4 км, поэтому ноу комментс... 

    ЗЫЖ Может кто в курсе, а нет ли у Н. Терпстры часом ТИ по астме? Может где инфо была...

  3. RVL

    Сегодня, 19:29 | Регистрация: 30.08.2012

    Терпстра всегда достоен! парень всегда работает! Поздравления!

    Как BMC втроем, ничего ни сделали для победы?

    Жильбер повязал всех по ногам.

    зы. я прозевал куда пропал Саган с борой. расскажите кто и что? а вот он приехал спустя..

     

    1. Имя: Паша

      pac1ent

      Сегодня, 19:33 | Регистрация: 10.07.2011

      Штыбар еще очень достойно помог.
      Петя с помощником км за 60 попытался добрать Грега, ФилЖила и Бенота но был настигнут пелотоном (группкой человек 15)и пройден им.. Просто не потянул.

      1. RVL

        Сегодня, 19:43 | Регистрация: 30.08.2012

        не совсем так. я видел отрыв 2ух квиков.+ еще 2 чела и групето. в ней были всеи +Саган. Ван Авермат отстрелил и дал просвет, за ним никто не поехал. потом оттстерелил Жильбер и съел ГВА, и тем втвременм Ники остался один. ну и куча собралась догонять.
        в целом так,но может быть у меня пробел.

  4. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 19:29 | Регистрация: 18.01.2010

    Квики чемпионы!

  5. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 19:30 | Регистрация: 11.07.2015

    пока комментарий велся на басурманском языке-гонку можно было смотреть) потом подключился какой то клоун 

    и тут началась реальная веселуха.

     

    это победа того,кого надо победа

    каждый понимает по своему что я имею ввиду

     

    и куча подобной чуши.

    евроспорт-уважайте своих зрителей.

    это дно комментатор и биатлон то комментирует через пень колоду,а тут он облажался по полной)

     

    ну,а теперь к гонке

    в Никки явно вселился дух великого Спартака))

    он был РЕАЛЬНО неубиваем и непобедим.

    но главным творцом победы я все же считаю его напарника.

    великого и великолепного Фила))

    заметили как он грамотно гасил преследование? на его ругались все,а он делал свое дело.

    это высший пилотаж,это супер мастерство.

    а Ники да-достойный победитель красивой гонки.

     

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
    1. Имя: Павел

      Gottliche_Recht

      Сегодня, 19:34 | Регистрация: 26.05.2017

      забыли упомянуть про перманентное "эээ" между каждым словом

  6. Имя: Олег

    VeloCourier

    Сегодня, 19:30 | Регистрация: 24.08.2014

    Ники терпит. Ники выигрывает! in your face! BMC довольны подиумом? какие хорошие две недели впереди)

  7. RVL

    Сегодня, 19:32 | Регистрация: 30.08.2012

    комментаторы походу заигнорили Сагана..

    ни бритиши ни наши не сказал о нем ничего, как он пропал км 40 кмк



    в хайлайте тоже зеро))

  8. Rokka

    Сегодня, 19:35 | Регистрация: 23.01.2016

    Хорошая командная работа катков. Но как же надоело наблюдать эту унылую картину, когда за несколько последних километров группа лидеров тупо перестает работать и смотрят друг на друга, отпуская победу одному смельчаку. Точно так же отдали Вальгрену в этом году. Был бы Саган - так бы и вовсе сидели у него на колесе до самого унылого конца. Да и Петю я не понимаю. Ну сидят за тобой, пусть сидят. Не отдавать же так все победы отрывам? Абсолютно ничего не делает в последние гонки, даже и не пытается. Вот так и спадет со вторых мест на двадцать вторые

  9. Rebellix

    Сегодня, 19:36 | Регистрация: 18.03.2018

    Да отвалил он после натяга на Кваремонте. Банально не потянул

  10. Rokka

    Сегодня, 19:37 | Регистрация: 23.01.2016

    Ах да, комендадор. Это просто кошмар. Уши просто вянут от его необъяснимых словосочетаний и поиска предложений. Лишь бы сказать что, лишь бы не потеряться, такое ощущение. Квик ээээ степ.

  11. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 19:43 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: RVL
    комментаторы походу заигнорили Сагана..
    ни бритиши ни наши не сказал о нем ничего, как он пропал км 40 кмк


    в хайлайте тоже зеро))

    Сказал же комментатор, что большой завал был. Несколько человек на скорой увезли.

