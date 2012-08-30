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Александр Рябушенко, Сеид Лицде и Франческо Романо - стажёры команды UAE Team Emirates

Александр Рябушенко, Сеид Лицде и Франческо Романо - стажёры команды UAE Team Emirates с 1 августа 2017 года

 

  21-летний белорусский велогонщик Александр Рябушенко (Aleksandr Riabushenko), и итальянские велогонщики, 22-летний Сеид Лицде (Seid Lizde) и 20-летний Франческо Романо (Francesco Romano) с 1 августа и до конца сезона присоединятся к команде Мирового тура UAE Team Emirates в качестве стажёров.

 

 Александр Рябушенко и Франческо Романо

 Сеид Лицде

 

 

  Александр Рябушенко, действующий чемпион Европы в категории андеры в групповой гонке, одержал в этом сезоне 6 побед – выиграл этап андеровской версии Джиро д’Италия, гонку Trofeo Learco Guerra, этап гонки Toscana Terra di Ciclismo Eroica, победил на Giro del Belvedere di Villa Cordignano,  Trofeo Tempestini и Bassano-Montegrappa. Также Александр Рябушенко является бронзовым призёром чемпионата Беларуси в групповой гонке.

 

  Сеид Лицде выступает в команде Colpack, в этом сезоне выиграл две гонки - Gp Liberazione и Coppa Fiera di Mercatale. Франческо Романо – победитель этапа молодёжной Джиро д’Италия.

 

  Джузеппе Саронни, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Спортивные директора команды посчитали Лицде, Рябушенко и Романо интересными гонщиками, мы решили дать талантливым спортсменам шанс проявить себя в команде Мирового тура. Тренеры и спортивные директора составят для них такой календарь гонок, который позволит стажёрам подтвердить свои качества».

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Теги к статье: Александр Рябушенко Сеид Лицде Франческо Романо Aleksandr Riabushenko Francesco Romano Seid Lizde UAE Team Emirates

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  1. RVL

    Сегодня, 19:40 | Регистрация: 30.08.2012

    Поздравления Рябушенко и ко!

    на чемпинате Беларуси в Новогрудке, я краем уха  слышал как Саша общается, и видел как гоняется...

    самое главное, что он толковый!

    Удачи!

     

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Комментарии

  • velo-guru
    Тур Польши-2017. Этап 3 (9)
    velo-guru-Фото
    Всё по советски, те ломали тысячелетние традиции, а тут хотят поломать столетнюю, эх-хе-хе!
  • RVL
    Тур Польши-2017. Этап 3 (9)
    RVL-Фото
    мысль понятна, но и без гор никуда ;)
  • RVL
    Тур Польши-2017. Этап 3 (9)
    RVL-Фото
    Евроспорт 1
  • Gorn9k
    Тур Польши-2017. Этап 3 (9)
    Gorn9k-Фото
    На Евроспорте показывают.
  • levonardo
    Тур Польши-2017. Этап 3 (9)
    levonardo-Фото

    Господа, а подскажите где вы трансляции смотрите, если не затруднит.

  • tim147
    Тур Польши-2017. Этап 3 (9)
    tim147-Фото

    Наслаждаясь финишем сегодняшнего этапа, поймал себя на крамольной мысли - а нужны ли сегодня т.н. эпические горы на гранд-турах? По-моему, после того как в силу ряда причин в современном велоспорте не стало гонщиков, способных привозить конкурентам в горах по несколько минут, наблюдать за коллективными заездами  на всякие АльпДюэзы, Ковадонги, Дзонколаны, Стельвио и т.д., становится неинтересным и даже скучным. А вот подобрать на каждый ГТ по 6-7 этапов, аналогичных сегодняшнему,  это несомненно с одной стороны прибавило бы зрелищности, а с другой стороны нивелировало бы возможность тотального диктата той или иной команды, что в конечном счете сделало бы борьбу за генерал более открытой! Только умоляю Вас  не закидывать меня за эту идею каменьями! 

  • aksbor
    Тур Польши-2017. Этап 3 (9)
    aksbor-Фото

    Какая-то странная атака Закарина. Неужели работал на Шпилака? В итоге Закарин капнул на последнем километре,а Шпилак и вовсе в первую группу не отобрался... 

  • motte
    Тур Польши-2017. Этап 3 (9)
    motte-Фото

    Ай да Петер!

    Силен и чуть чуть, но...но верим, что заберешь ты третью маечку да радужную, раскатившись на этом туре.

  • Adriano
    Марк Падун – стажёр команды Ba ... (8)
    Adriano-Фото

    У гонщиков с западной Украины есть талант пробиватся в хорошие команды.

  • RVL
    Тур Польши-2017. Этап 3 (9)
    RVL-Фото

    Петруха конечно демон спринта!

    на такой горе малость не хватило..

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