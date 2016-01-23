Велокоманда UAE Team Emirates объявила состав на Вуэльту Испании-2020

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 16:39
Велокоманда UAE Team Emirates нацелена на борьбу за этапы на Вуэльте Испании-2020
Велокоманда UAE Team Emirates представила состав на Вуэльту Испании-2020. На старт укороченного до 18 этапов финального Гранд-тура сезона 20 октября выйдут 31-летний испанский велогонщик Давид де ла Крус, 34-летний португальский велогонщик Руй Кошта, 22-летний итальянский велогонщик Алессандро Кови, 27-летний итальянский велогонщик Давиде Формоло, 32-летний колумбийский велогонщик Серхио Энао, 24-летний португальский велогонщик Иво Оливейра, 22-летний бельгийский велогонщик Яспер Филипсен и 25-летний белорусский велогонщик Александр Рябушенко.
Алессандро Кови, Александр Рябушенко и Иво Оливейра впервые в карьере поедут Гранд-тур, Яспер Филипсен впервые стартует на Вуэльте Испании.
В прошлом году велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар одержал на испанском Гранд-туре три победы на этапах и занял 3-е место в генеральной классификации.
В этом году команда сосредоточится на борьбе за этапы, а Давид де ла Крус и Давиде Формоло поборются за места в генеральной классификации. Яспер Филипсен возглавит команду на спринтерских этапах.
Мачин Фернандес, менеджер велокоманды UAE Team Emirates: «Ожидаем, что с самого старта гонка будет напряжённой, в ней всего 18 этапов, что мы учли при отборе состава.
В команде баланс молодых гонщиков, у которых появляется первая возможность проявить себя на Гранд-туре, и более опытных, на которых будет лежать больше ответственности.
Давид де ла Крус выступает на домашних испанских дорогах. Он заслужил шанс показать себя после хорошего выступления на Тур де Франс-2020. Формоло подошёл к старту свежим, восстановившись после падения на Туре. Руй Кошта и Серхио Энао – наши ветераны с огромным опытом, которые могут использовать свой шанс.
На спринтерские этапы у нас есть Яспер Филипсен, который возглавит группу четырёх молодых талантливых гонщиков – Кови, Рябушенко, Иво Оливейра. Наша задача – познакомить с гонкой молодых ребят, а также бороться и быть заметными на каждом этапе».
Состав велокоманды UAE Team Emirates на Вуэльту Испании-2020:
David De La Cruz , (Испания)
Rui Costa, (Португалия)
Alessandro Covi, (Италия)
Davide Formolo, (Италия)
Sergio Henao, (Колумбия)
Ivo Oliveira, (Португалия)
Jasper Philipsen, (Бельгия)
Aliaksandr Riabushenko, (Беларусь)
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