Энрик Мас – призёр Вуэльты Испании-2018

23-летний испанский гонщик команды Quick Step Floors Энрик Мас на второй в карьере Вуэльте Испании поднялся на вторую ступень подиуме в Мадриде. Первую неделю испанского Гран-тура Мас ехал, сражаясь с простудой и температурой, но затем сумел подняться в топ-5 общего зачёта, а в предпоследний день Вуэльты Испании-2018 проявил активность и не просто выиграл горный этап в Андорре, но и поднялся в призовую тройку.

Он уступил победителю Вуэльты Испании-2018 Саймону Йейтсу 1 минуту 46 секунд.

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Энрик Мас: «Мне понадобится несколько дней, чтобы осознать всё, потому что это было фантастическое приключение. Я очень благодарен всем моим товарищам по команде и персоналу. На старте гонки я не мечтал, что займу второе место в общем зачёте и стану лучшим молодым гонщиком. Невероятно счастлив, что достиг этого. Теперь я другой гонщик, но тот же самый человек. Надеюсь, что в будущем таких моментов в моей карьере, включая высшие места, будет больше.

Теперь полечу в Инсбрук на чемпионат мира, где хочу помочь Испании добиться высокого результата, после чего проеду последние в этом сезоне гонки с командой Quick Step Floors».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «В этом сезоне мы великолепно выступили на Гран-турах, выиграли много этапов, побеждали в двух классификациях (очковой с Элиа Вивиани на Джиро д’Италия-2018 и горной на Тур де Франс-2018 с Жулианом Алафилиппом), а теперь у нас второе место в генеральной классификации.

Если честно, это мечта, которая, я надеюсь, не закончится никогда. Я горжусь всей командой, очень рад трём победам Элиа, прекрасным призовым местом Энрика, а также его победой на вершине Ла-Гальина.

Мы приехали на Вуэльту с ожиданиями попасть в топ-10 общего зачёта, но Энрик феноменально выступал в этой гонке. Уверен, он продолжит прогрессировать, если только продолжит упорно работать и не оторвётся от реальности. Что касается выступления всей команды, это был урожайный сезон, в котором нет ни следа спада, что принесло мне огромное удовольствие и удовлетворение».