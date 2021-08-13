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Феликс Гросшартнер поднялся на 2-е место в общем зачёте Вуэльты Испании-2021

Феликсу Гросшартнеру не хватило 8 секунд, чтобы перехватить красную майку лидера на 7-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

  27-летний австрийский велогонщик команды Bora-hansgrohe Феликс Гросшартнер (Felix Großschartner) на 7-м этапе с прохождением шести категорийных подъёмов и общим набором высоты 3600 м упустил шанс примерить красную майку лидера. Он отобрался в многочисленный отрыв дня, который сформировался за 100 км до финиша.

 

Преимущество отрыва на финальном финишном подъёме 1-й категории Балокон-де-Аликанте составляло около четырёх минут, благодаря чему удержавшиеся до финиша гонщики отрыва поднялись в генеральной классификации. В их числе и Феликс Гросшартнер, который взлетел с 15 на 2-е место. Примож Роглич (Jumbo-Visma), который финишировал в группе генеральщиков через 3 минуты 33 секунды, удержал красную майку с преимуществом в 8 секунд.

 

Феликсу Гросшартнеру не хватило 8 секунд, чтобы перехватить красную майку лидера на 7-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Феликсу Гросшартнеру не хватило 8 секунд, чтобы перехватить красную майку лидера на 7-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 

  Феликс Гросшартнер: «Если честно, немного разочарован. Это был мой шанс надеть красную майку. Думаю, в конце мы слишком заигрались. Остаётся принять ситуацию. Сейчас расстроен, но в итоге есть и положительная сторона. Я теперь второй в общем зачёте. После первого горного финиша никто не мог такое предсказать. С этой точки зрения я должен быть очень доволен».

 

  Йенс Земке (Jens Zemke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Идея был в том, что у Jumbo-Visma, Movistar, Ineos пойдёт своя борьба. У Movistar и Ineos по три гонщика шли высоко в общем зачёте, а остальные были поодиночке. В такой ситуации нет необходимости следить за всеми гонщиками. Мы обсуждали это в автобусе.

 

 Феликс очень хорошо поработал, отобрался в большую лидирующую группу. Он старался сберечь свои силы для финала, а потом поехал очень мощно. Великолепно выступил. Немного досадно, что всего 8 секунд не хватило, чтобы перехватить лидерство в генеральной классификации. Но мы перескочили с 15 на 2-е место, это огромное достижение. Теперь наша цель – удержать Феликса на топовых позициях».

 

Результаты 7 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Феликс Гросшартнер Felix Grosschartner Bora - Hansgrohe Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • nightbuster33
    Алехандро Вальверде сошёл с Ву ... (4)
    nightbuster33-Фото
    Беру свои слова обратно. Там не было ни камня,ни выбоины.Идеальный асфальт.Это что-то странное.Посмотрите внимательно ЮТьЮБ(автор:NBCsports),где кадр за кадром можно просмотреть происходящее.По мне:на мгновение вибрирует переднее колесо,старается выправить,едет прямо,большая скорость, тормозит задним,которое юзом уходит вперед раньше переднего и он падает вместе с велосипедом.Может он непроизвольно вначале использовал тормоз переднего колеса?Кадр за кадром-ON-STOP-ON-STOP.А какВЫ думаете?
  • EL-Fenomeno
    Алехандро Вальверде сошёл с Ву ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Согласен больше с Денисом (DenisRodikov) нежели с товарищем Мэлсом (nightbuster33), что там не всё же было камня, как многие утверждают в коментах на англо_язычных ресурсах. Пересмотрев видео не раз и не два, я тоже увидел что А.Вальверде каг бэ резко "стукнуло" вниз (из-за выбоини или ямки на асфальте) и он сбился с "ритма", пошёл на скорости под откос, ну и потом к счастью упал раньше, если уместно так сказать, ибо там ведь обрыв был и человек мог просто улететь дальше и скатиться глубже. 

    За 15 стартов на испанском Гранд-туре лидер команды Movistar лишь второй раз сходит с гонки.

    До этого первый раз в далёком 2002 году (!!), на первой своей Вуэльте (!)

    На FloBikes (Ю-Туб канал) есть видео падения и момент схода Вальверде. И если на первое страшно смотреть, то на второе тяжко...ведь это может быть его последняя Вуэльта в карьере и вот такой неудачный конец cray Мне почему сразу вспомнился Тур де Франс (не помню уже правда какой год), когда Альберто К. выступая за Тинькофф тоже на скорости наехал на камень или выбоину, упал, продолжил гонку, но потом через пару км. вынужден был сойти. И комрады по команде, и сам товарищ Олег Т. (кажись) его не могли утешить, а Контадор не смог сдержать слёз.

    Так вчера и Алехандро, плакал от досады, и беспомощности что не может продолжать колесить и вот так вынужден завершать эту Вуэльту sorry

  • Александра
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    Александра-Фото

    Какие печальные кадры с Вальверде! Очень, очень жаль, что так  получилось.

    И Пашин результет, конечно, не разочаровывает, он молодец. Но, елки, надежда на победу была такой настойчивой.) Очень давно не было россиян на подиуме.

    Но горох - тоже неплохо.

  • Александра
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    Александра-Фото
    Извините, конечно, я просто уточнить, два вас девочки и девчули - что-то лично неприятное? А то я прямо волнуюсь, ничего, что я тут пишу иногда?
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    Серафим-Фото

      Ждем сториз от Сторера в Инстаграм.

    Ждем хороших новостей по Алехандро Хуановичу. Полет на самый край бездонного обрыва выглядел жутковато. Спасибо, Боже, что не дальше.

      И не знаю, кому не понравился сегодняшний этап. Всё могло быть горазде скучнее и прозаичнее. Могли бы засушить этап на первом подъеме, отпустив незначащих в ГК грегари и доехали бы вместе до финиша гамбузом. Как это зачастую, особенно на Вуэльте.

      Однако всё было достаточно живо. Ставлю плюс за этап ( не считая Вальверде ). 

     

  • Earl57
    Tour de l'Avenir-2021. Этап 7 (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: BaiGali
    В Астану бы этих братьев Холланд или Дзану. Ещё есть слухи про Москона и Конти

    Фамилия братьев Йохансен. И у них контракт с родной норвежской командой до конца 2024 г.

  • 1587
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    1587-Фото
    В середине гонки был интересный момент когда Роглич переложился к Йейтсу и Карапасу, в надежде сыграть на противоречиях в Инеосе, видимо. Но те не стали бросать Берналя или им запретили по радио. В этот момент гонка была фактически отдана отрыву.
  • BaiGali
    Tour de l'Avenir-2021. Этап 7 (4)
    BaiGali-Фото
    В Астану бы этих братьев Холланд или Дзану. Ещё есть слухи про Москона и Конти
  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    Gerasim-Фото
    Вот правильные слова, и пусть кто-то локти кусает. Верю тоже в Сашу.
  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    Gerasim-Фото
    Какую правду, смешно, как всегда пишите чушь, девчуля.

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7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
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10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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