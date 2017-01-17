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Презентация команды Quick-Step Floors

 Презентация команды Quick-Step Floors

 

  11 января в бельгийском Кортрейке, городе, который на протяжении многих лет связан с такими гонками как Kuurne-Brussel-Kuurne, Dwars door Vlaanderen, Гент-Вевельгем и Тур Фландрии, прошла презентация бельгийской команды Мирового тура Quick-Step Floors. В зале кинотеатра Kinepolis собралось более 3200 болельщиков, приветствовавших команду, завоевавшую в 2016 году 57 побед, включая 9 этапов Гран-туров и командную гонку чемпионата мира. Вновь пережить моменты побед всем собравшимся помог фильм «Один год в синем» (“One Year In Blue”).

 

Презентация команды Quick-Step Floors

 

Презентация команды Quick-Step Floors

 

Презентация команды Quick-Step Floors

 

Презентация команды Quick-Step Floors

 

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele

 

  Одним из самых побеждающих гонщиков бельгийской команды в 2016 году стал Марсель Киттель, принёсший Quick Step 12 побед, три из которых взял на этапах Гран-туров, а также помог команде в борьбе за золото в командной гонке на время на чемпионате мира.

 

Патрик Лефевр о целях команды Quick - Step Floors на 2017 год

Презентация команды Quick-Step Floors

 

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды, создавший её 15 лет назад, рассказал о целях Quick – Step Floors на 2017 год: «Мы начинаем наш 15-й сезон, и я горжусь, что представляю команду перед такой огромной аудиторией. 2016 год был великолепным, и я очень счастлив, но мы бы хотели превзойти эти достижения в нынешнем сезоне. Мы надеемся завоевать победу на классиках, которой не смогли добиться в прошлом году.

   Скажу честно, не важно, однодневная гонка или Гран-тур, но мы продолжим агрессивно вести гонки, не отступая от нашего стиля, демонстрируя боевой дух команды и сплочённость. Чемпионат мира будет ещё одной важной целью, мы поедем в Норвегию защищать титул чемпионов в командной гонке на время, завоёванный в Катаре, в то же время  поддерживая одного из наших гонщиков в борьбе за легендарную радужную майку».

 

Том Боонен о целях на 2017 год

 

Презентация команды Quick-Step Floors

 

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele

 

  36-летний Том Боонен, один из ветеранов команды, работавший в ней с момента основания, начнёт свой последний сезон в профессионалах и ставит целью борьбу за пятую победу на Париж-Рубэ (Paris-Roubaix): «Это мой последний год, я очень хочу насладиться каждым моментом в каждой гонке, на которой стартую. И так понятно, что я бы хотел выиграть Париж-Рубэ, это моя самая главная цель на 2017 год».

 

Филипп Жильбер о целях на 2017 год

 

Презентация команды Quick-Step Floors

 

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele

 

  В 2017 году в команде будет выступать действующий чемпион Бельгии в групповой гонке Филипп Жильбер (Philippe Gilbert), который с нетерпением ждёт начала сезона: «Я уже чувствую себя как дома в Quick-Step Floors, в команде отличная атмосфера, что является важным фактором. Я впечатлён количеством болельщиков, пришедших на презентацию команды – можно почувствовать, насколько эта команда отличается от других! Моя цель – хорошо выступить на классиках, и команде, и мне не хватало этого в последние годы».

 

  В 2017 году в составе команды Quick-Step Floors будут выступать 29 гонщиков из 13 стран. Сезон начнётся 17 января с австралийской гонки Мирового тура Тур Даун Андер, а завершится 10 октября в Бельгии, на гонке Sluitingprijs – Putte-Kapellen.

 

Состав команды Quick - Step Floors на 2017 год

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Теги к статье: Quick-Step Floors Марсель Киттель Том Боонен Филипп Жильбер Патрик Лефевр

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4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
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