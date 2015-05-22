Адам Йейтс и Эган Берналь о Вуэльте Испании-2021

Адам Йейтс и Эган Берналь в топ-10 Вуэльты Испании-2021

Велокоманда Ineos Grenadiers завершила Вуэльту Испании-2021 с 4-м местом Адама Йейтса и 6-м Эгана Берналя в генеральной классификации. Лучшим результатом на этапах 29-летнего британского гонщика стало 3-е место на предпоследнем этапе Вуэльты с финишем в подъём Кастро де Эрвиль.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

На 15-м этапе до Эль Баррако и 17-м до Лагос-де-Ковадонга Йейтс финишировал 4-м. Эган Берналь с 3-го по 19-й этап удерживал белую майку лучшего молодого гонщика, которую потерял в предпоследний день гонки, проиграв в итоге 1 минуту 54 секунды швейцарскому гонщику команды Bahrain Victorious Джино Медеру.

Лучшим результатом победителя Джиро д’Италия-2021 на этапах испанского Гранд-тура стало 4-е место на 18-м этапе с финишем в подъём Гамонитейру. В генеральной классификации Эган Берналь занял 6-е место, уступив трёхкратному победителю Вуэльты Испании Приможу Рогличу 13 минут 27 секунд.

Вуэльта Испании-2021 стала для Адама Йейтса первым Гранд-туром в составе команды Ineos Grenadiers, а 4-е место в генеральной классификации – второй из самых высоких результатов британского гонщика на Гранд-турах после 4-е места на Тур де Франс в 2016 году.

Эган Берналь, ставший в этом году победителем Джиро д’Италия-2021, а затем перенёсший Covid-19, проехал Вуэльту Испании впервые в карьере, а также впервые в сезоне принял участие в двух Гранд-турах.

Адам Йейтс: «В финальной разделке я начал довольно мощно, но, если честно, это была скорость, на которой я пытался проехать, чтобы добиться подиума. Потом, на второй части дистанции мне было тяжело так, как никогда в жизни. У меня не получилось, но я отдал все силы.

У нас были хорошие и плохие дни. Думаю, как команда, мы проехали довольно хорошо. Что касается меня, я впервые ехал Гранд-тур с моей новой командой. Наслаждался каждым моментом. Не каждый день был идеальным, но зато есть база, на которой будет строиться подготовка к следующему году, будущим годам».

Эган Берналь: «Многое узнал о боли. На этой Вуэльте мне было очень тяжело, но в то же время наслаждался гонкой. Считаю, что в каждой гонке чему-то учишься. Надеюсь, это пригодится в следующем году. Очень рад за Приможа. Конечно, он заслужил эту победу».