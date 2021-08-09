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Эган Берналь, Ричард Карапас, Адам Йейтс о целях на Вуэльту Испании-2021

Эган Берналь: «Победа на Вуэльте Испании стала бы сбывшейся мечтой»

Photo © Charly López/ A.S.O.

 

 

 

  Велокоманда Ineos Grenadiers перед стартом Вуэльты Испании-2021 не стала обозначать, кто будет капитаном команды. В составе и недавний победитель Джиро д’Италия-2021 Эган Берналь, и новоиспечённый олимпийский чемпион в групповой гонке, а также призёр Тур де Франс-2021 Ричард Карапас, и Адам Йейтс, который не проехал в этом сезоне ни одного Гранд-тура и специально готовился к Вуэльте Испании.

 

  Эган Берналь имеет шанс войти в узкий круг победителей всех трёх Гранд-туров (Жак Анкетиль, Феличе Джимонди, Эдди Меркс, Бернар Ино, Альберто Контадор, Винченцо Нибали, Крис Фрум), если сможет подняться на первую ступень подиума Вуэльты Испании-2021. В этом году 24-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers добавил к своему титулу победителя Тур де Франс-2019 победу на Джиро д’Италия, а теперь ставит целью победу на испанском Гранд-туре. В последний раз победный дубль Джиро + Вуэльта удалось сделать в 2008 году Альберто Контадору.

 

  В интервью перед стартом Эган Берналь отметил, что конец сезона делает гонку непредсказуемой, отметил, что проиграет в обеих разделках олимпийскому чемпиону в индивидуальной гонке на время Приможу Рогличу (Jumbo-Visma), который будет бороться за третью подряд победу на Вуэльте Испании.

 

  Эган Берналь: «Для меня победа на Вуэльте Испании была бы как исполнившаяся мечта. Конечно, теперь это главная цель моей карьеры. Но я впервые в карьере приму участие в двух Гранд-турах за один сезон, поэтому не знаю, как отреагирует тело. Чувствую себя хорошо, но не хочу на себя слишком давить. Хочу проехать гонку, а что случится, то случится. Обязательно использую эту возможность, буду стараться выиграть.

 

С травмой спины придётся справляться долго, важно, что могу продолжать. Я отдохнул после Джиро, у меня был ковид, поэтому пришлось сделать паузу на несколько недель, потом постепенно возвращаться. Подготовка была не идеальной, но надеюсь, что я в хорошей форме.

 

Йейтс долго готовился к этой гонке, хочет выступить хорошо. Ричард был третьим на Туре, он тоже на хорошем уровне, как и я.

 

Нелегко решить, кто будет лидером. У нас сильная команда, важно быть предельно честными.

 

Гонщики моего типа потеряют время на обеих разделках. Не знаю, какая тактика лучшая. Сначала надо, чтобы пошла нога, а не говорить себе атаковать ещё и ещё. Необходимо не терять спокойствия и ждать возможности.

 

Сейчас конец сезона, будет сильная жара, могут быть ветра. Многие может произойти, и, конечно, для зрителей гонка может быть очень зрелищной».

 

 

Ричард Карапас и Адам Йейтс на предстартовой конференции повторили слова Эгана Берналя о том, что в команде нет одного лидера.

 

  Ричард Карапас: «Когда в команде есть варианты, это всегда хорошо. То же самое было на Тур де Франс, где я делил капитанские полномочия с Герантом Томасом. Я, как и Эган, и Адам, думаю о генеральной классификации. Последняя неделя очень тяжёлая, там каждый займёт своё место. Всё решит дорога, как и было всегда. Мои главные цели этого сезона уже достигнуты. Здесь, на Вуэльте, я собираюсь выступить как можно лучше. Мы все хотим победить, но это сложно, потому выиграть может только один. Однако это не будет препятствием, будем пытаться».

 

  Адам Йейтс: «У нас много лидеров, но это даёт нам шанс. Вы видели на Гранд-турах этого сезона, что одно падение может сорвать планы команды. Поэтому всегда лучше, когда есть варианты, что особенно важно на первой неделе, где есть большая вероятность плохого поворота событий. Мы постараемся уберечься от неприятностей, надеюсь, то, что у нас несколько вариантов, поможет к концу гонки. Со всеми этими вариантами мы сможем применять разные тактики. Не думаю, что у многих участников будут на третьей неделе такие возможности как у нас. Начнём с того, что постараемся не потерять время по глупости».

