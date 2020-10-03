Крис Фрум и Ричард Карапас о старте на Вуэльте Испании-2020

Ричард Карапас – капитан велокоманды Ineos Grenadiers на Вуэльте Испании-2020

27-летний эквадорский велогонщик Ричард Карапас стартует на Вуэльте Испании-2020 в качестве капитана велокоманды INEOS Grenadiers. Для 35-летнего британского велогонщика Криса Фрума, испанский Гранд-тур станет первым Гранд-туром с 2018 года и последней гонкой в цветах британской команды после 11 сезонов. Перед стартом оба гонщика в коротких интервью рассказали о целях на гонку и ощущениях перед стартом.

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Крис Фрум: «Хочется закончить моё время в Ineos на высокой ноте. Меня переполняют разные эмоции. Правда, странно думать, что через несколько месяцев я уже не буду выступать в цветах Ineos. В любом случае, собираюсь наслаждаться этой гонкой. В этом году Вуэльта будет необычной, в холодную погоду, как если бы мы три недели ехали Тур Страны Басков. Лично мне эти первые дни нужны, чтобы понять, в какой я форме по сравнению с пелотоном.

Мне кажется, что за последнее время я преодолел разрыв, но скоро поймём, как далеко я прошёл на самом деле. Сейчас трудно сказать, учитывая, что я не так много выступал в последнее время.

Но на велосипеде чувствую себя всё лучше и лучше, что прибавляет уверенности. Я помню, что не выступал в Гранд-туре уже два года, поэтому очень хочется просто снова вернуться в гонку. За первые дни мне быстро всё станет ясно, потому что гонка сразу пойдёт полным ходом.

У нас сильная команда, которая готова как можно лучше поддержать Ричарда».

Ричард Карапас: «Для всех нас сезон очень непривычный. Чувствую, что готов к гонке, мотивация на самом высоком уровне. У нас отличная команда, которая сможет очень хорошо выступить. Я хочу побороться за победу.

Первая неделя будет решающей, и даже первый этап уже скажет, кто будет бороться за генеральную классификацию. Мы не собираемся упускать шанс на победу. Каждый в команде будет прикладывать максимум сил. Я с большим уважением отношусь к Крису Фруму, уверен, что его опыт очень нам поможет. Крис – великий гонщик, мы все очень верим в него.

Посмотрим, что получится сделать. Самое главное – ехать гонку с умом, помня, что каждая секунда, потерянная на первой неделе, может много значить в финале».