Николя Порталь о предварительных планах команды Sky на сезон 2019 года

Николя Порталь о планах команды Sky на сезон 2019 года

Спортивный директор команды Sky Николя Порталь раскрыл предварительные планы команды на Гран-туры 2019 года. Победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас и четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум стартуют на французском Гран-туре в качестве лидеров, а колумбийский гонщик Эган Берналь, которому 13 января исполнится 22 года, поедет Джиро д’Италия, а затем примет участие в Тур де Франс-2019 в качестве помощника двух капитанов.

Как сообщает Cycling Weekly, Николя Порталь считает, что большое количество гонщиков, способных бороться за победу на Гран-туре, не ставит команду в затруднительное положение, а скорее является преимуществом.

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Николя Порталь: «Думаю, Джи (Герант Томас) хочет стартовать на Туре в самой лучшей физической форме, то же самое, конечно, относится и к Фруми. Не уверен, что Джи или Фруми захотят поехать на Джиро д’Италия-2019. Чувствую, что Фруми снова полностью сфокусируется на Тур де Франс, так же, как и Джи.

Лично я считаю, что Эгану было бы полезно проехать Джиро, потому что маршрут ему подходит, а потом он мог бы стартовать на Тур де Франс, чтобы помочь Джи и Фруми. Считаю, что Эгану надо проехать и Тур, потому что для своего возраста он очень зрелый гонщик. Было бы жаль, если бы он не поехал Тур де Франс. Его физический уровень позволяет это.

В этом году мы чувствовали себя напряжённо, потому что должны были помогать и Фруми, и Джи. Мы хотели видеть не сражение двух гонщиков, теряющих лидерство, а победу команды.

Думаю, наша ситуация является преимуществом, потому что у нас уже получилось выиграть Гран-тур с Крисом и Джи. Возможно, в следующем году будет то же самое. В любом случае, легко не будет».