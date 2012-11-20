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Команда BMC сформировала состав на 2018 год

Сформирован состав команды BMC на 2018 год

 

 

  Команда BMC завершила формирование состава на 2018 год. В конце этого сезона из команды ушли 9 гонщиков, двое из них – 37-летний итальянский гонщик Мануэль Квинцато и 39-летний швейцарский гонщик Мартин Эльмигер – завершили карьеру, а контракт с 39-летним испанским гонщиком Самуэлем Санчесом был разорван из-за его положительной допинг-пробы.

 

В другие команды из BMC перешли:

 

Даниэль Осс (Daniel Oss) – в команду BORA – hansgrohe;

Амаэль Муанар (Amael Moinard) – в команду Fortuneo – Oscaro;

Мануэль Сенни (Manuel Senni) – в команду Bardiani – CSF;

Сильван Дилье (Silvan Dillier) – в команду  AG2R La Mondiale;

Бен Херманс (BMC)  - в команду  Israel Cycling Academy;

Флорис Гертс (Floris Gerts).

 

В команде не оказалось места для 25-летнего голландца Флориса Гертса, так как команда приняла решение сократить количество гонщиков до 24.

 

  В следующем сезоне в команду BMC придут 5 гонщиков: двое из команды Cannondale-Drapac - Альберто Беттиоль (Alberto Bettiol) и Патрик Бевин (Patrick Bevin), а также Юрген Руландтс (Jurgen Roelandts) из команды Lotto Soudal; Саймон Герранс (Simon Gerrans) из команды Orica-Scott и Натан Ван Хойдонк (Nathan Van Hooydonck), который в этом году был стажёром команды BMC.

Photo © Tim De Waele/BMC

 

Состав команды BMC на 2018 год:

 

Том Боли / Tom Bohli, (Швейцария);

Брент Букуолтер / Brent Bookwalter, (США);

Дамиано Карузо / Damiano Caruso, (Италия);

Алессандро Де Марки / Alessandro De Marchi, (Италия);

Роан Деннис / Rohan Dennis, (Австралия);

Жан-Пьер Дюке / Jean-Pierre Drucker, (Люксембург);

Килиан Франкини / Kilian Frankiny, (Швейцария);

Стефан Кюнг / Stefan Küng, (Швейцария) ;

Ричи Порт / Richie Porte, (Австралия);

Николас Роч / Nicolas Roche, (Ирландия);

Джоуи Росскопф / Joey Rosskopf, (США);

Михаэль Шэр / Michael Schar, (Швейцария);

Майлз Скотсон / Miles Scotson, (Австралия;

Дилан Тёнс / Dylan Teuns, (Бельгия);

Грег Ван Авермат / Greg Van Avermaet, (Бельгия);

Тиджей Ван Гардерен / Tejay Van Garderen, (США);

Франциско Вентозо / Francisco Ventoso, (Испания);

Лойк Влиген / Loïc Vliegen, (Бельгия);

Данило Висс / Danilo Wyss, (Швейцария);

Альберто Беттиоль (Alberto Bettiol);

Юрген Руландтс (Jurgen Roelandts);

Саймон Герранс (Simon Gerrans);

Патрик Бевин (Patrick Bevin);

Натан Ван Хойдонк (Nathan Van Hooydonck).

 

 

 

 Джим Очович, генеральный менеджер команды BMC: «В этом сезоне мы одержали 48 побед, самое большое количество за историю команды, 22 из них – на гонках Мирового тура, также в нашей команде шесть чемпионов своих стран. Мы рады, что Грег Ван Авермат одержал победу в индивидуальном рейтинге Мирового тура UCI, этот год сложился у него невероятно. Это огромное достижение и признание успехов Грега в 2017 году, так же, как и признание успехов нашей команды BMC, которая заняла третье место в командном рейтинге Мирового тура UCI.

 

  В 2018 году мы сократим состав гонщиков с 29 до 24, что будет соответствовать нашему календарю гонок и сокращению количества гонщиков в составах на команду на некоторых гонках. Мы попрощались с большим количеством гонщиков, которые перешли в другие команды или завершили карьеру, многие из них работали в BMC несколько лет. Хочу поблагодарить их и пожелать им всего самого лучшего.

 

 Мы рады приветствовать новых гонщиков – Альберто Беттиоля, Патрика Бевина, Саймона Герранса и Юргена Руландтса. Все они принесут в команду огромный опыт и талант. У нас будет сильный состав, мы продолжим работать вместе ради достижения наших общих целей в 2018 году».

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Теги к статье: BMC

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  1. Имя: Сергей

    Серж

    Вчера, 22:02 | Регистрация: 26.08.2015

    Вот как Грег Ван Авермат может быть выше Фрума "в индивидуальном рейтинге Мирового тура UCI"? 

    1. Имя: Алексей

      sixpack

      Вчера, 23:50 | Регистрация: 20.11.2012

      есть возражения? пересмотрите результаты, пересчитайте очки

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
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