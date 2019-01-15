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Тео Геоган Харт и Сальваторе Пуччио продлили контракты с командой Sky

Команда Sky продлила контракты с Сальваторе Пуччио и Тео Геоганом Хартом

 

 

  29-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио (Salvatore Puccio) и 23-летний британский гонщик Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) продлили контракты с командой Sky.

 

  Сальваторе Пуччио выступает в команде Sky всю свою карьеру с 2012 года, его контракт был продлён ещё на три года (до 2021 включительно). Пуччио является одним из самых сильных доместиков команды и ему нравится роль помощника.

 

 Он принял участие в 10 Гран-турах,  был в составе команды на Вуэльте Испании-2017, где Крис Фрум одержал победу на испанском Гран-туре, а также помогал одержать Фруму победу на Джиро д’Италия-2018.  

 

Тео Геоган Харт и Сальваторе Пуччио продлили контракты с командой Sky

 

  Сальваторе Пуччио: «Проработав в команде Sky семь лет, я очень хотел здесь остаться. Я знаю всех, от персонала и людей в офисе до тренеров и спортивных директоров. С самого первого сезона в команде я не теряю мотивации, поэтому подписал контракт ещё на три года. Нет смысла искать что-то ещё, когда в этой команде у меня есть всё, что мне надо.

 

  Команда, предложив мне трёхлетний контракт, показала, насколько верит в меня после стольких лет работы. Должен поблагодарить команду за возможность остаться и продолжать  делать ту работу, которую выполнял в прошлом.

 

  Свой первый контракт с командой Sky я подписал перед началом 2012 года. В команду Мирового тура, команду с новыми технологиями  я пришёл молодым, будучи андером.  Их новые идеи относительно велоспорта были захватывающими. За то время, что я провёл в команде, Sky почти каждый год выигрывала Гран-тур. Одно из моих лучших воспоминаний связано с 2017 годом, когда мы выиграли Вуэльту Испании с Крисом Фрумом. Тогда старт последнего этапа с финишем в Мадриде был особенным, когда вся команда выстроилась в линию как победители.

 

  Я рос в этой команде. Я наслаждаюсь ролью доместика и её. Также стараюсь помогать молодым гонщикам. Когда в команде есть сильные лидеры, нужны ребята, которые умеют много работать на всех рельефах. Это важно, чтобы команда стабильно выступала день за днём. Если хочешь выполнять такую работу, то должен быть более стабильным, чем лидер, потому что лидеры меняются от гонки к гонке, а ты должен быть сильным весь сезон с февраля по октябрь. И это самая трудная часть работы помощника. Амбиции всегда одни и те же – находиться в лучшей из возможных форме».

 

Тео Геоган Харт и Сальваторе Пуччио продлили контракты с командой Sky

 

 

  Контракт с Тео Геоганом Хартом был продлён на 2 года. Британский гонщик пришёл в Sky в 2017 году, в этом сезоне впервые в карьере проехал Гран-тур – Вэульту Испании, а также вошёл в топ-5 общего зачёта на Туре Калифорнии и Вуэльте Бургоса, финишировал 13-м на Критериуме Дофине.

 

  Тео Геоган Харт сыграл ключевую роль в успехах команды на гонках Colombia Oro y Paz, Туре Калифорнии, где помогал Эгану Берналю, ставшему победителем общего зачёта, и на Критериуме Дофине, который выиграл Герант Томас.  

 

  В юбилейный, 10-й сезон команды Sky, Тео Геоган Харнт мечтает прогрессировать на Гран-турах и недельных гонках.

 

  Тео Геоган Харт: «У меня появляется всё больше опыт выступления в Мировом туре. Я всё ближе подхожу к значительным результатам. Постепенно двигаюсь вперёд, накапливаю опыт выступления в разных ролях. Мне повезло выступить в роли капитана на нескольких гонках, а также получить статус защищённого гонщика ещё на нескольких. Я также работал с сильнейшими гонщиками команды на других гонках. В этом смысле сезон был разнообразным. Я выучил несколько важных уроков и, в общем, доволен, как всё получается.

