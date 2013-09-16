Вуэльта Испании. Мигель Анхель Лопес – 5-й в итоговой классификации, самый активный гонщик супермногодневки





Капитан команды «Астана» Мигель Анхель Лопес финишировал 5-м в итоговой генеральной классификации «Вуэльты Испании», которая завершилась сегодня вечером в центре Мадрида.

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- Я доволен тем, как провел эту «Вуэльту Испании». Я подошел к гонке в хорошей форме, и на протяжении всех трех недель я не переставал атаковать. Я делал все, что было в моих силах на всех горных этапах, а также, в «разделках», так что мне не о чем сожалеть. Да, мне снова не везло в ряде важных моментов, как например на этапе в Андорре, или позавчера в Толедо. Но, я оставил это позади, думаю только о хороших моментах, которые были в этой гонке. Вокруг меня была замечательная команда, и я хочу поблагодарить всю «Астану» за доверие и фантастическую поддержку на протяжении гонки. Как команда, я думаю, мы устроили большое велосипедное шоу на «Вуэльте», и мы можем гордиться этим. Конечно, я был бы более счастлив, если бы добрался до финального подиума, потому что я был готов к этому. Что ж, я 5-й в генеральной классификации, и я смотрю на это, как на причину снова вернуться сюда за лучшим результатом!– рассказал Мигель Анхель Лопес, который был признан самым активным гонщиком «Вуэльты-2019».



- Мы провели три трудные, но восхитительные недели здесь, на «Вуэльте Испании! Мы выиграли очень красивую командную гонку на старте, и я горжусь нашими ребятами, которые провели феноменальный этап. Якоб Фульсанг при поддержке Луиса Леона Санчеса принес нам великолепную победу на одном из самых сложных горных этапов, и это было впечатляюще! В течение трех дней у нас была красная майка, и до самого последнего момента наш лидер Мигель Анхель Лопес сражался за финальный подиум. Я уверен, что без того невезения, которое у него было, он бы достиг этой цели. В итоге, он финишировал 5-м, это весомый результат, но и он сам, и вся команда были готовы к большему. Тем не менее, я доволен нашей командой, которая доказала, что является одной из сильнейших, или даже самой сильной на «Вуэльте 2019»! Это велоспорт, иногда ты выигрываешь, иногда – проигрываешь. В этом сезоне у нас очень много больших достижений, мы выиграли 12 многодневных гонок, и это уникальный результат в велоспорте! Так что мы с оптимизмом смотрим на финал этого года и на начало следующего сезона! С поддержкой нашего генерального спонсора «Самрук-Казына» я уверен, что мы добьемся еще более весомых результатов в 2020 году!– сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астаны».



Словенский гонщик Примож Роглич стал итоговым победителем «Вуэльты Испании 2019». Финальный подиум дополнили Алехандро Вальверде и Тадей Погачар.



Голландский гонщик Фабио Якобсен одержал победу на заключительном 21-м этапе супермногодневки (106.6 км от Фуэнлабрады до Мадрида), опередил Сэма Беннетта и Жимона Сайнока.





Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM