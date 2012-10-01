- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 16:37
Команда Sky - победитель командного рейтинга Мирового тура UCI
В этом году для расчёта положения команд в рейтинге Мирового тура UCI был применён новый метод. В нем учитываются очки, принесённые всеми гонщиками команд Мирового тура. В прошлом году в расчёт брались лишь очки пяти лучших гонщиков команды. Такое изменение стимулирует к лучшему выступлению всех гонщиков команд, так как очки в рейтинг Мирового тура согласно новой системе начисляются первым 60 гонщикам.
По итогам сезона 2017 года победителем командного рейтинга Мирового тура стала британская команда Sky, гонщики которой набрали 12806 очков, что на 154 очка больше, чем у бельгийской команды Quick Step Floors. Третье место в командном рейтинге Мирового тура заняла команда BMC, гонщики которой заработали 10961 очков.
В 2017 году гонщики команды Sky одержали 34 победы, 18 из которых одержаны на гонках Мирового тура, из них 4 принадлежат Крису Фруму, ставшему в один сезон победителем двух Гран-туров – Тур де Франс и Вуэльты Испании, а также победителем двух этапов Гран-туров.
7 побед принёс команде Элиа Вивиани, 4 победы принадлежат Микелю Ланде, 7 – Геранту Томасу, 4 – Михалу Квятковски, 2 – Данни Ван Поппелю, 2 – Серхио Энао, по одной победе одержали Ваут Пулс, Джанни Москон, Питер Кеньяк, Люк Роу, Иэн Стэннард, Джонатан Диббен.
В список побед также включена победа Sky на Hammer Sportzone Limburg.
|Итоговый командный рейтинг Мирового Тура-2017
|1
|TEAM SKY (SKY) (Gbr)
|12806
|2
|QUICK - STEP FLOORS (QST) (Bel)
|12652
|3
|BMC RACING TEAM (BMC) (Usa)
|10961
|4
|TEAM SUNWEB (SUN) (Ger)
|8033
|5
|TREK - SEGAFREDO (TFS) (Usa)
|7934
|6
|MOVISTAR TEAM (MOV) (Esp)
|7399
|7
|ORICA - SCOTT (ORS) (Aus)
|7190
|8
|BORA - HANSGROHE (BOH) (Ger)
|6516
|9
|AG2R LA MONDIALE (ALM) (Fra)
|6316
|10
|CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL (CDT) (Usa)
|5748
|11
|TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) (Sui)
|5619
|12
|UAE TEAM EMIRATES (UAD) (Uae)
|5494
|13
|LOTTO SOUDAL (LTS) (Bel)
|5466
|14
|BAHRAIN - MERIDA (TBM) (Brn)
|5277
|15
|ASTANA PRO TEAM (AST) (Kaz)
|5018
|16
|TEAM LOTTO NL - JUMBO (TLJ) (Ned)
|4846
|17
|FDJ (FDJ) (Fra)
|3616
|18
|TEAM DIMENSION DATA (DDD) (Rsa)
|2575
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