Record Bank E3 Harelbeke-2018. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 19:24
Harelbeke - Harelbeke, 206,5 км
1. Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors
2. Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors
3. Greg Van Avermaet (Bel) BMC
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