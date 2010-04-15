Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 13 этап, Бильбао - Лос Мачукос. Монумент «Вака Пасьега»



Тринадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2019 стартует в Бильбао (по-баскски Bilbo - Бильбо) – административном центре провинции Бискайя. Это крупный промышленный город, насчитывающий около 400 тыс. жителей.

Бильбао был заложен в 1300 году Доном Диего де Аро на месте деревушки, где издавна селились земледельцы и рыбаки. Став крупным торговым центром, он быстро разросся. В период расцвета Бильбао местная буржуазия возводила для себя помпезные особняки, которые можно видеть в районе Негури (Neguri). В настоящее время город раскинулся по берегам реки Бильбао, в долине, окруженной горами. Недовольство жителей вызывают отравляющий воздух фабричный дым.

Старый город расположен на правом берегу реки Бильбао между мостом Сан-Антон (San Anton), церковью Святого Николая и улицами - Ronda, Somera, Artecalle, Tenderia, Belosti Calle, Carniceria, Barrena. Это так называемые «семь улиц». Из пересекают более современные пешеходные и торговые улицы со множеством кабачков и ресторанов. В центре Старого города возвышается базилика Сантьяго (Santiago) 15-го века. По берегу реки на 14 км растянулась цепочка жилых домов, заводов, верфей.

На другом берегу реки раскинулся район Энсанче (Ensanche). На его главной улице – Gran Via – есть несколько интересных в архитектурном отношении домов. Здесь же расположен парк Донья Касильда Итурриса (Dona Casilda Iturizza) и стадион. Это самый оживленный район, подлинный центр города. Гечо (Guetxo) – обширная зона в устье Бильбао, включающая три района. Здесь много дворцов и роскошных особняков, построенных зажиточными жителями Бильбао в период с 1800 до 1920 годов. Очень живописен маленький порт. Мост, построенный по проекту эйфеля, связывает Гечо с рабочим районом Португалете (Portugalete).

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 13 этап, Бильбао - Лос Мачукос. Монумент «Вака Пасьега»

Бильбао – город весьма оживленный. В нём берегут традиции и смотрят в будущее. Расположенный на полпути между зелеными пейзажами континента и побережьем Бискайского залива, Бильбао гармоничен и богат культурными памятниками, что привлекает туристов.

Старый город (Casco Viejo), район Эль-Ареналь (El Arenal). Перейдя через мост Ареналь, соединяющий центр со Старым городом, вы окажетесь около красивого здания театра Арриага, расположенного напротив старой железнодорожной станции. Улица Correo приведет вас на Plaza Nueva с ее многочисленными старыми кафе, улица Somberia – к Музею археологии, а улица – Somera – к церкви Святого Антона в стиле рококо. Осмотрите собор Святого Якова в готическом стиле с красивым портиком.

Любителям истории непременно стоит посетить Музей Страны Басков (Museo Vasco), который разместился в прекрасном старинном здании. Здесь экспонируются археологические и этнографические коллекции Страны Басков. Среди редких предметов – идол из Дуранго, относящийся к железному веку.

Любители искусства могут посетить Музей изящных искусств (Museo de Bellas Artes). Собрание включает средневековую живопись и скульптуру, испанскую живопись 16-17 веков. (Эль Греко, Сурбаран, Рибера), а также нидерландскую живопись XVI-XVII вв. (Ван-Дейк), итальянскую (Джентилески) и французскую. В зале №16 экспонируется три портрета кисти Гойи. Целый этаж занимает живопись 20-го столетия: Сулоага, Пикассо, Леже, Кокошка, Вазарелли и другие мастера.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 13 этап, Бильбао - Лос Мачукос. Монумент «Вака Пасьега»

И наконец, главная достопримечательность Бильбао – Музей современного искусства Гуггенхейма (Museo Geggenheim). Этот музей был открыт королем в октябре 1988 года и является настоящим чудом не только из-за произведений искусства, которые в нем выставлены, но и из-за самого здания, шедевра современной архитектуры, задуманного как огромная скульптура из титана, камня и стекла архитектором Франком О.Гери. В начале ХХ в. Был создан фонд – «Соломон Р. Гуггенхейм», собирающий лучшие произведения современного искусства. Он имеет 4 своих музея: два в Нью-Йорке, в Венеции и в Бильбао. В музее Гугенхейма в Бильбао также представлены и шедевры испанских авторов, соответствующие тенденциям современного искусства.



