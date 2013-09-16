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Вуэльта Испании. Мигель Анхель Лопес – 5-й в итоговой классификации, самый активный гонщик супермногодневки

Вуэльта Испании. Мигель Анхель Лопес – 5-й в итоговой классификации, самый активный гонщик супермногодневки



 Капитан команды «Астана» Мигель Анхель Лопес финишировал 5-м в итоговой генеральной классификации «Вуэльты Испании», которая завершилась сегодня вечером в центре Мадрида.

 

 

Вуэльта Испании. Мигель Анхель Лопес – 5-й в итоговой классификации, самый активный гонщик супермногодневки

 

Photo credit: © Getty Images

 

- Я доволен тем, как провел эту «Вуэльту Испании». Я подошел к гонке в хорошей форме, и на протяжении всех трех недель я не переставал атаковать. Я делал все, что было в моих силах на всех горных этапах, а также, в «разделках», так что мне не о чем сожалеть. Да, мне снова не везло в ряде важных моментов, как например на этапе в Андорре, или позавчера в Толедо. Но, я оставил это позади, думаю только о хороших моментах, которые были в этой гонке. Вокруг меня была замечательная команда, и я хочу поблагодарить всю «Астану» за доверие и фантастическую поддержку на протяжении гонки. Как команда, я думаю, мы устроили большое велосипедное шоу на «Вуэльте», и мы можем гордиться этим. Конечно, я был бы более счастлив, если бы добрался до финального подиума, потому что я был готов к этому. Что ж, я 5-й в генеральной классификации, и я смотрю на это, как на причину снова вернуться сюда за лучшим результатом!– рассказал Мигель Анхель Лопес, который был признан самым активным гонщиком «Вуэльты-2019».

- Мы провели три трудные, но восхитительные недели здесь, на «Вуэльте Испании! Мы выиграли очень красивую командную гонку на старте, и я горжусь нашими ребятами, которые провели феноменальный этап. Якоб Фульсанг при поддержке Луиса Леона Санчеса принес нам великолепную победу на одном из самых сложных горных этапов, и это было впечатляюще! В течение трех дней у нас была красная майка, и до самого последнего момента наш лидер Мигель Анхель Лопес сражался за финальный подиум. Я уверен, что без того невезения, которое у него было, он бы достиг этой цели. В итоге, он финишировал 5-м, это весомый результат, но и он сам, и вся команда были готовы к большему. Тем не менее, я доволен нашей командой, которая доказала, что является одной из сильнейших, или даже самой сильной на «Вуэльте 2019»! Это велоспорт, иногда ты выигрываешь, иногда – проигрываешь. В этом сезоне у нас очень много больших достижений, мы выиграли 12 многодневных гонок, и это уникальный результат в велоспорте! Так что мы с оптимизмом смотрим на финал этого года и на начало следующего сезона! С поддержкой нашего генерального спонсора «Самрук-Казына» я уверен, что мы добьемся еще более весомых результатов в 2020 году!– сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астаны».

Словенский гонщик Примож Роглич стал итоговым победителем «Вуэльты Испании 2019». Финальный подиум дополнили Алехандро Вальверде и Тадей Погачар.

Голландский гонщик Фабио Якобсен одержал победу на заключительном 21-м этапе супермногодневки (106.6 км от Фуэнлабрады до Мадрида), опередил Сэма Беннетта и Жимона Сайнока.


Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Miguel Lopez Мигель Лопес Astana Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

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  1. Имя: Андрей

    AndreyEst

    Вчера, 23:31 | Регистрация: 13.03.2019

    Надо понимать,что выступление команды признано успешным.Лопес звучит в унисон генменеджеру,Видимо,в Астане такое положение,когда текущая ситуация устраивает всех.Гонщики отрабатывают зарплату не щадя живота своего,лидер сделал всё,что смог,менеджмент доволен,Самрук Казына,наверное, тоже.

    Теперь я очень понимаю эмоции фанов Астаны,пишущих на Велолайве.Они просто чувствуют себя обманутыми.