 

На вопрос о шансах на генеральную классификацию других гонщиков команды Ineos Grenadiers на Вуэльте Испании-2021, Адам Йейтс ответил с улыбкой: «Наверное, трудно, когда пять или шесть гонщиков идут высоко в общем зачёте. Но мы не собираемся выбрасывать ребят из классификации без причин».

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Дании-2021. Этап 4 (1)
    VeloVelo-Фото

    Что-то я не понял Эвенепула. Что это было за 3-4 км до финиша? 

  • shekn
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (3)
    shekn-Фото
    Думаю Пидкок обойдет и колумбийца, и эквадорца. Из реальных претендентов на генерал вряд-ли кто рисковать будет. Тут секунд 20-30 максимум можно взять
  • Ice
    Вуэльта Испании-2021. Зелёная ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    А кто тогда главный претендент? У других спринтеров, которые заявились на Вуэльту, с победами еще хуже дела. Юэн хотел участвовать, но еще не оправился от травмы и врачи не пустили.
    А правила как раз изменили, чтобы эту майку спринтер брал, а не лидер общего зачета.

    Учитывая "любовь" Демара к горкам, коих тут в избытке, тот же Мэттьюс может побороться методом Сагана - заезжая в первых рядах и особо не выигрывая. Если у Демара ничего не изменилось к этому моменту он ну никак по сезону не лучше ни Якобсена, ни Филипсена. У него есть имя, но имя спринты не выигрывает, Кэв не даст соврать)))

  • RVL
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (3)
    RVL-Фото

    его на горох засчитали

    Лучший по времени на вершине подъёма становится первым обладателем гороховой майки лидера горной классификации Вуэльты Испании-2021, фаворитом можно назвать Джулио Чикконе.

     



    а мне кажется пидкок тут должен проявить себя. легкий , сильный , юркий..

    разогнаться практически негде, тут сплошные спринты, либо в гору, либо с поворота-почти кросс. Роглич так же фаворит, но не уверен что он будет рисковать

     

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (3)
    Astanaforever-Фото
    А че это Чикконе фаворитом на красную майку засчитали? Там дюжина гонцов не менее мощных которые могут подьем одолеть.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Зелёная ... (4)
    Earl57-Фото
    А кто тогда главный претендент? У других спринтеров, которые заявились на Вуэльту, с победами еще хуже дела. Юэн хотел участвовать, но еще не оправился от травмы и врачи не пустили.
    А правила как раз изменили, чтобы эту майку спринтер брал, а не лидер общего зачета.
  • Ice
    Вуэльта Испании-2021. Зелёная ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Интересно, что Демар в свои без малого 30 лет за 10 лет профессиональной карьеры впервые едет Вуэльту. Он и Тратник - одни из самых великовозрастных дебютантов. 
    Совсем невзрачный сезон был у Демара. Поэтому приходится использовать любые шансы улучшить положение дел...

    Суть в том, что прошлый сезон мог быть исключением из правил и демар просто прыгнул выше головы. До этого он побеждал не то, чтобы редко, но топам в подавляющем большинстве проигрывал. После, то есть в этом году, история повторилась и даже усугубилась. Если ничего не будет меняться и в следующем сезоне, то вряд ли Демар вернется на прошлогодний уровень.

  • RVL
    Вуэльта Испании-2021. Красная ... (46)
    RVL-Фото
    Здесь есть стилизация под кольца на вилке.
    Ну и не совсем золото, даже какой то намек на жёлтую майку на Елисейских полях, которой Рогличу явно не хватает
  • RVL
    Вуэльта Испании-2021. Красная ... (46)
    RVL-Фото

    Набили бы кольца. скромно но со вкусом. Но похоже там тёрки с Олимпийским комитетом будут. Решили как братки из 90 или ганста лэперы , залить золотом все))) 

     

  • 1587
    Стартовый протокол разделки на ... (9)
    1587-Фото

    Берналь в интервью вчера сказал, что надеется, что спина выдержит. Я думаю как на Джиро будет делать ставку на 1-2 недели, а дальше выживать

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5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
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7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
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