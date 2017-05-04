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Prudential RideLondon Classique-2017

 

Prudential RideLondon-Surrey Classic

London - London, 185,9 км

 

1. Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin
2. Michael Matthews (Aus) Sunweb
3. Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac
4. Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac
5. Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC

 

Prudential RideLondon Classique-2017

 

 

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Теги к статье: Prudential RideLondon Classique

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  1. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 20:04 | Регистрация: 4.05.2017

    Алекс размочил невезение нынешнего сезона!

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2628
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 1882
5 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
6 Фрум К. (GBr) (SKY) 1824
7 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1771
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1765
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1711
10 Саган П. (Svk) (BOH) 1570

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