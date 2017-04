Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Результаты Категория:

Результаты Liege - Ans, 258 км 1 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 6:24:27 2 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 3 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 0:00:03 4 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 5 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 6 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 7 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 8 Adam Yates (Gbr) Orica-Scott 0:00:07 9 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 10 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 11 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 12 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 13 Sergio Henao (Col) Team Sky 14 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:00:10 15 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 16 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:00:14 17 Rudy Molard (Fra) FDJ 18 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 19 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 20 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 21 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 22 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 23 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 24 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:00:24 25 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 0:00:28 26 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 27 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 0:00:34 28 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 0:00:51 29 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:54 30 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 31 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 32 Lawrence Warbasse (Usa) Aqua Blue Sport 33 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 34 Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors 35 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 36 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 37 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 38 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 39 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 40 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNl-Jumbo 41 Jacques Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 42 Floris De Tier (Bel) Team LottoNl-Jumbo 43 Igor Anton (Spa) Dimension Data 44 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 45 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 46 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 47 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 48 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 49 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 50 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:01:00 51 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 52 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 53 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 54 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:01:08 55 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:01:56 56 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 57 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 0:02:13 58 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 59 Jose Rojas (Spa) Movistar Team 60 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 0:03:22 61 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:29 62 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 0:03:38 63 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 64 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 0:03:50 65 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 66 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 67 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 68 Alex Howes (Usa) Cannondale-Drapac 0:04:42 69 André Cardoso (Por) Trek-Segafredo 70 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 71 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:04:50 72 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:05:01 73 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:05:31 74 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 75 Eliot Lietaer (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 76 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 77 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 78 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:05:35 79 Diego Rosa (Ita) Team Sky 80 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 81 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 0:05:41 82 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:06:14 83 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:07:27 84 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:07:40 85 Alexey Vermeulen (Usa) Team LottoNl-Jumbo 86 Arthur Vichot (Fra) FDJ 87 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 88 Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 89 Sebastian Henao (Col) Team Sky 90 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 91 Anthony Roux (Fra) FDJ 92 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 93 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 94 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 95 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 96 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 97 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 98 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 99 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 100 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 101 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 102 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 103 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 104 Michal Golas (Pol) Team Sky 105 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 106 Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team 107 Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac 108 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 109 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 110 Kevin Reza (Fra) FDJ 111 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 112 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 113 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 114 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 115 Ángel Vicioso (Spa) Katusha-Alpecin 116 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 0:07:52 117 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:08:41 118 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:09:15 119 Antoine Warnier (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:10:39 120 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 121 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 122 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 123 Gregory Habeaux (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 124 Christophe Masson (Fra) WB Veranclassic Aqua Protect 125 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 126 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 127 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 128 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 129 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 130 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 131 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 132 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 0:10:44 133 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:11:32 134 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:13:11 135 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 136 Aaron Gate (Nzl) Aqua Blue Sport 137 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 138 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 139 Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott 140 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 141 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 142 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 143 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 144 Romain Guillemois (Fra) Direct Energie 0:13:32 145 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 146 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:13:55 147 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 148 Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors 0:14:09 149 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:14:41 150 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 151 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 152 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:15:35 153 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 0:16:39 