    Щедрые авансы перед гонкой,великолепный старт,Курдюков львиную долю репортажа пиарит команду.А потом эта чехарда с красной майкой.Успокаиаающие объяснения:так надо,хитрая тактика,пусть другие впахиаают.И в горах бесплодные попытки поймать Роглича на кризис.Потом плавный переход на борьбу за белую майку..Её проигрыш...Одно светлое пятно-победа Якоба,ну и бесспорная мощь и дисциплинированность команды.

    А в итоге...Всё хорошо,прекрасная маркиза,всё хорошо,всё хорошо!

    1. Имя: Елена

      Shega

      Сегодня, 01:51 | Регистрация: 16.09.2013

      "Видимо,в Астане такое положение,когда текущая ситуация устраивает всех."
      В Вашем допущении ключевое слово - "видимо". Вы прочитали так. Я прочитала иначе. Ибо когда все всем довольны, не звучат фразы " В итоге, он финишировал 5-м, это весомый результат, но и он сам, и вся команда были готовы к большему." и "Это велоспорт, иногда ты выигрываешь, иногда – проигрываешь." (Последние слова говорят большинство проигравших, когда собой недовольны.) Ну, а "Тем не менее, я доволен нашей командой..."? Вот это "тем не менее" отнюдь не о признании успешным выступления свидетельствует.
      Дифирамбы команде звучат , может быть, несколько громко, но команда отработала на полную силу и (это только моё мнение) отработала прекрасно!
      Фаны Астаны разные. И более ли менее объективно оценивать перспективы команды и капитана умеют. А надеяться ... ну. так это никто не запрещал)
      "Всё хорошо,прекрасная маркиза,всё хорошо,всё хорошо!" Да нет в словах Винокурова этого. Разочарование и желание подбодрить гонщиков после такой адовой работы без желаемого высшего результата, есть.

      Я не помню, кстати, чтобы после несбывшихся надежд на победу, кто-то из руководства хаял свою команду и разносил в пух-и-прах капитана. Все сглаживают картину и отдают должное гонщикам.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:16 | Регистрация: 30.06.2017

    Не надо обманывать себя. Астана беспорно самая агрессивная команда Вуэльты. Так красиво, Кидались в бой отважно с открытым забралом без никакой хитринки, на пропалую по рыцарски...вот и получили удар ниже пояса. Да..все красиво было. Но фанам команды нужен РЕЗУЛЬТАТ. Лавры И ОЛИМП... УВЫ. . Отважных джентельменов удачи в это время не почитают. Время такое пришло гадкое..беспринципное. Удачи команде!!! Победы еще впереди.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 02:20 | Регистрация: 17.05.2015

      Если "отважно" кидаться напропалую, без хитринки, да еще и с открытым забралом - ОБЯЗАТЕЛЬНО нарвешься на удар - ниже или выше пояса. У каждой Победы должна быть не только стратегия, но и умная, толковая, проработанная тактика её достижения... Красиво бросаться с шашкой наголо в бой и дурак может. Только награждают, восхваляют, ставят памятники ПОБЕДИТЕЛЯМ, а не проигравшим, пусть и красиво, побежденным. Время здесь не при чем, так было всегда и в жизни и, тем более, в спорте... А полагаться на удачу, быть её "джентльменом"... Это уже не спорт, а казино. Когда Лопес говорит , что ему не о чем сожалеть - это обычный сахар на рану, не биться же в истерике, не посыпать голову пеплом, всё в себе - и переживания, и досада . Но если он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО искренне так считает - вряд ли добьется больших побед в будущем...

    2. Имя: Алексей

      uran

      Сегодня, 02:36 | Регистрация: 27.05.2017

      У астанафанов это так называется?
      А когда Скай всех раскатывали то жуткий колхоз и убийца велоспорта.
      Вот уж где двуличие.

