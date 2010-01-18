Record Bank E3 Harelbeke-2018. Результаты

Цитата: RVL

комментаторы походу заигнорили Сагана..

ни бритиши ни наши не сказал о нем ничего, как он пропал км 40 кмк





в хайлайте тоже зеро))



Сказал же комментатор, что большой завал был. Несколько человек на скорой увезли.