 

  Гонка в Колумбии сложилась очень неожиданно. Мы применили агрессивную тактику в последний день. Благодаря этому, а также блестящему выступлению Эгана, наши усилия принесли плоды. Это было превосходное начало сезона. На другом конце спектра Критериум Дофине, куда мы поехали, чтобы бороться за победу.  Быть в составе команды и видеть, как Джи (Герант Томас) настолько доминировал перед Тур де Франс, как он ехал гонку – нечто особенное.  Критериум Дофине стал самой крупной гонкой в моей карьере до настоящего момента. Эту гонку запомню надолго.

 

  Моя самая главная цель – лучше выступать на Гран-турах. На персональном уровне надеюсь сделать шаг вперёд на недельных гонках Мирового тура. Тур Калифорнии в этом году был великолепным. До подиума мне не хватило нескольких секунд, которые потерял, упав на спринтерском этапе. Если я смогу исправить подобные небольшие ошибки в следующем году, то мои результаты будут всё выше и выше.

 

  Я очень хочу попробовать поставить целью Джиро д’Италия-2019, поехать туда с тем, что узнал о Гран-туре, проехав Вуэльту Испании, а также с тем, как научился  тренироваться и готовиться к гонке. На Вуэльте я выступил не так хорошо, как надеялся. Хочу постараться это исправить. Главное – продолжать работать в этом направлении».

 

 

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Теги к статье: Тео Геоган Харт Сальваторе Пуччио Tao Geoghegan Hart Salvatore Puccio Sky

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Комментарии

  • DIM
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (15)
    DIM-Фото

    Организаторы Джиро твёрдо решили поубивать всех фаворитов, которые рискнут к ним приехать))

  • Адриен
    Мауро Веньи: «Это будет одна и ... (9)
    Адриен-Фото

    Так я и пишу о смене СИСТЕМЫ.Это и должно привести к тому, что гонщикам будет выгодно участвовать. Сейчас как ? Три трехнедельных выматывающих грантура,проехать их все в полную силу почти нереально. Так может быть- к примеру - сделать ОДИН ГТ, но растянутый - поэтапно - на весь сезон? Знаете, как у лыжников Кубок Мира. В конце сезона выявляется ГЛАВНЫЙ победитель.Как в той же пресловутой Ф-1. И спортсмены БЬЮТСЯ за лучший результат на КАЖДОМ этапе, нет проходных этапов, пропускать этапы НЕВЫГОДНО, никто не проигрывает НАМЕРЕННО - чтобы в последствии спокойно отпускали в отрыв - нет дележки на генеральщиков и остальных. Почему так великолепны монументы ? На них сражаются от старта до финиша ! Так надо сделать , чтобы КАЖДЫЙ этап был им подобен. А когда появится РЕАЛЬНАЯ возможность стать ГЛАВНЫМ победителем в сезоне, причем гонщику ЛЮБОЙ специализации - вот тогда и Нибали, и Саган, и Кинтана просто не смогут отмахнуться - если они считаются ЭЛИТОЙ шоссейного велоспорта... В общем не знаю ... Считайте фантазером, максималистом, дилетантом... Но когда в спорт-кафе, в ЕВРОПЕЙСКОЙ стране, я вижу, как бушуют страсти во время футбольного или хоккейного матча, а когда начинается велогонка - все стихает и народу заметно убавляется, когда в Китае возле огромного уличного монитора толпа с огромным внимание смотрит за бильярдными перипетиями, а когда начинается велогонка, народ свистит и требует переключить - мне, с одной стороны, становится и обидно за любимый нами велоспорт , а с другой - я понимаю - люди то ПРАВЫ...

