Тео Геоган Харт и Сальваторе Пуччио продлили контракты с командой Sky

Команда Sky продлила контракты с Сальваторе Пуччио и Тео Геоганом Хартом

29-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио (Salvatore Puccio) и 23-летний британский гонщик Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) продлили контракты с командой Sky.

Сальваторе Пуччио выступает в команде Sky всю свою карьеру с 2012 года, его контракт был продлён ещё на три года (до 2021 включительно). Пуччио является одним из самых сильных доместиков команды и ему нравится роль помощника.

Он принял участие в 10 Гран-турах, был в составе команды на Вуэльте Испании-2017, где Крис Фрум одержал победу на испанском Гран-туре, а также помогал одержать Фруму победу на Джиро д’Италия-2018.

Сальваторе Пуччио: «Проработав в команде Sky семь лет, я очень хотел здесь остаться. Я знаю всех, от персонала и людей в офисе до тренеров и спортивных директоров. С самого первого сезона в команде я не теряю мотивации, поэтому подписал контракт ещё на три года. Нет смысла искать что-то ещё, когда в этой команде у меня есть всё, что мне надо.

Команда, предложив мне трёхлетний контракт, показала, насколько верит в меня после стольких лет работы. Должен поблагодарить команду за возможность остаться и продолжать делать ту работу, которую выполнял в прошлом.

Свой первый контракт с командой Sky я подписал перед началом 2012 года. В команду Мирового тура, команду с новыми технологиями я пришёл молодым, будучи андером. Их новые идеи относительно велоспорта были захватывающими. За то время, что я провёл в команде, Sky почти каждый год выигрывала Гран-тур. Одно из моих лучших воспоминаний связано с 2017 годом, когда мы выиграли Вуэльту Испании с Крисом Фрумом. Тогда старт последнего этапа с финишем в Мадриде был особенным, когда вся команда выстроилась в линию как победители.

Я рос в этой команде. Я наслаждаюсь ролью доместика и её. Также стараюсь помогать молодым гонщикам. Когда в команде есть сильные лидеры, нужны ребята, которые умеют много работать на всех рельефах. Это важно, чтобы команда стабильно выступала день за днём. Если хочешь выполнять такую работу, то должен быть более стабильным, чем лидер, потому что лидеры меняются от гонки к гонке, а ты должен быть сильным весь сезон с февраля по октябрь. И это самая трудная часть работы помощника. Амбиции всегда одни и те же – находиться в лучшей из возможных форме».

Контракт с Тео Геоганом Хартом был продлён на 2 года. Британский гонщик пришёл в Sky в 2017 году, в этом сезоне впервые в карьере проехал Гран-тур – Вэульту Испании, а также вошёл в топ-5 общего зачёта на Туре Калифорнии и Вуэльте Бургоса, финишировал 13-м на Критериуме Дофине.

Тео Геоган Харт сыграл ключевую роль в успехах команды на гонках Colombia Oro y Paz, Туре Калифорнии, где помогал Эгану Берналю, ставшему победителем общего зачёта, и на Критериуме Дофине, который выиграл Герант Томас.

В юбилейный, 10-й сезон команды Sky, Тео Геоган Харнт мечтает прогрессировать на Гран-турах и недельных гонках.

Тео Геоган Харт: «У меня появляется всё больше опыт выступления в Мировом туре. Я всё ближе подхожу к значительным результатам. Постепенно двигаюсь вперёд, накапливаю опыт выступления в разных ролях. Мне повезло выступить в роли капитана на нескольких гонках, а также получить статус защищённого гонщика ещё на нескольких. Я также работал с сильнейшими гонщиками команды на других гонках. В этом смысле сезон был разнообразным. Я выучил несколько важных уроков и, в общем, доволен, как всё получается.

Гонка в Колумбии сложилась очень неожиданно. Мы применили агрессивную тактику в последний день. Благодаря этому, а также блестящему выступлению Эгана, наши усилия принесли плоды. Это было превосходное начало сезона. На другом конце спектра Критериум Дофине, куда мы поехали, чтобы бороться за победу. Быть в составе команды и видеть, как Джи (Герант Томас) настолько доминировал перед Тур де Франс, как он ехал гонку – нечто особенное. Критериум Дофине стал самой крупной гонкой в моей карьере до настоящего момента. Эту гонку запомню надолго.

Моя самая главная цель – лучше выступать на Гран-турах. На персональном уровне надеюсь сделать шаг вперёд на недельных гонках Мирового тура. Тур Калифорнии в этом году был великолепным. До подиума мне не хватило нескольких секунд, которые потерял, упав на спринтерском этапе. Если я смогу исправить подобные небольшие ошибки в следующем году, то мои результаты будут всё выше и выше.

Я очень хочу попробовать поставить целью Джиро д’Италия-2019, поехать туда с тем, что узнал о Гран-туре, проехав Вуэльту Испании, а также с тем, как научился тренироваться и готовиться к гонке. На Вуэльте я выступил не так хорошо, как надеялся. Хочу постараться это исправить. Главное – продолжать работать в этом направлении».