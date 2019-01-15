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Сергей Чернецкий переходит в команду Caja Rural-Seguros RGA

Сергей Чернецкий подписал контракт с испанской командой Caja Rural-Seguros RGA на 2019 год

 

 

  28-летний российский велогонщик Сергей Чернецкий подписал контракт на 2019 год с проконтинентальной испанской командой Caja Rural-Seguros RGA, куда переходит после двух лет работы в казахстанской команде Astana.

 

  Сергей Чернецкий пришёл в шоссейный велоспорт в 2012, начав выступать в континентальной команде Itera-Katusha, а затем четыре года был гонщиком команды Мирового тура Katusha (2013-2016).

 

  За свою карьеру Сергей Чернецкий одержал пять побед, в том числе в общем зачёте Арктической гонки Норвегии и на Туре Фьордов, а также он является чемпионом России-2016  в разделке, победителем этапа Вуэльты Каталонии. Чернецкий входил в топ-10 общего зачёта на Туре Швейцарии, Вуэльте Бургоса, классике Ломбардия, Туре Австрии и Туре Бельгии.

 

 

 

 

  В пресс-релизе команды  Caja Rural-Seguros RGA говорится: «После шести сезонов в Мировом туре Сергей Чернецкий принесёт в испанскую команду огромный опыт, которым будет делиться с молодыми гонщиками и бороться за новые победы. Чернецкий возглавит команду на сложных гонках».

 

  Сергей Чернецкий: «Я выбрал для продолжения карьеры Caja Rural-Seguros RGA, потому что это хорошая профессиональная континентальная команда, где я могу продолжать развиваться как гонщик. Сезон 2018 года стал лучшим в моей карьере, я выиграл Арктическую гонку Норвегии, занял 3-е место на Туре Гуанси. Моя цель в 2019 году – принести победы команде  Caja Rural-Seguros RGA, особенно на горных гонках».

 

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Теги к статье: Сергей Чернецкий Caja Rural-Seguros RGA

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Матвей Мамыкин ищет профессион ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Хамидулин тут как-то интервью дал - ровно на 146% эта тема

  • Shalam s Urala
    Наиро Кинтана поменяет тренера ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Добиться большего возможно только при условии, если не менее 70% маршрута гран-тура будет на высоте выше 2-3 км.
    а сможете хотя-б эскизно набросить такой маршрутец? )

    мне кажется, Наиро чуть не повезло. по мелочам. но - то тут, то там, системно..

    взблеснул на удаче - огрёб авансы-ожидания ("слегка" завышенные) - от команды, прессы, болельщиков, бонусом - внимание соперников. несско раз справился и вполне даже соответствовал. и даже бог с ней, не самой чистой джирой (косяк оргов). это, если не вспоминать реальную невезуху

    но он просто не вполне тот, за кого его поспешили принять. и это точно не его вина. тут Аршавин как-то неплохо сформулировал (про ожидания) ))

    атаки наиро - вовсе не такие, чтоб все ахнули и стало ясно - "ща он сдохнет или взлетит". нет. атака - оглядка.. атака - оглядка.. а потом "вы все видели, я пробовал, ноо.. будем день за днём.. блаблабла"

    Наиро, в общем-то, правилен и по-человечески мне точно ближе, чем, скажем, тот же Фрумистофель. но как же он скушен в словах, в намерениях, в действиях, наконец..

    к примеру, Фрум, возможно, - действительно чёрт. но всё, что он делает - бесконечно интереснее (

    но, ещё можно надеяться, что Наиро - настоящий индеец и ещё покажет.. что-то )

  • Александра
    Наиро Кинтана поменяет тренера ... (5)
    Александра-Фото

    Если подумать, оценка достижений Кинтаны - это что-то из разряда феноменов. Этот гонщик действительно победитель и призер гран туров,  кажется, сними шляпу и аплодируй стоя. А мы его все пинаем и пинаем.  Почему?

  • Александра
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (25)
    Александра-Фото
    Конкуренция, думаю, в первую очередь.
    С другой стороны, мы не знаем, как именно Фрум будет поддерживать свою форму на чрезвычайно высоком уровне.)
  • Александра
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (25)
    Александра-Фото
    Планировать-то он может, но я очень сомневаюсь, что Скай будет ставить на гонщика, которому хорошо за тридцать. Если только в другой команде.
    Время покажет.
  • Yuriy 17
    Наиро Кинтана поменяет тренера ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    Н. Кинтана уже достиг больших успехов.

    При его телосложении это выглядит почти невероятно.

     

    Добиться большего возможно только при условии, если не менее 70% маршрута гран-тура будет на высоте выше 2-3 км.

     

  • ktilp-12
    Матвей Мамыкин ищет профессион ... (6)
    ktilp-12-Фото

     Герант Томас в одном из своих интервью про показатели мощности сравнивает показатели Скай и Катюши, оказывается, где у обоих команд большие бюджеты, не сильно отличаются, это был ответ  на претензии, что Скай закупает лучших гонщиков. Теперь на 2019г. в Катюше всего трое россиян. Действительно если у Катюши хороший бюджет, где результат?

  • Earl57
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (25)
    Earl57-Фото

    Цитата: Cha
    Цитата: Александра
    Поедет - не поедет, как-то мне не особо интересно. У меня стади принятия.))) Больше интересно, кого Скай выставит на смену Фруму (а эта смена генеральщика, думаю, будет раньше, чем в другихи командах. Учитывая амбиции Скай, там не должны рисковать, делая ставки на возраст и опыт), и как оно там дальше пойдет с ежегодным подиумом. Понимаю, что интерес не особо спортивный, но что выросло, то выросло.
     
    Набирайтесь терпения. Еще 5 лет будет выступать, во всяком случае так планирует.)

    Если раньше свои же скаевцы не подсидят/выдавят. Закон отрицания отрицания еще никто не отменял, нравится он или нет.

    Томас вон уже начал свои обиды на Туре припоминать и дал понять, что на Фрума он больше работать не будет, ибо теперь не доместик.

    Берналь контракт на 5 лет подписал и Фрум ему больше не нужен. Ибо теперь конкурентом становится за лидерство в Скай.

    Если Брейсфорд и Порталь не рассказывают широкой общественности про внутренние терки в Скай, то это не означает, что их нет.

  • ЧОРНЫЙ
    Наиро Кинтана поменяет тренера ... (5)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Ему надо уверенности в себе добавить... Слишком часто ищет поддержки на дистанции... Какая-то «лилипутская» фобия при соперничестве с КФ
  • ktilp-12
    Эрнандо Бооркес – новый гонщик ... (4)
    ktilp-12-Фото

     Чернецкий ушел в Каха Роял.

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