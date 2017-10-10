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Команда Trek-Segafredo заинтересована подписать Геранта Томаса

Лука Гуэрчилена: «В 2017 году у нас были большие победы, но главной победы на Гран-туре или классике мы не смогли одержать»

 

 

  Команда Trek-Segafredo не стала спешить искать замену завершившему карьеру Альберто Контадору, предпочтя инвестировать средства в нынешних лидеров команды. Но в списке гонщиков, представляющих для команды интерес, появился 31-летний британец Герант Томас (Geraint Thomas), контракт которого с командой Sky закончится в конце следующего года. Об этом и о планах команды  генеральный менеджер  Trek-Segafredo Лука Гуэрчилена (Luca Guercilena) рассказал в интервью Cyclingnews.

 

 

  Лука Гуэрчилена: «Альберто заменить очень трудно, в пелотоне не так много лидеров на Гран-туры. За исключением Криса Фрума и Винченцо Нибали гонщиков такого уровня нет. Обсудив со спонсорами, мы решили инвестировать в тех гонщиков, которые уже выступают в нашей команде, а также подготовиться к вложить средства в лидера Гран-тура в будущем.

 

  У нас на примете есть несколько имён, Герант Томас, конечно, один из тех, кто нас интересует. Хотя мы понимаем, насколько сложно подписать гонщиков из такой сильной команды как Sky. Мы бы предпочли долгосрочное сотрудничество, до 2020 года. Идея в том, чтобы вложить в это средства, которые у нас будут в 2019 году. Мы будем тщательно планировать, чтобы нанять правильного гонщика.

 

  Мы интересовались подписанием таких гонщиков как Фабио Ару и Микель Ланда, когда Контадор подтвердил, что завершает карьеру. Но затем, оценив экономические стороны подписания нового лидера и учитывая наши возможности, мы предпочли вложить средства в тех гонщиков, которые уже выступают в нашей команде. У нас есть Бауке Моллема, Джон Дегенкольб, Харлинсон Пантано, Яспер Стейвен, Фабио Феллине и Джакомо Ниццоло.

 

  Мы надеемся, что они проявят максимум своих возможностей в 2018 году. Они на пике карьеры. Мы также подписали несколько новых гонщиков, таких, как Джанлука Брамбилла и Райан Маллен, которые могут хорошо выступать на холмистом рельефе и в разделках.

 

  На следующий год у нас те же планы и цели, что мы ставили в 2016, до того, как Контадор присоединился к нашей команде. Бауке Моллема был нашим лидером. Люди быстро забывают, что он шёл на 2-м месте после 18-го этапа Тур де Франс-2016. И было бы хорошо, если бы он снова так выступал.

 

  У нас были большие победы, особые моменты, этап Тур де Франс, выигранный Бауке, эмоциональное прощание Альберто на Вуэльте Испании. Но есть и ощущение, что успехов было не так много. Хотя если мы сравним результаты этого сезона с 2016 годом, то мы выступили не так плохо. У нас была серия результатов, мы были конкурентоспособны на многих крупных гонках. Однако в конце сезона мы должны честно признать, что крупной победы на Гран-туре или одной из основных классик у нас нет.

 

  Нам остаётся лишь засучить рукава и продолжать упорно трудиться. Мы уже начали подготовку к сезону 2018 года, зная, что мы можем и должны выступать лучше».

 

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Теги к статье: Лука Гуэрчилена Trek-Segafredo Герант Томас команда Мирового Тура

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Комментарии

  • Adriano
    Тур Турции-2017. Этап 2 (2)
    Adriano-Фото

    Цитата: Earl57
    Шедевральный был комментарий Отара))
    Напомнил экскурсовода из фильма про Неуловимых мстителей: "Авраам родил Исаака..."

     

    Да могила Святого Николаса на острове и.т.д были фееричны) Напридумывал он знатно.

  • f16
    Дубль Сэма Беннетта на Туре Ту ... (1)
    f16-Фото

    хороший развозящий будет у пети

  • Yuriy 17
    Петер Саган начнёт сезон 2018 ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    У меня в квартирке есть пара смесителей hansgrohe, правда, установленных до появления этого спонсора в велошоссе.

    Как включаю воду, так Петера вспоминаю...

     

  • Earl57
    Тур Турции-2017. Этап 2 (2)
    Earl57-Фото

    Шедевральный был комментарий Отара))

    Напомнил экскурсовода из фильма про Неуловимых мстителей: "Авраам родил Исаака..."

  • HastaManana
    Петер Саган начнёт сезон 2018 ... (2)
    HastaManana-Фото

    «Он настолько же хорош в умении сделать шоу, насколько является одним из лучших велосипедистов всех времён.»

    +100500clapping

  • ktilp-12
    Тур Турции-2017. Этап 1 (3)
    ktilp-12-Фото

     Все было нормально после вчерашнего падения, а сошел после сегодняшнего падения на втором этапе.

  • velodoctor
    Тур Турции-2017. Этап 1 (3)
    velodoctor-Фото

    И Чернецкий сошел, одни растройства. negative Хотя Астана писала что все обошлось, твиттер гонки пишет что он сошел. 

  • finn
    Алехандро Вальверде: "Джиро д ... (7)
    finn-Фото

    Интересно читать интервью, когда в нем не дежурные фразы типа "тренируюсь, восстанавливаюсь, благодарен болельщикам", а искренние ответы

  • VeloVelo
    Тур Турции-2017. Этап 1 (3)
    VeloVelo-Фото

    Опять у Велодоктора не срослось с Порсевым. Сочувствую.

  • Starch27
    Алехандро Вальверде: "Джиро д ... (7)
    Starch27-Фото

    Главное, чтобы не в ущерб Ланде

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
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