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Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

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Комментарии

  • uran
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (5)
    uran-Фото
    У астанафанов это так называется?
    А когда Скай всех раскатывали то жуткий колхоз и убийца велоспорта.
    Вот уж где двуличие.
  • Адриен
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (5)
    Адриен-Фото
    Если "отважно" кидаться напропалую, без хитринки, да еще и с открытым забралом - ОБЯЗАТЕЛЬНО нарвешься на удар - ниже или выше пояса. У каждой Победы должна быть не только стратегия, но и умная, толковая, проработанная тактика её достижения... Красиво бросаться с шашкой наголо в бой и дурак может. Только награждают, восхваляют, ставят памятники ПОБЕДИТЕЛЯМ, а не проигравшим, пусть и красиво, побежденным. Время здесь не при чем, так было всегда и в жизни и, тем более, в спорте... А полагаться на удачу, быть её "джентльменом"... Это уже не спорт, а казино. Когда Лопес говорит , что ему не о чем сожалеть - это обычный сахар на рану, не биться же в истерике, не посыпать голову пеплом, всё в себе - и переживания, и досада . Но если он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО искренне так считает - вряд ли добьется больших побед в будущем...
  • Shega
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (5)
    Shega-Фото

    "Видимо,в Астане такое положение,когда текущая ситуация устраивает всех."
    В Вашем допущении ключевое слово - "видимо". Вы прочитали так. Я прочитала иначе. Ибо когда все всем довольны, не звучат фразы " В итоге, он финишировал 5-м, это весомый результат, но и он сам, и вся команда были готовы к большему." и "Это велоспорт, иногда ты выигрываешь, иногда – проигрываешь." (Последние слова говорят большинство проигравших, когда собой недовольны.) Ну, а "Тем не менее, я доволен нашей командой..."? Вот это "тем не менее" отнюдь не о признании успешным выступления свидетельствует.
    Дифирамбы команде звучат , может быть, несколько громко, но команда отработала на полную силу и (это только моё мнение) отработала прекрасно!
    Фаны Астаны разные. И более ли менее объективно оценивать перспективы команды и капитана умеют. А надеяться ... ну. так это никто не запрещал)
    "Всё хорошо,прекрасная маркиза,всё хорошо,всё хорошо!" Да нет в словах Винокурова этого. Разочарование и желание подбодрить гонщиков после такой адовой работы без желаемого высшего результата, есть.

    Я не помню, кстати, чтобы после несбывшихся надежд на победу, кто-то из руководства хаял свою команду и разносил в пух-и-прах капитана. Все сглаживают картину и отдают должное гонщикам.

  • Zhanzhak
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (108)
    Zhanzhak-Фото
    Засмущали! ))) но, спасибо!

    P/S: а, за мадмуазель- отдельное «мерси!» ;-)
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Не надо обманывать себя. Астана беспорно самая агрессивная команда Вуэльты. Так красиво, Кидались в бой отважно с открытым забралом без никакой хитринки, на пропалую по рыцарски...вот и получили удар ниже пояса. Да..все красиво было. Но фанам команды нужен РЕЗУЛЬТАТ. Лавры И ОЛИМП... УВЫ. . Отважных джентельменов удачи в это время не почитают. Время такое пришло гадкое..беспринципное. Удачи команде!!! Победы еще впереди.
  • Zhanzhak
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (108)
    Zhanzhak-Фото
    Спасибо!
  • Konstantin41
    Гран-при Монреаля-2019. Резуль ... (4)
    Konstantin41-Фото

    Ну наконец-то, ГВА. А то сезон выдавался совсем смазанный.

  • uran
    Примож Роглич – победитель Вуэ ... (2)
    uran-Фото
    Хорошую команду собрали Рогличу, с Крайшвайком было бы ему ещё комфортнее, но и так все сложилось. Заслуженная победа. А что на следующий год то непонятно как делить ГТ будут. Одно ясно, работы у команды будет много.
  • Arciv
    Алехандро Вальверде - призёр ... (1)
    Arciv-Фото
    Не ожидал от него такого ровно-хорошего выступления. Но заслужил подиум. Выжил всех лидеров команды на следующий сезон)))
  • sqrudgmcduck
    Гран-при Монреаля-2019. Резуль ... (4)
    sqrudgmcduck-Фото
    ГВА король подбирать что плохо лежит. Саган похоже решил не дать выиграть Алле с Филиппом.

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Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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