    1. RVL

      Сегодня, 19:45 | Регистрация: 30.08.2012

      и что про Сагана?

      1. Имя: Ольга

        Earl57

        Сегодня, 19:47 | Регистрация: 7.12.2014

        Он где-то через 3 с лишним минуты заехал. За надцатое место бороться на финише не стал.

  12. tim147

    Сегодня, 19:50 | Регистрация: 7.09.2014

    Отдавая должное достойному победителю, не стоит упускать титаническую работу Ламперта, который более 40 км поддерживал пейс отрыва, и суперполицейскую работу ФилЖила, нейтрализовавшего, к тому же с выгодой для себя,  все попытки организовать внятную погоню за лидером. В итоге, КвикСтеп опять рулит как хочет!Что касается Сагана, до конца не уверен, но по-моему вроде бы проскочила информация о его падении - в этом случае находится хоть какое-то объяснение его безрадостному выступлению!

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2018?

Комментарии

  • tim147
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (17)
    tim147-Фото

    Отдавая должное достойному победителю, не стоит упускать титаническую работу Ламперта, который более 40 км поддерживал пейс отрыва, и суперполицейскую работу ФилЖила, нейтрализовавшего, к тому же с выгодой для себя,  все попытки организовать внятную погоню за лидером. В итоге, КвикСтеп опять рулит как хочет!Что касается Сагана, до конца не уверен, но по-моему вроде бы проскочила информация о его падении - в этом случае находится хоть какое-то объяснение его безрадостному выступлению!

  • Earl57
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (17)
    Earl57-Фото
    Он где-то через 3 с лишним минуты заехал. За надцатое место бороться на финише не стал.
  • RVL
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (17)
    RVL-Фото
    и что про Сагана?
  • RVL
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (17)
    RVL-Фото
    не совсем так. я видел отрыв 2ух квиков.+ еще 2 чела и групето. в ней были всеи +Саган. Ван Авермат отстрелил и дал просвет, за ним никто не поехал. потом оттстерелил Жильбер и съел ГВА, и тем втвременм Ники остался один. ну и куча собралась догонять.
    в целом так,но может быть у меня пробел.
  • Earl57
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: RVL
    комментаторы походу заигнорили Сагана..
    ни бритиши ни наши не сказал о нем ничего, как он пропал км 40 кмк


    в хайлайте тоже зеро))

    Сказал же комментатор, что большой завал был. Несколько человек на скорой увезли.

  • Rokka
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (17)
    Rokka-Фото
    Ах да, комендадор. Это просто кошмар. Уши просто вянут от его необъяснимых словосочетаний и поиска предложений. Лишь бы сказать что, лишь бы не потеряться, такое ощущение. Квик ээээ степ.
  • Rebellix
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (17)
    Rebellix-Фото
    Да отвалил он после натяга на Кваремонте. Банально не потянул
  • Rokka
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (17)
    Rokka-Фото
    Хорошая командная работа катков. Но как же надоело наблюдать эту унылую картину, когда за несколько последних километров группа лидеров тупо перестает работать и смотрят друг на друга, отпуская победу одному смельчаку. Точно так же отдали Вальгрену в этом году. Был бы Саган - так бы и вовсе сидели у него на колесе до самого унылого конца. Да и Петю я не понимаю. Ну сидят за тобой, пусть сидят. Не отдавать же так все победы отрывам? Абсолютно ничего не делает в последние гонки, даже и не пытается. Вот так и спадет со вторых мест на двадцать вторые
  • Gottliche_Recht
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (17)
    Gottliche_Recht-Фото
    забыли упомянуть про перманентное "эээ" между каждым словом
  • pac1ent
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (17)
    pac1ent-Фото
    Штыбар еще очень достойно помог.
    Петя с помощником км за 60 попытался добрать Грега, ФилЖила и Бенота но был настигнут пелотоном (группкой человек 15)и пройден им.. Просто не потянул.

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2 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
4 Нибали В. (Ita) (TBM) 570
5 Юэн К. (Aus) (MTS) 549
6 Солер М. (Esp) (MOV) 545
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
8 Исагирре Г. (Esp) (TBM) 500
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