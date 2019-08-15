Тео Геоган Харт и Ваут Пулс – лидеры команды Ineos на Вуэльте Испании-2019

Команда Ineos стартует на Вуэльте Испании-2019 с двумя капитанами - 24-летним британским гонщиком Тео Геоганом Хартом и 31-летним нидерландским гонщиком Ваутом Пулсом.

Вместе с ними на старт выйдут: 26-летний британский гонщик Оуэйн Дулл, 28-летний французский гонщик Кенни Элиссонд, 26-летний колумбийский гонщик Себастьян Энао, 38-летний белорусский гонщик Василий Кириенко, 29-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио и 32-летний британский гонщик Иэн Стэннард.

В пресс-релизе команды Ineos сообщается: «После того, как на Джиро д’Италия-2019 команда Ineos выставила самый молодой состав на Гран-тур в истории британской команды, а на Тур де Франс в июле – один из самых опытных, на Вуэльте Испании свой шанс учиться получит следующее поколение гонщиков команды. Тео Геоган Харт сможет наблюдать за действиями Пулса, учиться у него. Дебютант Гран-тура Оуэйн Дулл сможет воспользоваться преимуществом выступления с опытными Василием Кириенко, Сальваторе Пуччио и Иэном Стэннардом».

Николя Порталь, главный спортивный директор команды Ineos: «Считаю, что у нас талантливый состав, объединивший молодость и опыт. У Тео будет возможность учиться у Ваута. Мы верим, что они оба смогут оставить след на этой Вуэльте.

Мы также рады за Оуэйна, который поедет в нашей команде свой первый Гран-тур. Он готовился к этому моменту. Гонка даёт ему великолепный шанс сделать следующий шаг в карьере, три недели выступая с такими гонщиками как Иэн и Василий.

Вуэльта Испании всегда очень тяжёлая гонка, но мы каждый раз предвкушаем это. Мы любим выступать перед испанскими болельщиками, за последние годы у нас были фантастические успехи. Гонка обещает быть жестокой, с очень трудными подъёмами, но, как всегда, мы с нетерпением ждём старта».

Состав команды Ineos на Вуэльту Испании-2019:

Owain Doull, (Великобритания),

Kenny Elissonde, (Франция),

Tao Geoghegan Hart, (Великобритания),

Sebastian Henao, (Колумбия),

Vasil Kiryienka, (Беларусь),

Wout Poels, (Нидерланды),

Salvatore Puccio, (Италия),

Ian Stannard (Великобритания).