Альтиметрия 13-го этапа Вуэльта Испании-2019

Бильбао впервые с 2011 года принимает старт этапа Вуэльты Испании. 13-й этап Вуэльты Испании-2019 - это горный этап с финишем в подъём высшей категории и с преодолением шести категорийных подъёмов:

3 категория Альто де ла Эскрита (Alto de la Escrita, отм. 430 м, перепад высот 240 м, протяжённость 5,9 км, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 8%);

3 категория Альто де Убаль (Alto de Ubal, отм. 640 м, перепад высот 475 м, протяжённость 7,9 км, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%);

2 категория Кольядо дель Асон (Collado del Ason, отм. 695 м, перепад высот 515 м, протяжённость 13 км, средний градиент 4%, максимальный градиент 10%);

подъём 2-й категории Пуэрто-де-Алисас (Puerto de Alisas, отм. 680 м, перепад высот 515 м, протяжённость 8,5 км, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%) во второй раз на Вуэльте Испании, впервые в 2017 году с противоположной стороны, первым на вершине был Стефан Денифль;

3 категория Пуэрто де Фуэнте лас Варас (Puerto de Fuente las Varas, отм. 450 м, перепад высот 285 м, протяжённость 6,3 км, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 8%);

3 категория Пуэрто де ла Кус де Усано (Puerto de la Cruz de Usano, отм. 360 м, перепад высот 200 м, протяжённость 4,2 км, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 8%). Далее короткий спуск, розыгрыш промежуточного спринта и заключительный подъем 13 этапа.

Подъём высшей категории Лос-Мачукос. Монумент «Вака Пасьега» (Los Machucos. Monumento a la Vaca Pasiega, отм. 880 м, перепад высот 630 м, протяжённость 6,8 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 28%). Лос-Мачукос.

Монумент Вака Пасьега (Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega, провинция и автономное сообщество Кантабрия) во второй раз принимает финиш этапа Вуэльты Испании, впервые в 2017 году, тогда:

В группе генеральщиков основные действия также начались на Лос-Мачукос. Первым из группы красной майки атаковал Мигель Лопес (Astana Pro Team) за 7 км до вершины, он создал просвет, но за 6 км до вершины из пелотона вслед за ним атаковал Альберто Контадор (Trek-Segafredo). Какое-то время оба велогонщика ехали вместе, но затем Контадор атаковал и поехал в одиночку. Он прошёл велогонщиков отрыва дня, но не смог догнать Стефана Денифла (позднее дисквалифицированного), финишировав 2-м через 28 секунд после победителя этапа. В итоге Мигель Лопес отыграл у лидера генеральной классификации Криса Фрума (Sky) одну минуту 18 секунд и взял 6 секунд бонификации за третье место на этапе. Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) также атаковал на Лос-Мачукос, его группа находилась в пределах видимости группы Криса Фрума, но затем ускорение Нибали, а также ускорение Ильнура Закарина (Katusha-Alpecin), переложившегося к Нибали, позволило им финишировать через одну минуту 4 секунды после победителя. Мигель Лопес у финиша обошёл Нибали и Закарина, взяв оставшиеся бонификационные секунды за 3-е место на этапе. Винченцо Нибали, идущий вторым в генеральной классификации, выиграл у Криса Фрума 42 секунды. Крис Фрум не смог ответить на атаки своих соперников, но весь подъём Лос-Мачукос рядом с ними были его товарищи по команде, помогавшие сократить просвет. Последним из помощников Фрума остался Микель Ниеве, вместе с которым Фрум финишировал через одну минуту 46 секунд после победителя этапа. Крис Фрум удержал красную майку лидера, хотя его преимущество над Винченцо Нибали сократилось.

Кантабрия находится на севере Испании и является одной из самых маленьких провинций страны. Испанцы называют этот регион - Tierra de Júbilo – «Земля радости», и это не случайно, как бы там ни было, но Кантабрия на сегодняшний день - один из немногих экологически чистых уголков нашей планеты.



