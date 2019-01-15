Сергей Чернецкий переходит в команду Caja Rural-Seguros RGA

Сергей Чернецкий подписал контракт с испанской командой Caja Rural-Seguros RGA на 2019 год

28-летний российский велогонщик Сергей Чернецкий подписал контракт на 2019 год с проконтинентальной испанской командой Caja Rural-Seguros RGA, куда переходит после двух лет работы в казахстанской команде Astana.

Сергей Чернецкий пришёл в шоссейный велоспорт в 2012, начав выступать в континентальной команде Itera-Katusha, а затем четыре года был гонщиком команды Мирового тура Katusha (2013-2016).

За свою карьеру Сергей Чернецкий одержал пять побед, в том числе в общем зачёте Арктической гонки Норвегии и на Туре Фьордов, а также он является чемпионом России-2016 в разделке, победителем этапа Вуэльты Каталонии. Чернецкий входил в топ-10 общего зачёта на Туре Швейцарии, Вуэльте Бургоса, классике Ломбардия, Туре Австрии и Туре Бельгии.

В пресс-релизе команды Caja Rural-Seguros RGA говорится: «После шести сезонов в Мировом туре Сергей Чернецкий принесёт в испанскую команду огромный опыт, которым будет делиться с молодыми гонщиками и бороться за новые победы. Чернецкий возглавит команду на сложных гонках».

Сергей Чернецкий: «Я выбрал для продолжения карьеры Caja Rural-Seguros RGA, потому что это хорошая профессиональная континентальная команда, где я могу продолжать развиваться как гонщик. Сезон 2018 года стал лучшим в моей карьере, я выиграл Арктическую гонку Норвегии, занял 3-е место на Туре Гуанси. Моя цель в 2019 году – принести победы команде Caja Rural-Seguros RGA, особенно на горных гонках».