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Команда Movistar о планах на 2017 год

Презентация состава команды Мирового тура Movistar на 2017 год, планы команды на сезон

 

 

 Сегодня, 25 января, компания Telefonica в своей штаб-квартире в Мадриде, провела презентацию испанской команды Movistar, титульным спонсором которой является с 2011 года. Telefonica намерена поддерживать команду и далее, контракт заключён до 2019 года.

 

  В 2016 году гонщики команды Movistar одержали 36 побед, четвёртый год подряд Movistar заняла 1-е место в командном рейтинге Мирового тура UCI.

 

Команда Movistar о планах на 2017 год

 Photo © Movistar Team

 

  На следующий год команда под руководством Эусебио Унсуэ (Eusebio Unzue) вновь будет бороться за высшую ступень подиума Тур де Франс и надеется повторить достижения прошлого сезона, который стал одним из лучших в истории команды.

 

  В 2017 году в команде Movistar будут выступать 28 велогонщиков из девяти стран мира, из которых шестеро новобранцев. Возраст 10 спортсменов состава старше 26 лет.

 

  Во время презентации Эусебио Унсуэ и ведущие гонщики команды рассказали о  целях на предстоящий сезон.

 

 

Эусебио Унсуэ о целях команды Movistar на 2017 год

 

Команда Movistar о планах на 2017 год

 Photo © Movistar Team

 

  «Конечно, Гран-туры остаются нашей главной целью в новом сезоне, исходя из того, что в последние несколько лет мы финишировали на подиумах всех Гран-туров. Мы снова будем бороться за успешное выступление в общем зачёте Тур де Франс, это единственный из Гран-туров, который мы ещё не выигрывали с нашим главным спонсором – компанией Telefonica.

 

  Плюс, хотя с каждым разом всё труднее завершать сезон в качестве лучшей команды Мирового тура, мы вновь постараемся оставаться конкурентоспособными на протяжении всего года и будем бороться за первое место, которое завоёвывали в течение последних четырёх лет».

 

Гонщики Movistar о планах на 2017 год

 

 

Команда Movistar о планах на 2017 год

 Photo © Movistar Team

 

  Наиро Кинтана: «Мы с командой достигли соглашения по поводу моего участия в Джиро д’Италия и Тур де Франс, потому что предстоит юбилейный выпуск итальянского Гран-тура.

 

  У меня остался личный долг перед Тур де Франс и стремление к #Мечте о жёлтой майке.

 

  В принципе, Крис Фрум будет свежее, но наша подготовка заключается в том, чтобы подойти к Тур де Франс в очень хорошей форме. Кроме того, я один раз победил его на Вуэльте Испании».

 

Команда Movistar о планах на 2017 год

 Photo © Movistar Team

 

  Алехандро Вальверде: «Я 15 лет являюсь профессиональным велогонщиком и наслаждаюсь этим. Для меня это не работа, а страсть.

Подхожу к сезону с большим воодушевлением.

 

  У нас с Наиро разный календарь гонок, за исключением Тур де Франс, где Наиро будет лидером команды. Мы сделаем всё, чтобы помочь ему в достижении максимальной цели. Раз Наиро стартует на Джиро д’Италия, значит, команда верит, что к Тур де Франс он подойдёт в форме. Я считаю, что он сможет хорошо выступить на итальянском Гран-туре.

 

  Для себя ставлю целью Арденнские классики, Тур де Франс, где поеду с Наиро, и Вуэльту Испании».

 

 

Команда Movistar о планах на 2017 год

 Photo © Movistar Team

 

  Алекс Даусетт: «Мы продолжаем строить планы в отношении часового рекорда, но пока ничего окончательно не решено. Хотя победить Бреда (Уиггинса) было бы огромным достижением».

 

Команда Movistar о планах на 2017 год

 Photo © Movistar Team

 

  Андрей Амадор: «Джиро д’Италия в 2016 году сложилась для  меня хорошо,  мне приятно ехать гонку в качестве помощника. В этом году мы будем работать на Наиро».

 

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Алекс Даусетт Андрей Амадор Эусебио Унсуэ

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Комментарии

  • floyd
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 2 (6)
    floyd-Фото

    а Вивиани без про контракта? на треке только будет?

  • Parovoz
    Видишь российский трековый вел ... (19)
    Parovoz-Фото
    Аффтар, вы когда в незнакомое место едете, вы предварительно дорогу смотрите? Или приезжаете на станцию метро и удивляетесь, а как быть дальше? 3 минуты времени занимает поиск информации о том, как добраться до трека. Кстати, интересно - футбольные болельщики будут негодовать, что добраться до стадиона "невозможно"?) а до него то метров на 300 дальше топать)) Ну и напоследок - если мы хотим, чтобы трек развивался - начнём с себя что ли. А вы вроде журналист - вам и карты в руки. Пишите про трек по чаще и желательно по существу. Николая Парилина почитайте что ли ;-) заинтересуйте народ. Будут ходить - начнут говорить про трек - и стрелочки вам от самого метро на каждом столбе повесят, и сиденья подменяют. С уважением!
  • Stanislav
    Видишь российский трековый вел ... (19)
    Stanislav-Фото

    Велоспорт умирает...

    И те кто защищают нынешнее положение дел, неправы

     

  • Александра
    Видишь российский трековый вел ... (19)
    Александра-Фото
    Ох, рука дрогнула, поставила минус вместо плюса.
  • Sm1T
    Видишь российский трековый вел ... (19)
    Sm1T-Фото

    ахххх. какой прекрасный запах "совка", что на треке чтов  коментариях.

  • Sm1T
    Видишь российский трековый вел ... (19)
    Sm1T-Фото
    вы походу сами там работаете?
    такой же ретроградский подход, как и в организации соревнований - "иди туда, ищи там, звони туда, кому найдётот найдет". охрененная пропаганда вело-спорта.:)
  • Cyrill
    Том Боонен и Элиа Вивиани о 2- ... (1)
    Cyrill-Фото

    Томи-МОЛОТОК! Последние гонки -каждая на вес золота.

  • motte
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 2 (6)
    motte-Фото
    На офсайте этого тура написано "маэстро Том"...вот как!
  • motte
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 2 (6)
    motte-Фото

    Ольга, огромнейшее спасибо Вам!
    Если не трудно и есть время, давайте такие краткие , но в то же время объемные заметки...это просто замечательно для нас всех.
    Низкий Вам поклон!

    ...Атапума был в завале в пределах 3х км до фигиша, повредил лицо, спину, но неисерьезно...тем не менее, видимо, продолжать гонку не будет...один из помощников Нибали на горном этапе

  • ДимаЛел
    Видишь российский трековый вел ... (19)
    ДимаЛел-Фото

    зашел на сайт Федерации вбил в строку поиска
    "Александр Михайлович"

    ответ:
    500
    Database Exception (#2003)
    Возникла внутренняя ошибка сервера.
    Вернуться назад На главную

     

    пришлось лазить самому:

    СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Самокатов Александр Михайлович

    Главный тренер по резерву

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