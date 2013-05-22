Герант Томас продлил контракт с командой Sky до 2021 года

Герант Томас остаётся в команде Sky до конца 2021 года

Победитель Тур де Франс-2018, 32-летний британский гонщик Герант Томас (Geraint Thomas) продлил контракт с британской командой Sky на три года (до конца 2021 года). Герант Томас является гонщиком команды Sky с момента её основания в 2010 году. За время работы в команде Sky одержал 21 победу, а этот сезон стал лучшим в его карьере. Герант Томас выиграл Критериум Дофине, а затем стал первым уроженцем Уэльса и третьим британским гонщиком – победителем французского Гран-тура.

Герант Томас: «До сих пор у меня великолепно складывалась карьера в команде Sky. Последние несколько месяцев, конечно, были просто безумными. Я рад остаться в команде. Чувствую себя в Sky как дома, мои отношения с командой – как отношения в большой счастливой семье.

С Дэйвом Брэйслфордом, Родом Эллингвортом, а также Франом Милларом я знаком с 17 лет. Поэтому очень рад продолжать работать вместе с ними и остальной командой.С 2010 года, с тех пор, как началось моё путешествие с командой Sky, отношение болельщиков команды ко мне было потрясающим. Они феноменально поддерживают год за годом, они лучшие и когда приветствуют на дороге во время гонки, и в социальных сетях. Они поддерживают каждый мой шаг, что я безмерно ценю».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «То, что Герант достиг с командой, не просто замечательно. Его достижения блестящие. Он был в нашей команде с самого начала, продолжал развиваться и совершенствоваться с каждым годом. Без устали трудился ради того, чтобы стать лучше. Он многим пожертвовал, чтобы подняться к спортивной вершине, чем доказал, что все его усилия принесли плоды.

Он никогда не витал в облаках. Всегда ставил перед собой цели. Первой целью было проявить себя в классиках, где он отлично выступал и показал несколько отличных результатов. Потом он решил обратить внимание на Гран-туры. Он сконцентрировался на недельных гонках, а потом стал помощником товарищей по команде на Гран-турах. Победа на Критериуме Дофине в этом году дала ему уверенность, что он способен выиграть Тур де Франс. Всё это показатель его способностей. Он просто выполняет свою работу, работает много, а теперь он на самой вершине, как победитель Тур де Франс.

Выиграв Тур де Франс, он исполнил свою мечту, но у него впереди ещё много целей. Он с гордостью, страстью полностью посвящает себя работе, продолжает двигаться шаг за шагом. Мы рады, что он продолжит работать вместе с нами».