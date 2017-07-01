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Симон Шпилак продлил контракт с командой Katusha-Alpecin на 2 года

Симон Шпилак продлил контракт с командой Katusha-Alpecin на 2 года

 

 

  Швейцарская команда Мирового тура Katusha-Alpecin на 2 года продлила контракт с 31-летним словенским гонщиком Симоном Шпилаком (Simon Špilak), который работает в команде с 2012  года.

 

 

 За шесть лет  Симон Шпилак принёс команде 9 побед, в том числе победы на этапах Тура Романдии и Критериума Дофине, а также победу на этапе и две победы в общем зачёте Тура Швейцарии, призовые места в общем зачёте Париж-Ницца и Тура Романдии.

 

 Симон Шпилак: «Я рад продлить контракт с командой Katusha-Alpecin, где всегда чувствовал себя хорошо. Мне нравится, как работает команда. И персонал, и руководство, и товарищи по команде просто великолепны, мы как большая семья. С удовольствием предвкушаю ещё два года работы и достижения, которые   придут ко мне лично, и, особенно, команде».

 

  Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «Список побед Симона показывает, что он принадлежит к группе лучших гонщиков мира на недельные гонки. Он продолжит концентрироваться на этом типе гонок, мы надеемся, что в будущем он принесёт команде ещё больше побед».

 

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Теги к статье: Симон Шпилак Katusha-Alpecin

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Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (11)
    Yuriy 17-Фото

    Отрыва не будет только 22.07 (разделка).

    А вот доедет ли завтра отрыв?

    Ну, высадят Киттеля, всё равно против отрыва будут команды более гороустойчивых спринтеров: Michael Matthews, Edvald Boasson Hagen, Nacer Bouhanni.

     

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (11)
    Николай Н.-Фото

    Отрыв будет и доедит, вторая часть этапа спуск, так что есть шанс у отрыва доехать.

  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (108)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Александра
    Что не объясняет, почему Моллема первые две недели катался по хвостам. Если он набирал отставание, чтобы его потом отпустили генералы, то все равно это странно при дееспособном капитане. Таким образом Трек сознательно ослабил бы Контадора. Не понимаю.

    Команда Трек хорошо знала текущие возможности Контадора и других своих гонщиков на Туре ещё до начала Тура.
    Поэтому Трек не стал отдавать Моллему Контадору в помощники ввиду бесперспективности последнего в генерале.
    И Моллеме была поставлена задача выигрыша этапа, поэтому он ехал в сберегающем режиме с самого начала Тура, набирая необходимое отставание. 

  • Sezar
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (108)
    Sezar-Фото
    Что в конечном итоге тоже зависть:).
  • Sezar
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (108)
    Sezar-Фото
    М.б. потому, что помогать было некому? Контадор за исключением 1 этапа не изъявлял никакого желания результативно атаковать.
  • Sezar
    Крис Фрум, Микель Ланда, Роман ... (8)
    Sezar-Фото

    А они с 2013 года все антифрумовские, если сравнить с тем что было до. Но особенно жесткий был маршрур 2015. "Не помогло".

    ЗЫ. Спасибо за пояснения всем.

  • Yuriy 17
    Крис Фрум, Микель Ланда, Роман ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Организаторам Тура не нравятся победы одного и того же гонщика. 

    Если и в этом году выиграет Фрум, то в 18 году могут сделать антифрумовский маршрут. Например, много гор покруче, короткую разделку. Это подходит для француза Борде. Такой маршрут усложнит и выигрыш Дюмулена. 

     

  • kwwk
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (11)
    kwwk-Фото

    Если привезут Киттеля на финиш, то и дальше хватать не будет, у Мэтъюса один вариант уезжать в отрыв или Санвэбу высаживать Кита

  • SVS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (108)
    SVS-Фото
    А не? :-)
    Примеров не счесть :-(...
  • Hammill
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (108)
    Hammill-Фото
    трек - вообще пожалуй самая непонятная и мутная в плане тактики на гонки, да и вообще в целом, команда в пелотоне.

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
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8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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