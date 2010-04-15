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Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 14 этап, Сан-Висенте-де-ла-Баркера - Овьедо
Четырнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2019 стартует в Сан-Висенте-де-ла-Баркера (San Vicente de la Barquer), расположенном на западном побережье Кантабрии. На месте нынешнего города поселения существовали ещё в римские времена. Сан-Висенте-де-ла-Баркера прошёл долгий путь от рыбацкой деревушки до города, имеющего важное культурное и туристическое значение.
Город находится в самом сердце национального парка Parque Natural de Oyambre, на охраняемой природной территории, где любители путешествий смогут увидеть и причудливые скалы, пляжи, дюны, луга и леса. Кроме того Сан-Висенте-де-ла-Баркера является частью дороги Святого Иакова, с которой неразрывно связана история города. Поэтому Сан-Висенте-де-ла-Баркера объявлен историческим и культурным памятником страны.
Альтиметрия 14-го этапа Вуэльта Испании-2019
Сан-Висенте-де-ла-Баркера принимал старт в 2013 году и финиш в 2013 году. Спринтерский этап, проложенный по побережью Бискайского залива с преодолением подъёма 3 категории Альто ла Мадера (Alto la Madera, отм. 350 м, перепад высот 290 м, протяжённость 8,1 км, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 6%). Вершина подъёма расположена за 22 км до финиша этапа.
По материалам Интернета
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volodya
Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
Сколько лет потрачено на Лопеса, а он не может ездить разделку, не может ездить в крутых горах, не может ездить в длинных горах, не может ездить на ветренных этапах, тогда спрашивается что он может и выясняется что он может давать результат только на недельных гонках вот и всё что я хотел сказать и такое ощущение что он ни когда не возьмёт ГТ пока будут такие как Роглич, Фрум и тому подобные и сейчас столько много перспективных молодых гонцов которые в будущем выстрелить и тут надо иметь хорошую чуйку как говорят менеджменту Астаны, а то с Лопесом возятся, а годы то летят, а его гонки это недельки вот туда и надо его отправлять и будет королём неделек, а астане надо брать кого нибудь на ГТ типо Берналя. Это моё мнение и только. Того же Бильбао отпустили мне кажется надо было ему дать шанс и работать на него дав ему команду, так то он без команды в десятке был, вообщем пока перспектив нет у Астаны на ГТ, а может я ошибаюсь, так что поживём увидим.
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qazaq001
Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
Цитата: Yuriy 17
Да что тут запели все хором: Лопес - всё, Лопес не достоин быть капитаном, и т.д.
Что это все такие болельщики Лопеса слабонервные?
Смотрите дальше, надейтесь, переживайте - всё ещё может быть!
Надежда II
Густав Климт, 1908
надо было картину Репин вставить.
Неждали.... двух Словенцев на финише в гору
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SportSpirit
Сентиментальный рассказ о чемп ... (1)
Спасибо за рассказ и подробсти, которые можно ухватить только из-за кулис. Фото со взглядом Квято как миг истории)
А разделку ту помню, как будто она была вчера. Доминирование Денниса. Где Деннис в этом сезоне?
Пересушенный Дюмолан, безнадежно отстающий по дистанции. Рефлексии Тома после финиша, все его жесты и взгляды, отражающие полное опустошение. Мне кажется, в тот момент в нем окончательно сломалась некая внутренняя гонщицкая цельность, что подтвеждают события этого года. Интересный гонщик, всегда его отмечала, но думаю, что к лучшей версии себя образца 2017 года он уже не вернется.
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qazaq001
Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
Цитата: Николай Н.
Словенцы утёрли нос колумбийцам. Этот дуэт ещё не раз себя покажет. Просчёт Астаны и Мовистар в том, что они берегли силы на этот этап, катались два этапа. Но и Роглич тоже хорошо отдохнул. И в итоге он с Погачаром всех укатал.
я тоже заметил, отрыв по 10-15 минут привозил маечникам...
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qazaq001
Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
да там посмотри сколько горных... это вообще для горнякров... несколько этапов за 1500м
https://velolive.com/velo_race/vuelta/page,5,12463-vuelta-a-espana-2016-altimet
riya-marshruta.html
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Ice
Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
Цитата: Gorn9k
Рогличу до Фрума - как до луны пешком.
Фруминатор бы сегодня выиграл у словенцев.
Если бы да кабы)))) Они же не астматики, сольбутамола им не положено))) А по существу - для него крутовато слегка, и коротко. А по поводу как до луны - да, Рогличу нельзя на легальной основе принимать то, от чего фруминатор так и ездит. Нет уважения лжецам...
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