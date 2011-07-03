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Николя Порталь о предварительных планах команды Sky на сезон 2019 года

Николя Порталь о планах команды Sky на сезон 2019 года

 

 

  Спортивный директор команды Sky Николя Порталь раскрыл предварительные планы команды на Гран-туры 2019 года. Победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас и четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум стартуют на французском Гран-туре в качестве лидеров, а колумбийский гонщик Эган Берналь, которому 13 января исполнится 22 года, поедет Джиро д’Италия, а затем примет участие в Тур де Франс-2019 в качестве помощника двух капитанов.

 

  Как сообщает Cycling Weekly, Николя Порталь считает, что большое количество гонщиков, способных бороться за победу на Гран-туре, не ставит команду в затруднительное положение, а скорее является преимуществом.

 

Photo © ASO/Alex Broadway/Pauline Ballet

 

 

  Николя Порталь: «Думаю, Джи (Герант Томас) хочет стартовать на Туре в самой лучшей физической форме, то же самое, конечно, относится и к Фруми. Не уверен, что Джи или Фруми захотят поехать на Джиро д’Италия-2019. Чувствую, что Фруми  снова  полностью сфокусируется на Тур де Франс, так же, как и Джи.

 

  Лично я считаю, что Эгану было бы полезно проехать Джиро, потому что маршрут ему подходит, а потом он мог бы стартовать на Тур де Франс, чтобы помочь Джи и Фруми. Считаю, что Эгану надо проехать и Тур, потому что для своего возраста он очень зрелый гонщик. Было бы жаль, если бы он не поехал Тур де Франс. Его физический уровень позволяет это.

 

  В этом году мы чувствовали себя напряжённо, потому что должны были помогать и Фруми, и Джи. Мы хотели видеть не сражение двух гонщиков, теряющих лидерство, а победу команды.

 

  Думаю, наша ситуация является преимуществом, потому что у нас уже получилось выиграть Гран-тур с Крисом и Джи. Возможно, в следующем году будет то же самое. В любом случае, легко не будет».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Sky Крис Фрум Chris Froome Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Андрей

    Student

    Вчера, 21:17 | Регистрация: 1.10.2012

    Берналь на Джиро интересно, но не рано ли два ГТ за сезон?

  2. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Вчера, 22:20 | Регистрация: 8.05.2013

    Берналь - будет претендентом на подиум, не поспоришь.

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  3. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 22:37 | Регистрация: 3.07.2011

    Это оч. Хотелось бы увидеть, хотя Берналя жалко.

    1. Имя: 0xF3759DF

      0x5F375A86

      Сегодня, 01:48 | Регистрация: 17.08.2015

      Цитата: Sezar
      Это оч. Хотелось бы увидеть, хотя Берналя жалко.

      Лучше пожалейте того, кого он лишит места на подиуме.

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Комментарии

  • 0x5F375A86
    Николя Порталь о предварительн ... (4)
    0x5F375A86-Фото
    Цитата: Sezar
    Это оч. Хотелось бы увидеть, хотя Берналя жалко.

    Лучше пожалейте того, кого он лишит места на подиуме.
  • ЧОРНЫЙ
    Сергей Чернецкий переходит в к ... (13)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Новую редакцию правил UCI читайте, после 2020... Всё правильно сделал.
  • Sezar
    Николя Порталь о предварительн ... (4)
    Sezar-Фото

    Это оч. Хотелось бы увидеть, хотя Берналя жалко.

  • Cyrill
    Николя Порталь о предварительн ... (4)
    Cyrill-Фото

    Берналь - будет претендентом на подиум, не поспоришь.

  • Cyrill
    Патрик Лефевр, Магнус Бэкстед ... (11)
    Cyrill-Фото

    "Я бы не поехал, потому что для достижения конкурентоспособного уровня, когда находился вне велоспорта и не накатывал 30 часов в неделю на тренировках, мне понадобилось бы лет пять, чтобы вернуться..."

    "В этом году он на самом деле начал много тренироваться, кроме того, принимал участие в любительских гонках. Слышал, он даже выигрывал там..."

    Я правильно понимаю, что этот Затейник возобновил целенаправленные тренировки и стал ездить хоть какие-то гонки только в этом году??? Маловато однако же будет... Ну, я думаю вопросы у многих отпали бы, если бы он этой оcенью проехал бы в одиночку всю трассу Париж-Рубе (типа в тренировочном режиме) хотя бы часов за 7-7:30...Если этой осенью он был не готов к этому, то думаю будущей весной в 6:30 он вряд ли впишеться. Как-то так.

  • Student
    Николя Порталь о предварительн ... (4)
    Student-Фото
    Берналь на Джиро интересно, но не рано ли два ГТ за сезон?
  • Walther
    Патрик Лефевр, Магнус Бэкстед ... (11)
    Walther-Фото

    А я-то думаю, что за фигня - проеду 2-3 часа на велике, и начинает шея болеть, плечевой сустав ныть, ну, колени опять же... А это естественный процесс старения... Пичаааль:(

  • ironharley
    Патрик Лефевр, Магнус Бэкстед ... (11)
    ironharley-Фото
    Это прежде всего личное дело. Считает человек возможным для себя выступать - приносит мед. документы, покупает страховку перед стартом, подписывает отказ от претензий. Где-то всё сразу, где-то чтото из... Люди взрослые и сами отвечают за свои действия.

    А насчет обмана болельщиков - отучаемся говорить за всех.
  • error
    Патрик Лефевр, Магнус Бэкстед ... (11)
    error-Фото

    Мне кажется это авантюра, причем бесчеловечная. Согласятся только коммерческие проекты. В конце концов кто будет отвечать, если не выдержит организм? А если сойдет или просто прокатиться, то это обман болельщиков. 

  • Александра
    Матвей Мамыкин ищет профессион ... (16)
    Александра-Фото

    Прекрасно помню, как Матвей на пятнадцатом этапе той самой Вуэльты работал в отрыве с Контадором. Сейчас ему всего 24 года, рано парня списывать. Очень надеюсь, что найдет команду.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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