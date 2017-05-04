Prudential RideLondon Classique-2017

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 19:54
London - London, 185,9 км
1. Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin
2. Michael Matthews (Aus) Sunweb
3. Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac
4. Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac
5. Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC
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