Вуэльта Испании. Мигель Анхель Лопес – 3-й в итоговой классификации





Лидер команды «Астана» Мигель Анхель Лопес добился своего второго призового подиума на Гранд-турах, заняв 3-е место в итоговой генеральной классификации «Вуэльты Испании 2018», которая завершилась 16 сентября в центре Мадрида.

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- Я очень счастлив своему результату. Начиная второй Гранд-тура за сезон, я не знал, чего ожидать, потому что до этого у меня не было такого опыта. «Джиро д’Италия» подарила мне уверенность и в своих силах, и в моей команде, которая отлично поддерживала меня в Италии на пути к подиуму в Риме. Здесь, на «Вуэльте» мы решили двигаться по гонке день за днем, стремясь добиться максимально возможного. Безусловно, это была крайне сложная гонка, нужно было сохранять предельную концентрацию на протяжении всех трех недель, но, в итоге, мы сделали это! Я хочу поблагодарить всю команду «Астана» за фантастическую поддержку, которую команда мне оказала. Это наш общий успех. Просто здорово добиться второго подиума на Гранд-туре за один сезон, это большой результат для меня. Я хорошо себя чувствовал на протяжении всей гонки и, конечно, мне хотелось бы выиграть хотя бы один этап. Трижды я был очень близок к победе, финишируя вторым, но, с другой стороны, я знал, что если бы сосредоточился на отдельных этапах, мог бы упустить финальный подиум, который, конечно, был главной целью. Сегодня, в Мадриде, я очень рад стоять на подиуме! Это особенный сезон для меня! – сказал Мигель Анхель Лопес.



Сегодня вечером, на призовом подиуме в Мадриде Мигель Анхель Лопес составил компанию британцу Саймону Йейтсу, который стал победителем «Вуэльты Испании» в этом году, и испанцу Энрику Масу, который занял второе место.



- В этом году «Астана» доказала, что мы являемся командой с большими амбициями на Гранд-турах. Это наш путь в велоспорте, и он нравится нам. Мы можем гордиться результатами, которых добились в этом сезоне, особенно, двумя подиумами на «Джиро» и теперь, на «Вуэльте». Это замечательный результат для нашего молодого лидера, а также, для всей команды, которая продемонстрировала свою силу в течение последнего месяца. Мы проехали эту гонку как единая, сплоченная команда. Каждый день мы отдавали все силы ради нашего лидера, и при этом, сохранили всю команду до самого последнего этапа! Я поздравляю всех ребят с итоговым подиумом в Мадриде! – сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.



Финальный, 21-й этап предсказуемо завершился массовым спринтом на улицах Мадрида, победу в котором одержал чемпион Италии Элиа Вивиани, опередивший Петера Сагана и Джакомо Ниццоло. Даже в последний день команда «Астана» проявила себя очень активно, атакуя и пытаясь уехать в отрыв: Никита Стальнов несколько раз по ходу этапа были на первых позициях, а Омар Фраиле принял участие в спринте, заняв 15-е место.





Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM