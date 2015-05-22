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Адам Йейтс и Эган Берналь о Вуэльте Испании-2021

Адам Йейтс и Эган Берналь в топ-10 Вуэльты Испании-2021

 

 

  Велокоманда Ineos Grenadiers завершила Вуэльту Испании-2021 с 4-м местом Адама Йейтса и 6-м Эгана Берналя в генеральной классификации. Лучшим результатом на этапах 29-летнего британского гонщика стало 3-е место на предпоследнем этапе Вуэльты с финишем в подъём Кастро де Эрвиль.

 

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  На 15-м этапе до Эль Баррако и 17-м до Лагос-де-Ковадонга Йейтс финишировал 4-м. Эган Берналь с 3-го по 19-й этап удерживал белую майку лучшего молодого гонщика, которую потерял в предпоследний день гонки, проиграв в итоге 1 минуту 54 секунды швейцарскому гонщику команды Bahrain Victorious Джино Медеру.

 

Лучшим результатом победителя Джиро д’Италия-2021 на этапах испанского Гранд-тура стало 4-е место на 18-м этапе с финишем в подъём Гамонитейру. В генеральной классификации Эган Берналь занял 6-е место, уступив трёхкратному победителю Вуэльты Испании Приможу Рогличу 13 минут 27 секунд.

 

 Вуэльта Испании-2021 стала для Адама Йейтса первым Гранд-туром в составе команды Ineos Grenadiers, а 4-е место в генеральной классификации – второй из самых высоких результатов британского гонщика на Гранд-турах после 4-е места на Тур де Франс в 2016 году.

 

  Эган Берналь, ставший в этом году победителем Джиро д’Италия-2021, а затем перенёсший Covid-19, проехал Вуэльту Испании впервые в карьере, а также впервые в сезоне принял участие в двух Гранд-турах.

 

  Адам Йейтс: «В финальной разделке я начал довольно мощно, но, если  честно, это была скорость, на которой я пытался проехать, чтобы добиться подиума. Потом, на второй части дистанции мне было тяжело так, как никогда в жизни. У меня не получилось, но я отдал все силы.

 

У нас были хорошие и плохие дни. Думаю, как команда, мы проехали довольно хорошо. Что касается меня, я впервые ехал Гранд-тур с моей новой командой. Наслаждался каждым моментом. Не каждый день был идеальным, но зато есть база, на которой будет строиться подготовка к следующему году, будущим годам».

 

  Эган Берналь: «Многое узнал о боли. На этой Вуэльте мне было очень тяжело, но в то же время наслаждался гонкой. Считаю, что в каждой гонке чему-то учишься. Надеюсь, это пригодится в следующем году. Очень рад за Приможа. Конечно, он заслужил эту победу».

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers Адам Йейтс Adam Yates INEOS Grenadiers Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. 1587

    Сегодня, 13:45 | Регистрация: 5.07.2021

    Братья Йейтс- теневые фаворты в каждом ГТ. Надеюсь Саймон  и Адам возьмут еще хотя бы по одному.

    Что касается Берналя, то он явно может занести эту гонку себе в актив. Будучи не в форме, все 3 недели на зубах, без нытья, жалоб, обид, капризов и явных провалов. Еще и 2 шикарных горных этапа на 3й неделе. Но больще всего как его болельщика меня порадовала последняя разделка. 6е место на ней для него это суперуспех, причем динамика с Рогличем и Кортом была очень стабильная. Это вселяет большие надежды. Сейчас это его самое слабое место в сравнении со словенцами, и Берналь явно работает над этим.

  2. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Сегодня, 13:53 | Регистрация: 22.05.2015

    Облажались индейцы.

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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • BlAr
    Генеральный менеджер команды M ... (22)
    BlAr-Фото

    Чисто по-человечески, по-простому - правильно он тогда этому дураку морду начистил! Хотя, конечно, с точки зрения профессионала такая реакция недопустима.

  • Бакеша
    Андрей Зейц о Вуэльте Испании- ... (3)
    Бакеша-Фото
    Респект и уважение
  • velodoctor
    Генеральный менеджер команды M ... (22)
    velodoctor-Фото

    Унсуэ сказал, что речь может идти даже о расторжении контракта, после того как Лопес не пришел на командный ужин по окончании Вуэльты. 

    Мигелито извинился же, он сошел до финального этапа, что ему этот ужин. На травлю похоже, или они пытаются на него управу найти таким способом.



    Еще если вспомнить, что Солер говорил в этом году, не все там гладко у них в мувистаре.

  • Серафим
    Генеральный менеджер команды M ... (22)
    Серафим-Фото

      А мне его жаль. Да, поступил плохо для команды. Не научился спрввляться с эмоциональными перегрузками. Когда появился в профессионалах, многие рисовали ему сказочные перспективы - вот будущий мультичемпион. Он и правда в это верил, а реальность оказалась несколько другой.

      Просто планка несколько завышена, когнитивное искажение.

     

  • Arciv
    Антван Толук подписал двухлетн ... (2)
    Arciv-Фото
    Ожидания были больше от него! Немного не дотягивает до сильного грегари
  • error
    Андрей Зейц о Вуэльте Испании- ... (3)
    error-Фото

    Приятно почитать очень грамотного и культурного человека.

  • nightbuster33
    Андрей Зейц о Вуэльте Испании- ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Умный,культурный и интелегентный человек.Его высказывания о товарищах и соперниках заслуживает всяческой похвалы в пример многим гощикам и комментаторам "Велолайв". 

  • Kitsune-taichou
    Генеральный менеджер команды M ... (22)
    Kitsune-taichou-Фото
    вот да. тогда уже показал характер. но все сказали: нормальная человеческая реакция, понять и простить. вот он снова по-человечески реагирует. чо б нет.
  • MVDP
    Антван Толук подписал двухлетн ... (2)
    MVDP-Фото

    Толхук же он вроде.

  • cmap_nep
    Адам Йейтс и Эган Берналь о Ву ... (2)
    cmap_nep-Фото
    Облажались индейцы.

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