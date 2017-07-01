Симон Шпилак продлил контракт с командой Katusha-Alpecin на 2 года

Швейцарская команда Мирового тура Katusha-Alpecin на 2 года продлила контракт с 31-летним словенским гонщиком Симоном Шпилаком (Simon Špilak), который работает в команде с 2012 года.

За шесть лет Симон Шпилак принёс команде 9 побед, в том числе победы на этапах Тура Романдии и Критериума Дофине, а также победу на этапе и две победы в общем зачёте Тура Швейцарии, призовые места в общем зачёте Париж-Ницца и Тура Романдии.

Симон Шпилак: «Я рад продлить контракт с командой Katusha-Alpecin, где всегда чувствовал себя хорошо. Мне нравится, как работает команда. И персонал, и руководство, и товарищи по команде просто великолепны, мы как большая семья. С удовольствием предвкушаю ещё два года работы и достижения, которые придут ко мне лично, и, особенно, команде».

Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «Список побед Симона показывает, что он принадлежит к группе лучших гонщиков мира на недельные гонки. Он продолжит концентрироваться на этом типе гонок, мы надеемся, что в будущем он принесёт команде ещё больше побед».