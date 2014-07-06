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Кенни Элиссонд заменён Давидом де ла Крусом в составе команды Ineos на Вуэльту Испании-2019

Кенни Элиссонд заменён Давидом де ла Крусом в составе команды Ineos перед стартом Вуэльты Испании-2019

 

  28-летний французский гонщик Кенни Эллисонд (Kenny Elissonde), который должен был стартовать в составе команды Ineos на Вуэльте Испании-2019, в последний момент за день до старта гонки был заменён на 30-летнего испанского гонщика Давида де ла Круса (David de la Cruz). Изначально в предварительном стартовом составе на Вуэльту Испании-2019 значился именно Давиде де ла Крус, а Кенни Элиссонд должен был быть запасным гонщиком.

 

  Но когда команда Ineos официально объявила состав, в нём значился Кенни Элиссонд. Для Кенни Элиссонде это должен был быть пятый старт на испанском Гран-туре в карьере. Давид де ла Крус поедет Вуэльту Испании в шестой раз.

 

Кенни Элиссонд заменён Давидом де ла Крусом в составе команды Ineos на Вуэльту Испании-2019

 

 

  В интервью Cyclingnews Кенни Элиссонд рассказал, что услышав от команды о своём включении в состав, отправился в Испанию. Проведя весь день в пути, он узнал, что его не берут в состав на Вуэльту Испании-2019.

 

  Кенни Элиссонд: «Я был первым в резерве. Мне позвонили вечером в понедельник, сказали, что меня выбрали в состав на гонку, и что уже сделано официальное объявление о составе. Я находился в пути всю среду, весь день. Когда приземлился в 6 вечера, мне позвонила главный исполнительный директор Фран Миллар. Она извинялась, сказав, что в итоге состав изменили, что-то поменялось,  и поедет Давид де ла Крус. Я вернулся домой. Не знаю, по каким причинам поменялось решение».

 

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Теги к статье: Давид де ла Крус David de la Cruz Ineos Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

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  1. chel

    Вчера, 22:34 | Регистрация: 6.07.2014

    Ну, хоть Васю оставилиlocny

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2019. Красная ... (30)
    EL-Fenomeno-Фото

    С учётом отпада Карапаза (очень жаль) Рогличъ неофициально каг бэ претендент №1, но до конца в Примо не верю. А вот Лопез, которому Джиро пошло со всех сторон хуже не придумаешь нацелен очень "злобно"), тем более что подиум и Мигелито уже есть почему бы не замахнуться на победу (Фульсанг ему в помощь для этого)

    С другой стороны даже при отсутствие Карапуза старый и хитрый лис Алекс Вальверде способен уже в который раз удивить всех нас) Ну и Эстебан Чавес Рубио полноценно готовился именно под эту Вуэльту, так что мой призовой подиум в Мадриде (рискну предположить): №1-Примо, №2-Алекс, №3-Эстебан

    Цитата: Arciv
    Пулс капитан???

    Ару тоже)) У Фабио неплохой (как для такого такого Ару) получился ТдФ, хотелось чтобы на этой Вуэльте итальянец поднялся выше чем на Туре-2019

  • Адриен
    Ричард Карапас не выйдет на ст ... (6)
    Адриен-Фото

    Информация к размышлению - "Во время квалификационного заезда на соревнованиях NHRA Northwest Nationals в США один из байкеров Бо Лэйн не справился с мотоциклом и упал на скорости 215,86 миль в час (340 км/ч.). Байкера оперативно доставили в больницу. ОН ОТДЕЛАЛСЯ ССАДИНАМИ И НЕСКОЛЬКИМИ ЛЕГКИМИ УШИБАМИ". Вдумайтесь, господа-товарищи велолюбители - 340 км/ч.!!! А все потому, что человек ЗАЩИЩЕН ! При современных технологиях можно легко создать защиту и для велогонщика - легкую, удобную, не мешающую. Но... Проблемы никто не замечает. Тот же Карапас пропускает уже второй в сезоне  ГТ из за травмы - а все воспринимают это , как неизбежное прилагательное к велоспорту... Беда с Фрумом, трагедия на туре Польше... А-а-а, ничего... Как будто  так и должно быть ...

  • Astanaforever
    Tour de l’Avenir-2019. Этап 7 (6)
    Astanaforever-Фото
    Так бы он пофеерил в Астане на следующий год в горах вместе с Лопесом.Ждем.
  • SportSpirit
    Джон Дегенкольб переходит в ко ... (3)
    SportSpirit-Фото
    Классные подписания у Lotto Soudal! Гонщики, умеющие держать удар судьбы, с именем, с опытом и все еще с желанием и амбициями гоняться. Действительно, можно вспомнить прошлый ТДФ, с эпично-трогательной победой Дененкольба. А через пару этапов полет Жильбера в кювет, последующие 60 км доезда с трещиной в коленной чашечке и быстрое вопреки прогнозам врачей восстановление. Такие истории мотивируют)
  • chel
    Кенни Элиссонд заменён Давидом ... (1)
    chel-Фото

    Ну, хоть Васю оставилиlocny

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019. Красная ... (30)
    Astanaforever-Фото
    Давай супермен. Возьми ее эту Вуэльту. Будешь в следующем сезоне зарабатывать как Ару когда то.станешь миллионером.
  • am14
    Джон Дегенкольб переходит в ко ... (3)
    am14-Фото

    Джон из тех гонщиков, которые феерят в начале карьеры. Сейчас он уже не тот. Возможно, повлияла та авария, где полегло полкоманды на тренировке, а ему практически оторвало палец. Так или иначе, его победа на мини-Рубэ на прошлом ТДФ меня заставила буквально плакать вместе с ним. Надеюсь, в Лотто он перезагрузит карьеру, ибо Трек сейчас фактически аморфное безыдейное болото.

  • Astanaforever
    Ричард Карапас не выйдет на ст ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Роглич или Лопес? А может Кройшвайк? Но он устал после тура.
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019. Горная к ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот эта Вуэльта настоящая.Но Де Гент ее не потянет..слишком круто для него. Только генеральщики.
  • Arciv
    Ричард Карапас не выйдет на ст ... (6)
    Arciv-Фото
    Не одного ГТ не прошло без травмы претендента на победу

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4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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