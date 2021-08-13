Феликс Гросшартнер поднялся на 2-е место в общем зачёте Вуэльты Испании-2021

Феликсу Гросшартнеру не хватило 8 секунд, чтобы перехватить красную майку лидера на 7-м этапе Вуэльты Испании-2021

27-летний австрийский велогонщик команды Bora-hansgrohe Феликс Гросшартнер (Felix Großschartner) на 7-м этапе с прохождением шести категорийных подъёмов и общим набором высоты 3600 м упустил шанс примерить красную майку лидера. Он отобрался в многочисленный отрыв дня, который сформировался за 100 км до финиша.

Преимущество отрыва на финальном финишном подъёме 1-й категории Балокон-де-Аликанте составляло около четырёх минут, благодаря чему удержавшиеся до финиша гонщики отрыва поднялись в генеральной классификации. В их числе и Феликс Гросшартнер, который взлетел с 15 на 2-е место. Примож Роглич (Jumbo-Visma), который финишировал в группе генеральщиков через 3 минуты 33 секунды, удержал красную майку с преимуществом в 8 секунд.

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Феликс Гросшартнер: «Если честно, немного разочарован. Это был мой шанс надеть красную майку. Думаю, в конце мы слишком заигрались. Остаётся принять ситуацию. Сейчас расстроен, но в итоге есть и положительная сторона. Я теперь второй в общем зачёте. После первого горного финиша никто не мог такое предсказать. С этой точки зрения я должен быть очень доволен».

Йенс Земке (Jens Zemke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Идея был в том, что у Jumbo-Visma, Movistar, Ineos пойдёт своя борьба. У Movistar и Ineos по три гонщика шли высоко в общем зачёте, а остальные были поодиночке. В такой ситуации нет необходимости следить за всеми гонщиками. Мы обсуждали это в автобусе.

Феликс очень хорошо поработал, отобрался в большую лидирующую группу. Он старался сберечь свои силы для финала, а потом поехал очень мощно. Великолепно выступил. Немного досадно, что всего 8 секунд не хватило, чтобы перехватить лидерство в генеральной классификации. Но мы перескочили с 15 на 2-е место, это огромное достижение. Теперь наша цель – удержать Феликса на топовых позициях».