  • sashaney
    Мауро Веньи: «Это будет одна и ... (9)
    sashaney-Фото
    Хотелось бы возразить. Да, есть такое ощущение, что надо что то менять. Но если честно, то скорее это должно произойти в футболе. Шейхи и прочие Абрамовичи вкладывают туда деньги не для того, чтобы заработать. Т.е. для них это ещё более убыточно, чем содержать одну империю Скай. Понты , дешёвые понты виноваты и правят миром. Так было и есть всегда. Не уверен, что в будущем что то поменяется.
  • RVL
    Мауро Веньи: «Это будет одна и ... (9)
    RVL-Фото

    в этом году, должен хотя бы раз в карьере принять участие в Джиро д’Италия

    biggrin

     

  • Earl57
    Мауро Веньи: «Это будет одна и ... (9)
    Earl57-Фото
    Помнится, Тиньков как-то предлагал миллион долларов Фруму, Контадору, Кинтане и Нибали чтобы они проехали все три грантура в один сезон.
    Фрум, Контадор и Кинтана на это предложение никак не отреагировали, а Нибали популярно объяснил, куда Тиньков может идти со своим миллионом. Сказал, что в его жизни есть не только велоспорт.
  • Адриен
    Мауро Веньи: «Это будет одна и ... (9)
    Адриен-Фото
    Вот-вот... Что же тогда здесь на сайте любители велоспорта возмущаются, что , выполняя ТЯЖЕЛЕЙШУЮ работу, лучшие велогонщики получают КОПЕЙКИ по сравнению с теми же теннисистами, футболистами, хоккеистами, гольфистами и пилотами Ф-1? Почему популярный в Европе велоспорт УБЫТОЧЕН по сути , хотя мог бы поспорить по ДЕМОКРАТИЧНОСТИ с тем же футболом ? Почему сильнейшие велокоманды регулярно испытывают материальные затруднения и ПОЛНОСТЬЮ зависят от МИЛОСТИ спонсоров ?! Не кажется ли вам, что давно уже назрела НЕОБХОДИМОСТЬ что-то КАРДИНАЛЬНО менять в велосипедном "королевстве"? Вот вы пишете про "прекрасную разнонаправленность". Но ведь, извините, ЧУШЬ !!!Неужели вам ВСЕРЬЕЗ нравится , как тот же Саган или Грайпель или Киттель едут королевский горный этап? А Кинтана, Барде или Лопес - чисто спринтерский ? Ведь ПРОФАНАЦИЯ, а по сути - удар по самой СПОРТИВНОСТИ. Вы то - да и я - к этому привыкли,считаем естественным, какое-то СТАБИЛЬНОЕ количество болельщиков и - самое главное - ТЕЛЕболельщиков шоссейные велогонки собирают... Но и только ! Ведь СКУЧНО !.. Не устану повторять - надо менять СИСТЕМУ определения победителей, надо менять СИСТЕМУ проведения велосоревнований, делать более динамичной, интересной, СМОТРИБЕЛЬНОЙ. Тогда и БЛАГОСОСТОЯНИЕ велоспорта значительно вырастет, тогда из финансового БРЕМЕНИ он превратится в очень выгодное вложение для сильных - в финансовом смысле - мира сего. А пока они скупают футбольные, баскетбольные, хоккейные клубы, и только богатые ФАНАТЫ типа Тинькова готовы идти на материальные жертвы ради велоспорта.Да и то - временные...
  • Бакеша
    Мауро Веньи: «Это будет одна и ... (9)
    Бакеша-Фото
    Ару не в счет
  • tiuteamd
    Роман Барде: «Люблю вызов, кот ... (1)
    tiuteamd-Фото

    30 команд )) Скай просто купит одну из них )) :P  ну или кто другой ))

  • Astanaforever
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Поедет тур 100% и вуэльту может быть прицепом. Поедет какие то классики и критериум дефине.
  • Meilleur
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (12)
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    Ох, уж эти поборники чистоты. Хотите чистого профессионального спорта? Занимайтесь физкультуркой на балконе. :)

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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