Большую часть территории Кантабрии, где финиширует этап, занимают горные массивы, среди которых вьются многочисленные бурные и короткие реки, изобилующие лососем и форелью. Величественные, изрезанные ущельями снежные горы, древние широколиственные леса представлены буком, дубом и каштаном. В горах скрыты многочисленные, самые глубокие в Испании, пещеры.



В лесах можно встретить редких в природе животных и птиц - косуль, оленей, серну, кабанов, водятся волки и лисы, конечно же и медведи, которые являются в Европе редким представителем горной фауны.



На одной из этих вершин - Лос Мачукос (Los Machucos) - участники Вуэльты Испании-2019 и будут финишировать на 13-м этапе испанского Гран-тура.



Большинство учёных всё ещё ведут споры о появлении названия региона, но большинство придерживаются версии о происхождении слова «Кантабрия» от сочетания кельтского корня «cant» (гора, возвышенность) и суффикса «abr», что переводится как «люди, живущие в горах», или «горцы». В Древнем Риме Кантабрией считалось все северное побережье Испании, а местные племена так и назывались - кантабры. Жители Кантабрии, будучи истинными горцами, всегда стремились к независимости и выступали против королей и диктаторов.



В Кантабрии можно ознакомиться с культурным достоянием севера: средневековыми соборами, дворцами, домами испанской знати и шедеврами религиозной архитектуры - монастырями, ведь именно здесь проходит паломнический путь Святого Иакова или Эль Камино де Сантьяго (El Camino de Santiago).



В 19-м веке в горах Кантабрии были найдены интереснейшие памятники доисторического искусства, дающие представление о жизни людей на территории Испании в древности. Особое место среди этих находок занимает одна из самых известных пещер в мире - пещера Альтамира (La cueva de Altamira). Эту пещеру называют «Сикстинской капеллой». Знаменита она разноцветными наскальными рисунками, выполненными в эпоху верхнего палеолита, примерно в 15-10 тысячелетии до нашей эры, а ещё драматической историей, связанной с её открытием.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 13 этап, Бильбао - Лос Мачукос. Монумент «Вака Пасьега»



В 1879 году в столице Франции Париже была организована Всемирная выставка, одного из визитёров, испанского юриста и археолога-любителя Марселино Санс де Саутуолу (Marcelino Sanz de Sautuola), поразили представленные на ней фигурки животных, разные поделки, которые ранее нашли археологи. И ему захотелось найти что-то похожее.



Вернувшись на родину, Санс де Саутуола отправился на недавно найденный им участок земли с пещерой. Пещеру знали все в округе: пастухи прятались в ней от дождя, охотники располагались на отдых. Существует несколько версий открытия пещеры Альтамира (в переводе с испанского «Альтамира» - взгляд с высоты).

Все началось с собаки. Осенью 1868 года в трещину на холме Альтамира случайно провалилась собака графа Санс де Саутуола. По одной версии собака принадлежала охотнику, который так обнаружил подземный грот, а затем поделился открытием с Марселино Санс де Саутуолой, по другой, сам граф Марселино вручную разгребал камни, чтобы добраться до животного и обнаружил вход в подземелье.

Как бы то ни было, но таинственная пещера хранила в себе каменные и костяные топоры, ножи, молотки, и увлекающийся археологией юрист сам начал раскопки. А в 1879 пятилетняя дочь графа Марселино, Мария, взяла свечу и пошла осматривать тот участок пещеры, где взрослому человеку пришлось бы согнуться и пробираться ползком. Девочка посмотрела наверх, на своды, и обратила внимание на трудно различимые разноцветные пятна, которые, казалось, складывались в очертания зверей. А через несколько мгновений уже бежала к отцу с криками: «Торос! Торос!» – «Быки! Быки!»



Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 13 этап, Бильбао - Лос Мачукос. Монумент «Вака Пасьега»

Санс де Саутуола сначала не поверил, но затем и сам замер, поражённый увиденным: огромное стадо быков беспорядочно сгрудившейся массой заполняло все пространство потолка, сплетаясь в единый клубок.



Тёмные коридоры и мрачные залы пещеры одновременно и привлекали, и пугали. Будучи археологом-любителем, граф предположил, что рисунки относятся к каменному веку, и вместе со своим другом выступил с публикацией в прессе. Он поспешил написать об этом открытии книгу и представил её на Международном конгрессе археологов в Лиссабоне в 1880 году. Но… учёные ему не поверили. Разве мог доисторический человек заниматься живописью?! И все крупные специалисты того времени в один голос заявили, что имеет место фальсификация, подтвердили это множеством аргументов и обвинили Санс де Саутуолу в том, что он умышленно попытался ввести уважаемых учёных в заблуждение. Саутуолу тут же объявили мошенником, который сам разрисовал своды пещеры.

Известный и авторитетный в то время археолог Мортилье не признал подлинности находок, а участники конгресса даже отказались осмотреть пещеру Альтамира, хотя весть о чудесном открытии разнеслась по миру, люди издалека приезжали осмотреть фрески в подземной галерее.

Многоцветие рисунков поражало – окись железа и перекись марганца позволили доисторическим живописцам получить гамму от охряно-жёлтого и красного до чёрного и коричневого. Панно, где фигуры животных были представлены почти в натуральную величину, растянулось на 15 метров. (Сама пещера длиной 270 м состоит из серии двойных коридоров и зал. Главная зала составляет в длину 18 м и от 2 до 6 м в высоту). Хотя для того, чтобы разглядеть эту галерею, нужно было сгибаться едва ли не вчетверо, протискиваясь через узкий ход, это не остановило даже испанского короля Альфонса ХII, который тоже осмотрел находку, так и не признанную учёными.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 13 этап, Бильбао - Лос Мачукос. Монумент «Вака Пасьега»



Граф Санс де Саутуола с трудом перенёс посыпавшиеся со всех сторон на него градом оскорбления и обвинения. Но спустя 16 лет после этого, когда графа уже не было в живых, мировым светилам пришлось признать удивительную находку испанского археолога-любителя.

Через 16 лет после открытия в Альтамире французский археолог Эмиль Ривьер обнаружил подобную пещеру с рисунками на юго-западе Франции, коллеги тотчас прибыли на место, чтобы засвидетельствовать подлинность открытия. А затем им пришлось публично извиняться перед дочерью Саутуолы за то, что очернили доброе имя её отца.

Тогда же, в 1902 году рисунки Альтамиры были впервые тщательно исследованы, оказалось, что в пещере были изображены не только быки, но и бизоны лошади, кабаны, олени, а также - колдуны получеловеческого, полуживотного облика. Был доказан и позднепалеолитический (мадленский) возраст рисунков, написаны десятки статей и монографий.



Массовый наплыв туристов (уже в начале 20 века количество посетелей приближалось к 50 тысячам в год, а в 1960-70-х годах через неё проходило 1500 человек в день) обернулся бедой для находки.

Рисунки начали разрушаться из-за изменений влажности и температуры воздуха, появления бактерий и водорослей, расплылись контуры, изменился цвет. Пещеру закрыли в 1976 году, но живопись полностью восстановить не удалось. Тогда была создана «Альтамира-2» - на стене Научного музея в Мюнхене с применением новейших методов (тысячи фотограмметрических снимков, отливки из силиконового каучука, роспись с использованием природных красок и пр.) в натуральную величину (длина - 18 м, ширина - 6-10 м!) был воссоздан потолок пещеры со всеми рисунками. А сама пещера, названная «Сикстинской капеллой палеолитического искусства», объявлена заповедной. С 1982 года доступ в пещеру был ограничен до 20 человек в день, но в 2002 году после обнаружения плесени в главном зале её вновь полностью закрыли для посещений. Но копии живописного панно можно посмотреть и сегодня в музейном комплексе Альтамира, расположенном рядом с пещерой.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 13 этап, Бильбао - Лос Мачукос. Монумент «Вака Пасьега»



Данные исследований пещеры Альтамира поражают воображение и удивляют до сих пор. Вот некоторые факты об удивительной пещере.



Плафон - низкий потолок одного из залов пещеры - имеет площадь около 100 кв. м. Весь он покрыт изображением более двадцати животных, причём роспись искусно вписана в рельеф поверхности: животные изображены на выпуклостях, благодаря чему создаётся ощущение 3D объёма. До сих пор учёными ведутся жаркие споры, является ли эта великолепная картина реализацией определённого замысла, или имеет место накопление изображений животных, не пришли учёные к единому мнению и о количестве авторов росписи.



