Александр Рябушенко, Сеид Лицде и Франческо Романо - стажёры команды UAE Team Emirates с 1 августа 2017 года

21-летний белорусский велогонщик Александр Рябушенко (Aleksandr Riabushenko), и итальянские велогонщики, 22-летний Сеид Лицде (Seid Lizde) и 20-летний Франческо Романо (Francesco Romano) с 1 августа и до конца сезона присоединятся к команде Мирового тура UAE Team Emirates в качестве стажёров.

Александр Рябушенко и Франческо Романо

Сеид Лицде

Александр Рябушенко, действующий чемпион Европы в категории андеры в групповой гонке, одержал в этом сезоне 6 побед – выиграл этап андеровской версии Джиро д’Италия, гонку Trofeo Learco Guerra, этап гонки Toscana Terra di Ciclismo Eroica, победил на Giro del Belvedere di Villa Cordignano, Trofeo Tempestini и Bassano-Montegrappa. Также Александр Рябушенко является бронзовым призёром чемпионата Беларуси в групповой гонке.

Сеид Лицде выступает в команде Colpack, в этом сезоне выиграл две гонки - Gp Liberazione и Coppa Fiera di Mercatale. Франческо Романо – победитель этапа молодёжной Джиро д’Италия.

Джузеппе Саронни, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Спортивные директора команды посчитали Лицде, Рябушенко и Романо интересными гонщиками, мы решили дать талантливым спортсменам шанс проявить себя в команде Мирового тура. Тренеры и спортивные директора составят для них такой календарь гонок, который позволит стажёрам подтвердить свои качества».