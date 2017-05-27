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Энрик Мас – призёр Вуэльты Испании-2018

Энрик Мас – призёр Вуэльты Испании-2018

 

 

  23-летний испанский гонщик команды Quick Step Floors Энрик Мас на второй в карьере Вуэльте Испании поднялся на вторую ступень подиуме в Мадриде. Первую неделю испанского Гран-тура Мас ехал, сражаясь с простудой и температурой, но затем сумел подняться в топ-5 общего зачёта, а в предпоследний день Вуэльты Испании-2018 проявил активность и не просто выиграл горный этап в Андорре, но и поднялся в призовую тройку.  

 

Он уступил победителю Вуэльты Испании-2018 Саймону Йейтсу 1 минуту 46 секунд.

 

 

Энрик Мас – призёр Вуэльты Испании-2018

 

Энрик Мас – призёр Вуэльты Испании-2018

 

© PhotoGomezSport

 

  Энрик Мас: «Мне понадобится несколько дней, чтобы осознать всё, потому что это было фантастическое приключение. Я очень благодарен всем моим товарищам по команде и персоналу. На старте гонки я не мечтал, что займу второе место в общем зачёте и стану лучшим молодым гонщиком. Невероятно счастлив, что достиг этого. Теперь я другой гонщик, но тот же самый человек. Надеюсь, что в будущем таких моментов в моей карьере, включая высшие места, будет больше.

 

  Теперь полечу в Инсбрук на чемпионат мира, где хочу помочь Испании добиться высокого результата, после чего проеду последние в этом сезоне гонки с командой Quick Step Floors».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «В этом сезоне мы великолепно выступили на Гран-турах, выиграли много этапов, побеждали в двух классификациях (очковой с Элиа Вивиани на Джиро д’Италия-2018 и горной на Тур де Франс-2018 с Жулианом Алафилиппом), а теперь у нас второе место в генеральной классификации.

 

  Если честно, это мечта, которая, я надеюсь, не закончится никогда. Я горжусь всей командой, очень рад трём победам Элиа, прекрасным призовым местом Энрика, а также его победой на вершине Ла-Гальина.

  Мы приехали на Вуэльту с ожиданиями попасть в топ-10 общего зачёта, но Энрик феноменально выступал в этой гонке. Уверен, он продолжит прогрессировать, если только продолжит упорно работать и не оторвётся от реальности. Что касается выступления всей команды, это был урожайный сезон, в котором нет ни следа спада, что принесло мне огромное удовольствие и удовлетворение».

 

 

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Теги к статье: Энрик Мас Quick Step Floors Enric Mas Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Михаил

    Mikael

    Сегодня, 13:45 | Регистрация: 27.05.2017

    Призер. Энрик Мас. Хорошо.

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Комментарии

  • Ayrton
    Итоги Вуэльты Испании-2018 по ... (3)
    Ayrton-Фото
    Да, а это же отличная идея. На ответственные этапы ставить того кто лучше чувствует себя на данный момент. )))
  • Znak
    Тибо Пино, Саймон Йейтс, Стеве ... (4)
    Znak-Фото

    Цитата: stack_g
    Пино колесничал и в конце уехал.

     

    Поддерживаю. Пино даже из элементарного приличия хотя бы внешне  не продемонстрировал сотрудничества с тем, кто вез его к победе на этапе. Ему не привыкать. Нет тут никакой "не в теме"…

  • Mikael
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (1)
    Mikael-Фото

    Призер. Энрик Мас. Хорошо.

  • paziz
    Саймон Йейтс – победитель Вуэл ... (7)
    paziz-Фото
    Цитата: archi
    Время спортсменов с терапевтическими исключениями.
    Если запретить эти справки, то 90% окажутся совершенно здоровыми
    Пруфы про терапевтические исключение, иначе балабол
  • RexDroid
    Саймон Йейтс – победитель Вуэл ... (7)
    RexDroid-Фото
    доказал. молодчик. не без нерва, конечно, но кто в такой ситуации под нагрузкой не психанет?
  • velodoctor
    Серхио Энао переходит в команд ... (15)
    velodoctor-Фото
    Говорят он агента сменил, и с треком ещё ничего не подписал. Новый агент сумел договориться со Скай.
  • stack_g
    Тибо Пино, Саймон Йейтс, Стеве ... (4)
    stack_g-Фото
    Можете пояснить?
    Что я увидел: Пино колесничал и в конце уехал.
  • Адриен
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (4)
    Адриен-Фото

    Это конечно неплохо, но команде не хватает второго лидера-капитана на ГТ. Фульсанг может  еще себя проявить в коротких гонках, а вот в трехнедельных - уже вряд ли... Потяжелел, "постарел"... Надеялся, что Бильбао на родной гонке блеснет - увы.

  • Shalam s Urala
    Саймон Йейтс – победитель Вуэл ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    про эту историю итальянского провала и испанского взлёта - можно мимишный блокбастер слепить )

    и Саймон, конечно, молоток, хватило сезона перезагрузиться.

    понятно, любая победа без tue выглядела-б симпатичнее. но, всётаки, нельзя ставить в вину существование tue исключительно гонщимкам, всётаки не они это придумали.

    обратная сторона этой истории - реальные астматики без tue не имели б совсем никаких шансов )

  • Mikael
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (4)
    Mikael-Фото

    Это просто праздник, друзья!
    Хорошо что есть отдельная новость.

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