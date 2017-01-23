Команда Movistar о планах на 2017 год

Презентация состава команды Мирового тура Movistar на 2017 год, планы команды на сезон

Сегодня, 25 января, компания Telefonica в своей штаб-квартире в Мадриде, провела презентацию испанской команды Movistar, титульным спонсором которой является с 2011 года. Telefonica намерена поддерживать команду и далее, контракт заключён до 2019 года.

В 2016 году гонщики команды Movistar одержали 36 побед, четвёртый год подряд Movistar заняла 1-е место в командном рейтинге Мирового тура UCI.

Photo © Movistar Team

На следующий год команда под руководством Эусебио Унсуэ (Eusebio Unzue) вновь будет бороться за высшую ступень подиума Тур де Франс и надеется повторить достижения прошлого сезона, который стал одним из лучших в истории команды.

В 2017 году в команде Movistar будут выступать 28 велогонщиков из девяти стран мира, из которых шестеро новобранцев. Возраст 10 спортсменов состава старше 26 лет.

Во время презентации Эусебио Унсуэ и ведущие гонщики команды рассказали о целях на предстоящий сезон.

Эусебио Унсуэ о целях команды Movistar на 2017 год

Photo © Movistar Team

«Конечно, Гран-туры остаются нашей главной целью в новом сезоне, исходя из того, что в последние несколько лет мы финишировали на подиумах всех Гран-туров. Мы снова будем бороться за успешное выступление в общем зачёте Тур де Франс, это единственный из Гран-туров, который мы ещё не выигрывали с нашим главным спонсором – компанией Telefonica.

Плюс, хотя с каждым разом всё труднее завершать сезон в качестве лучшей команды Мирового тура, мы вновь постараемся оставаться конкурентоспособными на протяжении всего года и будем бороться за первое место, которое завоёвывали в течение последних четырёх лет».

Гонщики Movistar о планах на 2017 год

Photo © Movistar Team

Наиро Кинтана: «Мы с командой достигли соглашения по поводу моего участия в Джиро д’Италия и Тур де Франс, потому что предстоит юбилейный выпуск итальянского Гран-тура.

У меня остался личный долг перед Тур де Франс и стремление к #Мечте о жёлтой майке.

В принципе, Крис Фрум будет свежее, но наша подготовка заключается в том, чтобы подойти к Тур де Франс в очень хорошей форме. Кроме того, я один раз победил его на Вуэльте Испании».

Photo © Movistar Team

Алехандро Вальверде: «Я 15 лет являюсь профессиональным велогонщиком и наслаждаюсь этим. Для меня это не работа, а страсть.

Подхожу к сезону с большим воодушевлением.

У нас с Наиро разный календарь гонок, за исключением Тур де Франс, где Наиро будет лидером команды. Мы сделаем всё, чтобы помочь ему в достижении максимальной цели. Раз Наиро стартует на Джиро д’Италия, значит, команда верит, что к Тур де Франс он подойдёт в форме. Я считаю, что он сможет хорошо выступить на итальянском Гран-туре.

Для себя ставлю целью Арденнские классики, Тур де Франс, где поеду с Наиро, и Вуэльту Испании».

Photo © Movistar Team

Алекс Даусетт: «Мы продолжаем строить планы в отношении часового рекорда, но пока ничего окончательно не решено. Хотя победить Бреда (Уиггинса) было бы огромным достижением».

Photo © Movistar Team

Андрей Амадор: «Джиро д’Италия в 2016 году сложилась для меня хорошо, мне приятно ехать гонку в качестве помощника. В этом году мы будем работать на Наиро».