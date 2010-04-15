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Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 14 этап, Сан-Висенте-де-ла-Баркера - Овьедо

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 14 этап, Сан-Висенте-де-ла-Баркера - Овьедо


   Четырнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2019 стартует в Сан-Висенте-де-ла-Баркера (San Vicente de la Barquer), расположенном на западном побережье Кантабрии. На месте нынешнего города поселения существовали ещё в римские времена. Сан-Висенте-де-ла-Баркера прошёл долгий путь от рыбацкой деревушки до города, имеющего важное культурное и туристическое значение.

 

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 14 этап, Сан-Висенте-де-ла-Баркера - Овьедо

 

  Город находится в самом сердце национального парка Parque Natural de Oyambre, на охраняемой природной территории, где любители путешествий смогут увидеть и причудливые скалы, пляжи, дюны, луга и леса. Кроме того Сан-Висенте-де-ла-Баркера является частью дороги Святого Иакова, с которой неразрывно связана история города. Поэтому  Сан-Висенте-де-ла-Баркера объявлен историческим и культурным памятником страны.  

 

Альтиметрия 14-го этапа Вуэльта Испании-2019

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 14 этап, Сан-Висенте-де-ла-Баркера - Овьедо

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 14 этап, Сан-Висенте-де-ла-Баркера - Овьедо

 

  Сан-Висенте-де-ла-Баркера принимал старт в 2013 году и финиш в 2013 году. Спринтерский этап, проложенный по побережью Бискайского залива с преодолением подъёма 3 категории Альто ла Мадера (Alto la Madera, отм. 350 м, перепад высот 290 м, протяжённость 8,1 км, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 6%). Вершина подъёма расположена за 22 км до финиша этапа. 

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 14 этап, Сан-Висенте-де-ла-Баркера - Овьедо

 

  В черте города Овьедо (Oviedo, административный центр провинции и автономного сообщества Астурия) в последний раз принимал финиш этапа в 1987 году. Заключительные километры в тягун.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 14 этап, Сан-Висенте-де-ла-Баркера - Овьедо

   Овьедо – один из красивейших городов Астурии. Считается, что основателями города являются монахи, которые 761 году у подножия гор построили небольушю церковь. Но археологические данные говорят о том, что поселения на месте нынешнего Овьедо существовали ещё в римскую эпоху. При Альфонсо II Овьедо в 9 веке стал столицей христианской Испании, потом стал столицей Астурийского королевства и центром Реконкисты. Овьедо знаменит и своим университетом, который был основан в 1574 году. Почти все основные достопримечательности Овьедо, включая главный собор города Сан-Сальвадор, построенный в готическом стиле, находятся в историческом центре города. Но несколько важных исторических памятников находятся за пределами Овьедо, именно там, куда направится Вуэльта Испании.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 14 этап, Сан-Висенте-де-ла-Баркера - ОвьедоВуэльта Испании-2019, превью этапов: 14 этап, Сан-Висенте-де-ла-Баркера - Овьедо

 

  На склоне горы Наранко в трёх километрах от Овьедо находится самая древняя из астурийских церквей - Санта-Мария-де-Наранко, построенная в 848 году, она являлась частью загородной резиденции Рамиро I, в 12-13 веках церковью была разрушена, но алтарь перенесли на западную террасу дворца. Это один из самых ранних памятников светского зодчества западноевропейского средневекового искусства.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 14 этап, Сан-Висенте-де-ла-Баркера - ОвьедоВуэльта Испании-2019, превью этапов: 14 этап, Сан-Висенте-де-ла-Баркера - Овьедо

 

  А на вершине Наранко Вуэльту будет встречать огромная скульптура - фигура Иисуса, который простёртыми руками символически охватывает и защищает лежащий у подножия горы Овьедо. Монумент Sagrado Corazón de Jesús появился на Альто дель Наранко в 1950, а с 1992 вечером он подсвечивается прожекторами и напоминает подобную скульптуру Иисуса, находящуюся в Рио-де-Жанейро.

 

  Если раньше на территории Наранко располагались военные лагеря, форты, то сегодня это излюбленное место отдыха, которое привлекает массу туристов. По склону Наранко проложена пешеходная тропа, которую называют «Pista Finlandesa» (Финская тропа), её протяжённость 2,5 км, хотя желающие могут продолжить путь и дальше. Вдоль тропы расположены скамейки для отдыха, спортивные снаряды, фонтаны.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:29 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап для спринтеров, но снова отрыв уедет минут на 15.