Картину, изображённую на плафоне пещеры, органично дополняют животные, нарисованные на стенах, как бы продолжая композицию, начатую на потолке. Поражает твёрдость руки, создавшей этот шедевр: все линии проведены без поправок, единым росчерком, очень динамичны, и прекрасно передают движение животных. Природные красители, такие, как охра, марганец, каолин, гематит, позволили создать выразительную и реалистичную цветовую гамму.

Не так давно учёные установили ещё одну удивительную особенность, благодаря новейшим технологиям, исследования показали, что между первым и последним изображениями прошло от 200 до 500 лет, но до сих пор остаётся неясным, что за обряды изображены в пещере.



Ещё более удивительным кажется тот факт, что 17 000 лет назад первобытные художники использовали те приёмы, которые позже, в XIX веке «открыли» художники-импрессионисты.



С 1985 года пещера Альтамира является объектом Списка всемирного наследия ЮНЕСКО как шедевр человеческого созидательного гения.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 13 этап, Бильбао - Лос Мачукос. Монумент «Вака Пасьега»



Финиш 13-го этапа Вуэльты Испании-2019 условно назван в честь пещеры - Корова Пасьега (Monumento Vaca Pasiega), и памятника, венчающего вершину горы, посвящённого всё той же корове породы пасьега.



Сначала о пещере. Пещера Ла Пасьега (La Pasiega) является одним из важнейших памятников Искусства периода Палеолита в Кантабрии. Входит в список Всемирного Наследия Человечества ЮНЕСКО с июля 2008 года, в составе группы «Пещера Альтамира и наскальное искусство периода Палеолита на севере Испании».



Располагается пещера недалеко от пещеры Орнос-де-ла-Пенья (Hornos de la Peña) и горы Кастильо (Castillo), в которой также находятся пещеры Лас-Монедас (Las Monedas), Лас-Чименеас (Las Chimeneas) и Эль-Кастильо (El Castillo). Вместе взятые, пещеры горы Кастильо образуют удивительно полный комплекс, как с художественной, так и с точки зрения материальной культуры Каменного века. Ла Пасьега состоит в основном из огромной галереи, длиной около 120 метров (разведанный участок), которая проходит более или менее параллельно склону горы и выходит на поверхность в шести точках - шести небольших устий, большинство из которых заблокированы, а два, в настоящее время, обустроены как вход для посетителей. Основная галерея, длиной около 70 метров, разветвляется на второстепенные, более глубокие, извилистые и лабиринтообразные галереи, которые в некоторых местах расширяются, образуя залы. Описанные находки относятся, главным образом, к позднему этапу солютрейской культуры и раннему этапу мадленской, несмотря на что, встречаются и более древние предметы. По всей пещере рассеяны остатки наскального искусства - краски и высеченные гравюры. Выделяются изображения лошадиных, оленевых (самок и самцов) и полорогих пород. Также встречаются многочисленные абстрактные изображения.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 13 этап, Бильбао - Лос Мачукос. Монумент «Вака Пасьега»



Научное открытие пещеры Ла Пасьега принадлежит Вернерту и Обермайеру, которые, находясь на раскопках в пещере Эль-Кастильо в 1911 году, получили от рабочих известие о другой полости, находящейся поблизости, которую местные жители называли «Пасьега».

Теперь о корове, увековеченной в памятнике на вершине горы. В сентябре 2010 года президент Кантабрии Мигель Анхель Ревилла (Miguel Ángel Revilla) дал старт фестивалю - Фиеста де лос-Мачукос (Fiesta de Los Machucos), который проводился на дороге, соединяющей Бустабладо де Аррендондо (Bustablado de Arredondo) и Кальсека де Руэска (Calseca de Ruesga). Отличительной чертой долины является то, что в этих края выращивают особую испанскую породу коровы - Пасьега, в честь этой породы на вершине горы Лос Мачукос и был установлен монумент. С вершины как раз открывается великолепный вид на долину и её великолепные пастбища.



К сожалению, через несколько дней после завершения фестиваля и установки памятника вандалы нанесли скульптуре серьёзный ущерб отломали уши, рога, нос, хвост, вымя и заднюю ногу, а также замазали краской информационный стенд.

Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках и вКонтакте. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльта Испании-2019.