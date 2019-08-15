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Состав команды Ineos на Вуэльту Испании-2019

 Тео Геоган Харт и Ваут Пулс – лидеры команды Ineos на Вуэльте Испании-2019

 

 

  Команда Ineos стартует на Вуэльте Испании-2019 с двумя капитанами - 24-летним британским гонщиком Тео Геоганом Хартом и 31-летним нидерландским гонщиком Ваутом Пулсом.

 

  Вместе с ними на старт выйдут: 26-летний британский гонщик Оуэйн Дулл, 28-летний французский гонщик Кенни Элиссонд, 26-летний колумбийский гонщик Себастьян Энао, 38-летний белорусский гонщик Василий Кириенко, 29-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио и 32-летний британский гонщик Иэн Стэннард.

 

Состав команды Ineos на Вуэльту Испании-2019

 

 

  В пресс-релизе команды Ineos сообщается: «После того, как на Джиро д’Италия-2019 команда Ineos выставила самый молодой состав на Гран-тур в истории британской команды, а на Тур де Франс в июле – один из самых опытных, на Вуэльте Испании свой шанс учиться получит следующее поколение гонщиков команды. Тео Геоган Харт сможет наблюдать за действиями Пулса, учиться у него. Дебютант Гран-тура Оуэйн  Дулл  сможет воспользоваться преимуществом выступления с опытными  Василием Кириенко, Сальваторе Пуччио и Иэном Стэннардом».  

 

  Николя Порталь, главный спортивный директор команды Ineos: «Считаю, что у нас талантливый состав, объединивший молодость и опыт. У Тео будет возможность учиться у Ваута. Мы верим, что они оба смогут оставить след на этой Вуэльте.

 

  Мы также рады за Оуэйна, который поедет в нашей команде свой первый Гран-тур. Он готовился к этому моменту. Гонка даёт ему великолепный шанс сделать следующий шаг в карьере, три недели выступая с такими гонщиками как Иэн и Василий.

 

  Вуэльта Испании всегда очень тяжёлая гонка, но мы каждый раз предвкушаем это. Мы любим выступать перед испанскими болельщиками, за последние годы у нас были фантастические успехи. Гонка обещает быть жестокой, с очень трудными подъёмами, но, как всегда, мы с нетерпением ждём старта».

 

 

Состав команды Ineos на Вуэльту Испании-2019:

 

 

Owain Doull, (Великобритания),

Kenny Elissonde, (Франция),

Tao Geoghegan Hart, (Великобритания),

Sebastian Henao, (Колумбия),

Vasil Kiryienka, (Беларусь),

Wout Poels, (Нидерланды),

Salvatore Puccio, (Италия),

Ian Stannard (Великобритания).

 

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Теги к статье: Ineos Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

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Комментарии

  • s75
    Tour de l’Avenir-2019. Этап 6 (1)
    s75-Фото

    Пидкок упал незадолго до финиша, смог финишировать, но завтра не выйдет на старт.

  • levonardo
    Составы команд на Вуэльту Испа ... (37)
    levonardo-Фото

    У Инеос подтвердили состав, без Де Ла Круза, +Элиссонд, Пулс, Доул, Стеннард, Энао. то очень даже внушает. Остаётся вопрос Пулс или Тао?

  • З.О.Ж
    Составы команд на Вуэльту Испа ... (37)
    З.О.Ж-Фото
    Цитата: veloliveuser
    Обращение к руководству сайта и всем заинтересованным энтузиастам.
    Хочу предложить внедрить нечто новое.
    В футболе, например, по итогам какого-либо турнира определяют символическую сборную - лучшего игрока на каждую позицию, а не только бомбардира.
    У нас же выделяют только горняка и спринтера (ну и отдельные этапы - раздельщика), хотя все роли в команды важны.
    Подчеркиваю: отмечать личную заслугу гонца, а не результат командных действий (т.е. например, победить может спринтер из команды, которая отлично сработала поездом - как Кэв с Коламбией, а 2-м оказался гонец, который без участия своей команды вырвался из глубин и коробочек, но всей команды-соперницы одолеть все-таки не смог; - так кто из них был эффективнее?).
    Поэтому, может, общими стараниями попробуем осилить это?:
    1. - составить список всех амплуа в команде (кроме бочковоза ;) )
    2. - на каждую роль отмечать наиболее эффективно действовавших гонцов на каждом этапе (возможно, определять тройку - с начислениями баллов)
    3. - ну и суммировать в итоге
    Попробовать можно уже прямо на этой Вуэльте.
    Что скажете?
    Это лучше чем после гонки обсирать того или иного гонщика
  • Student
    Состав команды Movistar на Вуэ ... (8)
    Student-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Карапас может взять два грант тура. У него получится.
    Взять врятли все таки, а вот на подиум попасть очень может быть.
  • Серафим
    Том Дюмулин покидает Sunweb и ... (20)
    Серафим-Фото
    Пока мы видим, увы, что Сэма загнали до упора, как единственного, способного помогать Тому в горах до последнего. Если удачно восстановится после операции, то будет тоже ездить в одиночку сам-на-сам. Если только Дюмулен не уговорит друга перейти в Джамбо к нему.
  • Anna P.
    Том Дюмулин покидает Sunweb и ... (20)
    Anna P.-Фото

    Вспомнила, что у Тома был преданный лейтенант - Сэм Оомен. Может быть его собираются выращивать на генерал в Санвебе? Парень трудяга, имхо.

  • Николай Н.
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (9)
    Николай Н.-Фото

    Главное  участвовать, а результат не важен.

  • Николай Н.
    Состав команды Movistar на Вуэ ... (8)
    Николай Н.-Фото

    Карапас может взять два грант тура. У него получится.

  • Freejazz
    Филипп Жильбер переходит в ком ... (9)
    Freejazz-Фото
    Ну МСР, как мне кажется, не такая коммандная гонка как северные классики - тут по моему больше везение оказаться в нужное время в нужном месте. Только один шанс.
  • levonardo
    Состав команды Astana на Вуэль ... (10)
    levonardo-Фото
    Ну вы или годков откиньте или Индурайна с Цуле вспомните)

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
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