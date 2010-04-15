Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 14 этап, Сан-Висенте-де-ла-Баркера - Овьедо

Сколько лет потрачено на Лопеса, а он не может ездить разделку, не может ездить в крутых горах, не может ездить в длинных горах, не может ездить на ветренных этапах, тогда спрашивается что он может и выясняется что он может давать результат только на недельных гонках вот и всё что я хотел сказать и такое ощущение что он ни когда не возьмёт ГТ пока будут такие как Роглич, Фрум и тому подобные и сейчас столько много перспективных молодых гонцов которые в будущем выстрелить и тут надо иметь хорошую чуйку как говорят менеджменту Астаны, а то с Лопесом возятся, а годы то летят, а его гонки это недельки вот туда и надо его отправлять и будет королём неделек, а астане надо брать кого нибудь на ГТ типо Берналя. Это моё мнение и только. Того же Бильбао отпустили мне кажется надо было ему дать шанс и работать на него дав ему команду, так то он без команды в десятке был, вообщем пока перспектив нет у Астаны на ГТ, а может я ошибаюсь, так что поживём увидим.