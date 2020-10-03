VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Крис Фрум и Ричард Карапас о старте на Вуэльте Испании-2020

Ричард Карапас – капитан велокоманды Ineos Grenadiers на Вуэльте Испании-2020

 

 

  27-летний эквадорский велогонщик Ричард Карапас стартует на Вуэльте Испании-2020 в качестве капитана велокоманды INEOS Grenadiers.  Для 35-летнего британского велогонщика Криса Фрума, испанский Гранд-тур станет первым Гранд-туром с 2018 года и последней гонкой в цветах британской команды после 11 сезонов. Перед стартом оба гонщика в коротких интервью рассказали о целях на гонку и ощущениях перед стартом.

 

 

Крис Фрум и Ричард Карапас о старте на Вуэльте Испании-2020

 

Photo © Presse Sport

 

 

  Крис Фрум: «Хочется закончить моё время в Ineos на высокой ноте. Меня переполняют разные эмоции. Правда, странно думать, что через несколько месяцев я уже не буду выступать в цветах Ineos. В любом случае, собираюсь наслаждаться этой гонкой. В этом году Вуэльта будет необычной, в холодную погоду, как если бы мы три недели ехали Тур Страны Басков. Лично мне эти первые дни нужны, чтобы понять, в какой я форме по сравнению с пелотоном.

 

  Мне кажется, что за последнее время я преодолел разрыв, но скоро поймём, как далеко я прошёл на самом деле. Сейчас трудно сказать, учитывая, что я не так много выступал в последнее время.

 

  Но на велосипеде чувствую себя всё лучше и лучше, что прибавляет уверенности. Я помню, что не выступал в Гранд-туре уже два года, поэтому очень хочется просто снова вернуться в гонку. За первые дни мне быстро всё станет ясно, потому что гонка сразу пойдёт полным ходом.

 

У нас сильная команда, которая готова как можно лучше поддержать Ричарда».

 

  Ричард Карапас: «Для всех нас сезон очень непривычный. Чувствую, что готов к гонке, мотивация на самом высоком уровне. У нас отличная команда, которая сможет очень хорошо выступить. Я хочу побороться за победу.

 

  Первая неделя будет решающей, и даже первый этап уже скажет, кто будет бороться за генеральную классификацию. Мы не собираемся упускать шанс на победу. Каждый в команде будет прикладывать максимум сил. Я с большим уважением отношусь к Крису Фруму, уверен, что его опыт очень нам поможет. Крис – великий гонщик, мы все очень верим в него.

 

Посмотрим, что получится сделать. Самое главное – ехать гонку с умом, помня, что каждая секунда, потерянная на первой неделе, может много значить в финале».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos INEOS Grenadiers Ричард Карапас Richard Carapaz Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Astanaforever
    Рафал Майка подписал контракт ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Ну может Ару и не уйдет, а может уйдет в новую арабскую команду
    В какую новую арабскую?
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Вот такая Вуэльта мне нравиться. Вот такое начало. Завтра в долгий ящик откладывать не будут генеральщики. Ясно будет кто тянет, а кто будет записным статистом по прогнозам. И им прозрачно..кто есть кто..с кем бодаться и нам болеть за кого. Топлю за нашего Власова. Хоть белую майку должен отхватить.
  • s75
    Рафал Майка подписал контракт ... (8)
    s75-Фото
    ничего, к хорошему быстро привыкают ))
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (67)
    s75-Фото

     Пишут, что Сиваков продлил контракт на три года. 

  • Earl57
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (6)
    Earl57-Фото

    Кто критиковал Курдюкова что он гонщиков путает? bye

  • M-07
    Падение и травма Жулиана Алафи ... (15)
    M-07-Фото
    Так и ван дер Пул чуть не влетел, в последний момент среагировал. Мотоцикл виноват в столкновении, зачем так останавливаться перед гонщиками, непонятно. Жаль Алафилиппа.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (9)
    Earl57-Фото
    На Евроспорте опять будет мультиплекс. "Фигаро там, Фигаро тут, Фигаро там, Фигаро тут..." Всё на Е1.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото
    Ну вот так, с самой крайней точки Страны Басков начинается самая непредсказуемая (я бы сказал) из-за даты в календаре укороченная Вуэльте, которая потеряла голландские и португальские этапы. Начинается без разделки, но сразу же с горным финишем 1-й категории. Да и вся первая неделя испанского ГТ очень много утыкана горными перевалами. Как это всё будет сочитаться с альпийской неделей на Джиро, где горы ещё выше и важнее даже не знаю. Надеюсь только что в Евроспорте правильно всё разложили по каналах (и эфирах) и самое важное, ключевое будет на Е1. "В добрый путь", - да и прибудет с вами здоровье и погода...хорошая) P.S. На второй фотке за рекой я так понял уже Франция?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Рафал Майка подписал контракт ... (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну может Ару и не уйдет, а может уйдет в новую арабскую команду
  • ded_le
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (9)
    ded_le-Фото

    На этой Вуэльте вместе с альтиметрией надо сразу смотреть погоду. В это время года на севере Испании может быть сильный ветер и осадки.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 октября

Matej Mohoric (Bahrain McLaren)

Mattia Bais (Androni Giocattoli)

20 октября

Matteo Malucelli (Caja Rural - Seguros RGA)

Masahiro Ishigami (Nippo - Delko - Marseille-Provence)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2020 (148)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)