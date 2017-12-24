Команда Quick Step Floors стартует на Милан-Сан-Ремо-2018 с тремя капитанами

Жулиан Алафилипп, Филипп Жильбер, Элиа Вивиани – капитаны команды Quick Step Floors на Милан-Сан-Ремо-2018

В прошлом году Жулиан Алафилипп принёс команде Quick Step Floors подиум Милан-Сан-Ремо-2017, где занял 3-е место, а Фернандо Гавирия финишировал 5-м. Элиа Вивиани, который в прошлом сезоне выступал в команде Sky, но теперь является гонщиком бельгийской команды, занял на Милан-Сан-Ремо-2017 9-е место.

В этом году Фернандо Гавирия не сможет принять участие в Милан-Сан-Ремо из-за перелома руки, который получил на 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2018.

На Милан-Сан-Ремо-2018 команда Quick Step Floors будет рассчитывать на Жулиана Алафилиппа, Филиппа Жильбера, который дважды поднимался на третью ступень подиума итальянской классики в 2008 и 2011 году и на Элиа Вивиани, который за первые два месяца сезона этого года принёс команде пять побед. А помогать трём лидерам бельгийской команды будут Тим Деклерк, Ильо Кейссе, Максимилиано Ричезе и Фабио Сабатини.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Филипп Жильбер: «Эту гонку всегда сложно понять и предсказать, потому что победа зависит от множества факторов, может развиваться по массе сценариев. Но одно точно – мы поедем на классику сильным составом, с возможность разыграть несколько карт. На Тиррено-Адриатико я немного приболел, но доволен, что финишировал в гонке, это добавило мне ценные гоночные километры перед Сан-Ремо. Это одна из величайших классик года, мы готовы к ней, несмотря на то, что Фернандо не будет в составе».