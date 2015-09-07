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Вуэльта Испании. Мигель Анхель Лопес – 3-й в итоговой классификации

   Вуэльта Испании. Мигель Анхель Лопес – 3-й в итоговой классификации



Лидер команды «Астана» Мигель Анхель Лопес добился своего второго призового подиума на Гранд-турах, заняв 3-е место в итоговой генеральной классификации «Вуэльты Испании 2018», которая завершилась 16 сентября в центре Мадрида.

 

Вуэльта Испании. Мигель Анхель Лопес – 3-й в итоговой классификации

 Photo credit: ©Bettiniphoto



- Я очень счастлив своему результату. Начиная второй Гранд-тура за сезон, я не знал, чего ожидать, потому что до этого у меня не было такого опыта. «Джиро д’Италия» подарила мне уверенность и в своих силах, и в моей команде, которая отлично поддерживала меня в Италии на пути к подиуму в Риме. Здесь, на «Вуэльте» мы решили двигаться по гонке день за днем, стремясь добиться максимально возможного. Безусловно, это была крайне сложная гонка, нужно было сохранять предельную концентрацию на протяжении всех трех недель, но, в итоге, мы сделали это! Я хочу поблагодарить всю команду «Астана» за фантастическую поддержку, которую команда мне оказала. Это наш общий успех. Просто здорово добиться второго подиума на Гранд-туре за один сезон, это большой результат для меня. Я хорошо себя чувствовал на протяжении всей гонки и, конечно, мне хотелось бы выиграть хотя бы один этап. Трижды я был очень близок к победе, финишируя вторым, но, с другой стороны, я знал, что если бы сосредоточился на отдельных этапах, мог бы упустить финальный подиум, который, конечно, был главной целью. Сегодня, в Мадриде, я очень рад стоять на подиуме! Это особенный сезон для меня! – сказал Мигель Анхель Лопес.

Сегодня вечером, на призовом подиуме в Мадриде Мигель Анхель Лопес составил компанию британцу Саймону Йейтсу, который стал победителем «Вуэльты Испании» в этом году, и испанцу Энрику Масу, который занял второе место.

- В этом году «Астана» доказала, что мы являемся командой с большими амбициями на Гранд-турах. Это наш путь в велоспорте, и он нравится нам. Мы можем гордиться результатами, которых добились в этом сезоне, особенно, двумя подиумами на «Джиро» и теперь, на «Вуэльте». Это замечательный результат для нашего молодого лидера, а также, для всей команды, которая продемонстрировала свою силу в течение последнего месяца. Мы проехали эту гонку как единая, сплоченная команда. Каждый день мы отдавали все силы ради нашего лидера, и при этом, сохранили всю команду до самого последнего этапа! Я поздравляю всех ребят с итоговым подиумом в Мадриде! – сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

Финальный, 21-й этап предсказуемо завершился массовым спринтом на улицах Мадрида, победу в котором одержал чемпион Италии Элиа Вивиани, опередивший Петера Сагана и Джакомо Ниццоло. Даже в последний день команда «Астана» проявила себя очень активно, атакуя и пытаясь уехать в отрыв: Никита Стальнов несколько раз по ходу этапа были на первых позициях, а Омар Фраиле принял участие в спринте, заняв 15-е место.

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Miguel Lopez Мигель Лопес Astana Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 09:02 | Регистрация: 30.06.2017

    Молодец! Ты еще возьмешь олимп, без сомнения.

  2. Имя: Hitachi

    ZX330-5G

    Сегодня, 10:26 | Регистрация: 7.09.2015

    Алга Астана

  3. Имя: Михаил

    Mikael

    Сегодня, 11:43 | Регистрация: 27.05.2017

    Это просто праздник, друзья!
    Хорошо что есть отдельная новость.

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Саймон Йейтс – победитель Вуэл ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    про эту историю итальянского провала и испанского взлёта - можно мимишный блокбастер слепить )

    и Саймон, конечно, молоток, хватило сезона перезагрузиться.

    понятно, любая победа без tue выглядела-б симпатичнее. но, всётаки, нельзя ставить в вину существование tue исключительно гонщимкам, всётаки не они это придумали.

    обратная сторона этой истории - реальные астматики без tue не имели б совсем никаких шансов )

  • Mikael
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (3)
    Mikael-Фото

    Это просто праздник, друзья!
    Хорошо что есть отдельная новость.

  • ironharley
    Серхио Энао переходит в команд ... (14)
    ironharley-Фото
    Ну ... (ц) ))))))
    будем откровенны - это сосины были проблемы, а Погочар давал копоти мама не горюй
  • archi
    Саймон Йейтс – победитель Вуэл ... (5)
    archi-Фото

    Время спортсменов с терапевтическими исключениями.

    Если запретить эти справки, то 90% окажутся совершенно здоровыми

  • velodoctor
    Серхио Энао переходит в команд ... (14)
    velodoctor-Фото
    Год назад он буквально вывез Томаса к победе на пн. Мне казалось он тогда и сам мог победить если не работа на капитана. В этом году явный спад.
  • ZX330-5G
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (3)
    ZX330-5G-Фото

    Алга Астана

  • motte
    Итоги Вуэльты Испании-2018 по ... (2)
    motte-Фото

    Да,вторые места сагану откликнулись в мировом рейтинге-:(

  • ЧОРНЫЙ
    Тур Словакии-2018. Этап 4 (1)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Кажется, я уже вижу грядущего ЧМ....
  • Shalam s Urala
    Алехандро Вальверде о 20-м эта ... (12)
    Shalam s Urala-Фото

    так о том же ж и речь ..

    пусть из Алехандро не вышло сурового генерала на 3-х недельные кампании (один раз - не тридвараз). зато вышел отменный полковник лихих атак, которому уж вот-вот в отставку, а он всё даёт хорошенько прикурить молодёжи..

    и пусть этот полковник не обсуждает стратегию с вышестоящими командирами. пусть у него руки по швам. за полковника всё скажут его победы! )

     

    ps

    остапа несло.. на военных аналогиях ))

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Молодец! Ты еще возьмешь олимп, без сомнения.

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