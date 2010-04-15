Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 12 этап, Автодром Лос-Аркос - Бильбао



Двенадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2019 стартует на автодроме Лос Акрос (Circuito los Arcos). Автодром Лос Аркос или, как его принято называть, Автодром де Наварра (Circuito de Navarra), расположен в городе Лос-Акрос (Los Arcos). Как и другие многочисленные поселения этого района, Лос Акрос выросла из маленькой деревушки Санта Оллала (Santa Ollala) и возведённого в ней замка. Тот облик города, который мы видим сегодня начал формироваться XI веке.

В 1067 году, Санчо II Кастильский (король Кастилии) (Sancho II de Castilla) напал на Наварру, надеясь вернуть земли, потерянные его отцом. Санчо Наваррский (король Наварры) - Санчо IV Гарсес Пеньяленский (Sancho IV Garcés el de Peñalén) попросил помощи у двоюродного брата Санчо I Арагонского (король Арагона) (Sancho Ramírez de Aragón), поэтому конфликт вошёл в историю как «Война трёх Санчо». Победу в ней одержал Санчо Кастильский благодаря полководческому таланту своего военачальника, Эль Сида Кампеадора (El Cid Campeador). Наварра в результате этой войны потеряла Буребу, Альта-Риоху и Алаву. В знак уважения к своим воинам Санчо Кастильский опустил согнутый лук (акрос) и предложил солдатам поселиться в деревушке Санта Оллала, у которой и завершилась битва. С тех пор деревушку стали называть Лос Акрос, а вскоре там, для Санчо Кастильского, был возведён замок.



Лос Акрос тесно связан с религиозными традициями, через него проходят сразу два паломнических пути. Путь Святого Иакова или Эль Камино де Сантьяго (El Camino de Santiago) - знаменитая паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго де Компостела (antiago de Compostela), главная часть которой пролегает по территории Северной Испании. И второй паломнический путь - Дорога французских королей (Camino de Santiago Francés) - главная паломническая дорога на севере Испании, протяжённостью 675.5 км. Дорога разделена на 28 этапов и пролегает от Памплоны (Pamplona) до Сантьяго де Компостелы. Дорога французских королей также является частью Пути Святого Иакова.



Главной достопримечательностью Лос Акрос является её удивительная церковь Святой Марии (L’église Santa Maria de los Arcos). Она была построена в XII веке и достраивалась в XVI, XVII и XVIII веках. Алтарь церкви выполнен в стиле барокко и украшен деревянной статуей Чёрной Девы Марии с младенцем, которая датируется XIII веком. В церкви установлен орган, который включает в себя и горизонтальное использование органных труб, что является редкостью.

Для нас же главной достопримечательностью Лос Акрос является Автодром де Наварра - Автодром Лос Акрос.



Автодром де Наварра - не только автодром, но и большая спортивная зона, предназначенная для проведения больших корпоративных мероприятий и отдыха. Его спортивные технические объекты оснащены по последнему слову последних исследований и новейших разработок, и занимают площадь 14 000 кв. м. Длина трассы составляет 3 933 метра, образуя технически сложный маршрут.



Альтиметрия 12-го этапа Вуэльта Испании-2019

Автодром Лос-Аркос во второй раз примет старт этапа Вуэльты Испании, впервые в 2017 году.

Среднегорный этап, подходящий отрыву. Со стартового стола автодрома пелотон отправится на северо-запад и по пути преодолеет подъём 3 категории Альто де Асасета (Alto de Azazeta, отм. 887 м, перепад высот 192 м, протяжённость 4,9 км, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 6%). Преодолев наивысшую точку этапа, пелотон снова спустится на плоскогорье, по которому проедет ещё около 50 км. Далее спуск и 20 км равнинный участок перед горной частью протяжённостью почти 50 км с преодолением трёх стенок-подъёмов 3 категории:

Альто де Уррустименди (Alto de Urruztimendi, отм. 308 м, перепад высот 230 м, протяжённость 2,5 км, средний градиент 9,2%, максимальный градиент 15%);

Альто Эль Виверо (Alto El Vivero, отм. 410 м, перепад высот 334 м, протяжённость 4,3 км, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 13%), в последний раз подъем преодолевали в 2011 году, первым на вершине был Игор Антон;

Альто де Арраис (Alto de Arraiz, отм. 320 м, перепад высот 270 м, протяжённость 2,2 км, средний градиент 12,3%, максимальный градиент 20%) - репетиция финиша следующего этапа. Короткая и крутая стенка разорвет пелотон. Вершина заключительного подъёма этапа расположена за 7,6 км до финиша.

Финальные километры под спуск до линии финиша этапа в Бильбао (Bilbao, административный центр провинции Бискайя, автономное сообщество Страна Басков), который принимал финиш этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2011 году. Победу тогда из отрыва одержал Игор Антон.

Бильбао - крупнейший город Страны Басков. Нынешний Бильбао возник в 14 веке, когда были основаны 70% баскских городов, хотя следы древних поселений на территории Бильбао датируются 3-2 веками до нашей эры. Уже в 16 веке город был довольно крупным – в нём проживало около 65 тысяч жителей, правда, эпидемии чумы, самая сильная из которых была в 1597-1601 годах, довольно сильно опустошили Бильбао. В 19 веке этот город вновь стал расти, становясь крупным промышленным центром и одним из важнейших портов страны.

История порта Бильбао неразрывно связана с историей города. Уже в 1300 году, сразу после основания, Бильбао получил контроль над всеми судами, входящими в эстуарий. В 2010 порт Бильбао был признан одним из лучших коммерческих портов и вошёл в пятёрку лучших в Испании. Более 200 регулярных морских рейсов связывают Бильбао с пятьюстами портами по всему миру.

Сам город Бильбао начался с трёх улиц, окружённых стеной. В центре находилась небольшая церковь, посвящённая Святому Иакову, служившая остановкой для пилигримов, идущих по пути Святого Иакова. Предполагается, что её построили ещё до основания города, но в 1374 году она была разрушена пожаром. Сейчас на её месте находится крупнейший кафедральный собор Бильбао – собор Святого Иакова, построенный в готическом стиле.



Сейчас улицы Бильбао представляет собой смешение всех архитектурных стилей – от готики до современной архитектуры. Старый район города является пешеходной зоной.

Покровительницей города считается Богоматерь Бегонья (Madre de Dios de Begoña), базилика Богоматери Бегоньи находится в районе Сальве. Сальве означает «здравствуй, привет тебе», район назвали так, потому что шпиль базилики, построенной в 16 веке, был виден издалека, и моряки, возвращающиеся из плавания, глядя на него, благодарили святую за заступничество и помощь. Интересно, что храм Богоматери Бегоньи построили на пожертвования жителей, и поэтому колонны центрального нефа украшают не гербы благородных фамилий, а эмблемы торговцев и цехов Бильбао.

Судьба базилики Богоматери Бегоньи была нелёгкой – в 1808 году французское войско под предводительством генерала Мерлина захватило Бильбао, священник базилики был убит. Затем само здание сильно пострадало из-за своего выгодного стратегического положения на холме, в ней были размещены артиллеристские батареи. Потом солдаты использовали для топки всё, что попадало под руку – алтари, украшения, даже дощатый пол. Скульптуру Богоматери Бегоньи спасли только потому, что её успели вовремя перевезти в собор Святого Иакова. Нынешний фасад и башня являются произведениями архитектора Хосе Мария Бастерра 1902-1907 годов.

Бильбао, через который протекает река Нервион (Nervión), является и городом мостов – их 17. Среди самых интересных можно выделить пешеходный мост Субисури (Zubizuri), название которого в переводе с баскского означает «белый мост». Субисури построен по проекту известного архитектора Сантьяго Калатравы (Santiago Calatrava) и был открыт в 1997 году, после чего этот мост стали называть символом нового Бильбао.

Изогнутый мост, выкрашенный в белый цвет, как и все творения Калатравы, вымощен стеклянными плитками, что доставляет неудобство в дождливую погоду, так как плитки становятся очень скользкими. Но символ Бильбао привлекает множество туристов, хотя одна лишь замена разбитых плиток обходится городу в 6 тысяч евро в год. Эти плитки даже стали яблоком раздора между властями города и Калатравой. Дело в том, что в 2006 году местные власти постановили сделать на мосту новую пешеходную дорожку, но архитектор подал на них в суд за нарушение целостности архитектурного творения, так как при строительстве была сломана металлическая решётка. Местные юристы и архитекторы остались на стороне властей города, а вот Высший суд в 2009 году постановил удовлетворить иск Калатравы и возместить ему ущерб в размере 30 тысяч евро.

Бильбао является также зелёным городом – в нём 18 общественных парков, занимающих в общей сложности 200 гектаров. Некоторые парки разбиты на месте бывших промышленных зон, так, например, в парке Эчебаррия (Etxeberria), открытого в 1980-х, осталась труба бывшего сталелитейного завода.

А один из старейших парков Бильбао – парк в английском стиле Донья Касильда (Parque de Doña Casilda) открылся в 1907 году, и был создан архитектором Рикардо Бастида (Ricardo Bastida). Из-за того, что в главном пруду парка водилось множество гусей, уток и лебедей, сам парк назвали «Утиным». И на протяжении довольно долгого времени этот парк в центре Бильбао был единственными «зелёными лёгкими» города.