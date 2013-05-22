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Герант Томас продлил контракт с командой Sky до 2021 года

Герант Томас остаётся в команде Sky до конца 2021 года

 

 

  Победитель Тур де Франс-2018, 32-летний британский гонщик Герант Томас (Geraint Thomas) продлил контракт с британской командой Sky на три года (до конца 2021 года). Герант Томас является гонщиком команды Sky с момента её основания в 2010 году. За время работы в команде Sky одержал 21 победу, а этот сезон стал лучшим в его карьере. Герант Томас  выиграл Критериум Дофине, а затем стал первым уроженцем Уэльса и третьим британским гонщиком – победителем французского Гран-тура.

 

Герант Томас продлил контракт с командой Sky до 2021 года

 

  Герант Томас: «До сих пор у меня великолепно складывалась карьера в команде Sky. Последние несколько месяцев, конечно, были просто безумными. Я рад остаться в команде. Чувствую себя в Sky как дома, мои отношения с командой – как отношения в большой счастливой семье.

 

  С Дэйвом Брэйслфордом, Родом Эллингвортом, а также Франом Милларом я знаком с 17 лет. Поэтому очень рад продолжать работать вместе с ними и остальной командой.С 2010 года, с тех пор, как началось моё путешествие с командой Sky, отношение болельщиков команды ко мне было потрясающим. Они феноменально поддерживают год за годом, они лучшие и когда приветствуют на дороге во время гонки, и в социальных сетях. Они поддерживают каждый мой шаг, что я безмерно ценю».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «То, что Герант достиг с командой, не просто замечательно. Его достижения блестящие. Он был в нашей команде с самого начала, продолжал развиваться и совершенствоваться с каждым годом. Без устали трудился ради того, чтобы стать лучше. Он многим пожертвовал, чтобы подняться к спортивной вершине, чем доказал, что все его усилия принесли плоды.

 

  Он никогда не витал в облаках. Всегда ставил перед собой цели. Первой целью было проявить себя в классиках, где он отлично выступал и показал несколько отличных результатов. Потом он решил обратить внимание на Гран-туры. Он сконцентрировался на недельных гонках, а потом стал помощником товарищей по команде на Гран-турах. Победа на Критериуме Дофине в этом году дала ему уверенность, что он способен выиграть Тур де Франс. Всё это показатель его способностей. Он просто выполняет свою работу, работает много, а теперь он на самой вершине, как победитель Тур де Франс.

 

  Выиграв Тур де Франс, он исполнил свою мечту, но у него впереди ещё много целей. Он с гордостью, страстью полностью посвящает себя работе, продолжает двигаться шаг за шагом. Мы рады, что он продолжит работать вместе с нами».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Sky

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 17:38 | Регистрация: 22.05.2013

    Да болельщики Скай в социальных сетях очень круто поддерживают. Что снова 2 капитана на туре?

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • Александра
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    Александра-Фото
    Не, не, я просто катаюсь.)
    [/quote] а мне Лопес казался малюсеньким на фоне Астаны, что его тянули!)))
    [/quote]
    Так все, кто тянул, по плану отваливались. Хамидулин озвучил параметры Лопеса: 170 на 65. По-моему, реально огромный и тяжелый для такой горы.
  • Ktulhu
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    Ktulhu-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Я снимаю шляпу перед Вальвердо, в 38 лет так ехать, это настоящий герой Вуэльты. Лопес молодец, как мог, так и атаковал, он ещё молод и ему нужно ещё созреть для ГТ. Кинтано уже не тот, что был раньше, его не хватает на финише. Йейтс крепкий орешек и майку он может проиграть только в разделке.
    Правильно фамилии писать - Лопесо, Йейтсо

  • raspik
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    raspik-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Я снимаю шляпу перед Вальвердо, в 38 лет так ехать, это настоящий герой Вуэльты. Лопес молодец, как мог, так и атаковал, он ещё молод и ему нужно ещё созреть для ГТ. Кинтано уже не тот, что был раньше, его не хватает на финише. Йейтс крепкий орешек и майку он может проиграть только в разделке.
    Почему бы не отметить и Пино за прекрасный этап.
  • GTX
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    GTX-Фото
    Беннет с Джамбо поплыл полностью, хотя возможно был ставкой н.1
  • Бакеша
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    Бакеша-Фото
    Пино был сильнее всех, и все тут. А в генерале образовалась великолепная четверка! Все они достойные друг-друга. Ну в разделке некотопых из них могут догнать или обойти Крейсвейк и Уран.
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    Николай Н.-Фото

    Я снимаю шляпу перед Вальвердо, в 38 лет так ехать, это настоящий герой Вуэльты. Лопес молодец, как мог, так и атаковал, он ещё молод и ему нужно ещё созреть для ГТ. Кинтано уже не тот, что был раньше, его не хватает на финише. Йейтс крепкий орешек и майку он может проиграть только в разделке.

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    Серафим-Фото
    Это да, а если учесть, что его иногда пробивает на очень хороший результат в разделке, то...
    Правда, он же в разделке иногда просто пешком приходит ( может, когда мотивации нет?)
  • faiter
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    faiter-Фото
    А что ,была инфа по его контракту?Об этом в велоспорте ,вроде,не говорят.Не футбол.
  • Krakk
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    Krakk-Фото
    Полностью согласен. Да, сейчас он вялый, но когда может, идет вперед и берет максимум для себя. Нужно ли напоминать, сколько всего он успел выиграть, при том, что является далеко не самым талантливым горняком.
  • ostap89
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    ostap89-Фото

    Если после разделки Вальверде будет иметь преимущество и у мувиков первым номером будет Кинтана тогда логики в их действиях не будет. Если Вальверде будет в красном Кинтане надо тащить в конце 17, 19 этапов, или гасить все атаки садитса на колесо всем атакующим что он умеет лудчше всех.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 2752
2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2117
5 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
6 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
7 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
8 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 1893
10 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842

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