    1. Имя: Александр

      AXEL87

      Вчера, 19:47 | Регистрация: 27.08.2018

      Еще может вмешаться ветер, который разорвет пелотон на части...

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Комментарии

  • volodya
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
    volodya-Фото
    Сколько лет потрачено на Лопеса, а он не может ездить разделку, не может ездить в крутых горах, не может ездить в длинных горах, не может ездить на ветренных этапах, тогда спрашивается что он может и выясняется что он может давать результат только на недельных гонках вот и всё что я хотел сказать и такое ощущение что он ни когда не возьмёт ГТ пока будут такие как Роглич, Фрум и тому подобные и сейчас столько много перспективных молодых гонцов которые в будущем выстрелить и тут надо иметь хорошую чуйку как говорят менеджменту Астаны, а то с Лопесом возятся, а годы то летят, а его гонки это недельки вот туда и надо его отправлять и будет королём неделек, а астане надо брать кого нибудь на ГТ типо Берналя. Это моё мнение и только. Того же Бильбао отпустили мне кажется надо было ему дать шанс и работать на него дав ему команду, так то он без команды в десятке был, вообщем пока перспектив нет у Астаны на ГТ, а может я ошибаюсь, так что поживём увидим.
  • Yuriy 17
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: qazaq001
    надо было картину Репин вставить. Неждали....

    К сожалению, эту работу И. Репина уже ранее использовал в комменте.

  • qazaq001
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
    qazaq001-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Да что тут запели все хором: Лопес - всё, Лопес не достоин быть капитаном, и т.д.
     
    Что это все такие болельщики Лопеса слабонервные?
     
    Смотрите дальше, надейтесь, переживайте - всё ещё может быть!
     
    Надежда II
    Густав Климт, 1908

     

    надо было картину Репин вставить.

    Неждали.... двух Словенцев на финише в гору

     

  • Ayrton
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
    Ayrton-Фото

    Интересный этап. Очень надеюсь, что Погачар сохранит белую майку.

  • SportSpirit
    Сентиментальный рассказ о чемп ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Спасибо за рассказ и подробсти, которые можно ухватить только из-за кулис. Фото со взглядом Квято как миг истории) 

     

    А разделку ту помню, как будто она была вчера. Доминирование Денниса. Где Деннис в этом сезоне?

     

    Пересушенный Дюмолан, безнадежно отстающий по дистанции. Рефлексии Тома после финиша, все его жесты и взгляды, отражающие полное опустошение. Мне кажется, в тот момент в нем окончательно сломалась некая внутренняя гонщицкая цельность, что подтвеждают события этого года. Интересный гонщик, всегда его отмечала, но думаю, что к лучшей версии себя образца 2017 года он уже не вернется. 

  • qazaq001
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
    qazaq001-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Словенцы утёрли нос колумбийцам. Этот дуэт ещё не раз себя покажет. Просчёт Астаны и Мовистар в том, что они берегли силы на этот этап, катались два этапа. Но и Роглич тоже хорошо отдохнул. И в итоге он с Погачаром всех укатал.
    я тоже заметил, отрыв по 10-15 минут привозил маечникам... 

  • qazaq001
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
    qazaq001-Фото
    да там посмотри сколько горных... это вообще для горнякров... несколько этапов за 1500м
    https://velolive.com/velo_race/vuelta/page,5,12463-vuelta-a-espana-2016-altimet
    riya-marshruta.html
  • Astanaforever
    Фабио Ару не вышел на старт 13 ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Надо было красиво уходить.
  • red
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
    red-Фото
    Согласен! Сталина на него нет! Срамота!
  • Ice
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
    Ice-Фото

    Цитата: Gorn9k
    Рогличу до Фрума - как до луны пешком.
    Фруминатор бы сегодня выиграл у словенцев.

    Если бы да кабы)))) Они же не астматики, сольбутамола им не положено))) А по существу - для него крутовато слегка, и коротко. А по поводу как до луны  - да, Рогличу нельзя на легальной основе принимать то, от чего фруминатор так и ездит. Нет уважения лжецам... 

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