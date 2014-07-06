Кенни Элиссонд заменён Давидом де ла Крусом в составе команды Ineos на Вуэльту Испании-2019

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 21:09
Кенни Элиссонд заменён Давидом де ла Крусом в составе команды Ineos перед стартом Вуэльты Испании-2019
28-летний французский гонщик Кенни Эллисонд (Kenny Elissonde), который должен был стартовать в составе команды Ineos на Вуэльте Испании-2019, в последний момент за день до старта гонки был заменён на 30-летнего испанского гонщика Давида де ла Круса (David de la Cruz). Изначально в предварительном стартовом составе на Вуэльту Испании-2019 значился именно Давиде де ла Крус, а Кенни Элиссонд должен был быть запасным гонщиком.
Но когда команда Ineos официально объявила состав, в нём значился Кенни Элиссонд. Для Кенни Элиссонде это должен был быть пятый старт на испанском Гран-туре в карьере. Давид де ла Крус поедет Вуэльту Испании в шестой раз.
В интервью Cyclingnews Кенни Элиссонд рассказал, что услышав от команды о своём включении в состав, отправился в Испанию. Проведя весь день в пути, он узнал, что его не берут в состав на Вуэльту Испании-2019.
Кенни Элиссонд: «Я был первым в резерве. Мне позвонили вечером в понедельник, сказали, что меня выбрали в состав на гонку, и что уже сделано официальное объявление о составе. Я находился в пути всю среду, весь день. Когда приземлился в 6 вечера, мне позвонила главный исполнительный директор Фран Миллар. Она извинялась, сказав, что в итоге состав изменили, что-то поменялось, и поедет Давид де ла Крус. Я вернулся домой. Не знаю, по каким причинам поменялось решение».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (394)