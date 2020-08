Тур де л'Эн-2020. Этап 3 Категория:

Сегодня, 16:15 Saint-Vulbas - Grand Colombier, 144,5 км 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 4:06:24 2 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Ineos 0:00:04 3 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:00:06 4 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:00:08 5 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 0:00:16 6 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:23 7 George Bennett (Nzl) Team Jumbo-Visma 0:00:31 8 Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:44 9 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 0:01:16 10 João Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 0:01:58 11 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 12 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Team Ineos 0:02:24 13 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 0:02:58 14 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 0:03:44 15 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:04:09 16 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 0:04:53 17 Jaakko Hanninen (Fin) AG2R la Mondiale 0:06:39 18 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R la Mondiale 0:07:57 19 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:08:05 20 Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 21 Andrey Amador (Crc) Team Ineos 0:08:27 22 Jan Hirt (Cze) CCC Team 0:08:33 23 Matthias Fluckiger (Swi) Switzerland 0:09:19 24 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 0:10:47 25 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Cofidis 0:10:51 26 Thymen Arensman (Ned) Team Sunweb 0:10:55 27 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo-Visma 0:12:00 28 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-Quickstep 0:12:16 29 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 30 Chris Froome (Gbr) Team Ineos 31 Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Nippo Delko Provence 0:12:20 32 Márton Dina (Hun) Kometa Xstra 0:12:37 33 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 0:12:39 34 Johannes Adamietz (Ger) Germany 0:13:49 35 Miguel Heidemann (Ger) Germany 0:14:10 36 Paul Ourselin (Fra) Total Direct Energie 0:14:12 37 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:14:17 38 Simone Petilli (Ita) Circus-Wanty Gobert 0:14:56 39 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:15:13 40 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:15:32 41 Kevin Vermaerke (Usa) Hagens Berman Axeon 0:15:34 42 Sean Quinn (Usa) Hagens Berman Axeon 43 Jakob Geßner (Ger) Germany 44 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 45 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 46 Joe Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 47 Geraint Thomas (Gbr) Team Ineos 0:15:52 48 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic 0:16:28 49 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 0:17:25 50 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic 0:18:21 51 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:19:43 52 Romain Combaud (Fra) Nippo Delko Provence 53 Ilan Van Wilder (Bel) Team Sunweb 0:20:09 54 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:20:14 55 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels-Vital Concept 0:22:02 56 Edward Anderson (Usa) Hagens Berman Axeon 0:22:42 57 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:22:46 58 Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon 0:23:46 59 Mathias Frank (Swi) AG2R la Mondiale 0:23:48 60 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:23:55 61 Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale 62 Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team 63 Thomas Degand (Bel) Circus-Wanty Gobert 64 Simon Pellaud (Swi) Switzerland 65 Will Barta (Usa) CCC Team 66 Julien Antomarchi (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 67 Josef Cerny (Cze) CCC Team 68 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:24:17 69 Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ 0:26:02 70 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 0:26:17 71 Adrien Guillonnet (Fra) St Michel-Auber 93 0:26:53 72 Giacomo Garavaglia (Ita) Kometa Xstra 0:28:26 73 Antonio Puppio (Ita) Kometa Xstra 74 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 75 Erik Fetter (Hun) Kometa Xstra 76 Jake Stewart (Gbr) Groupama-FDJ 77 Stefan Bissegger (Swi) Switzerland 78 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 79 James Fouchee (Nzl) Hagens Berman Axeon 0:28:45 80 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:29:23 81 Nils Politt (Ger) Israel Start-Up Nation 0:30:05 82 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 0:30:53 83 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 0:31:16 84 Daniel Viegas (Por) Kometa Xstra 0:33:25 85 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 0:37:12 86 Gilles de Wilde (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 87 Fumiyuki Beppu (Jpn) Nippo Delko Provence 88 Hideto Nakane (Jpn) Nippo Delko Provence 89 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 90 Jannis Peter (Ger) Germany 91 André Greipel (Ger) Israel Start-Up Nation 92 Pedro Andrade (Por) Hagens Berman Axeon 93 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 0:37:19 94 Martin Salmon (Ger) Team Sunweb 0:37:30 95 Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma 0:38:16 96 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:38:39 97 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:39:19 98 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 0:40:02 99 Antoine Aebi (Swi) Switzerland 0:40:25 100 Ludwig De Winter (Bel) Circus-Wanty Gobert DNS Rasmus Byriel Iversen (Den) Lotto Soudal DNS Michal Paluta (Pol) CCC Team DNS Rob Power (Aus) Team Sunweb DNS Ivan Centrone (Lux) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole DNF Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ DNF Clément Champoussin (Fra) AG2R la Mondiale DNF Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale DNF Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie DNF Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie DNF Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Ineos DNF Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates DNF Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-Quickstep DNF Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-Quickstep DNF Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis DNF Attilio Viviani (Ita) Cofidis DNF Georg Zimmermann (Ger) CCC Team DNF Mads Schmidt Würtz (Den) Israel Start-Up Nation DNF Sam Oomen (Ned) Team Sunweb DNF Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels-Vital Concept DNF Tom-Jelte Slagter (Ned) B&B Hotels-Vital Concept DNF Fabien Doubey (Fra) Circus-Wanty Gobert DNF Odd Christian Eiking (Nor) Circus-Wanty Gobert DNF Kevin Van Melsen (Bel) Circus-Wanty Gobert DNF Tom Dernies (Bel) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole DNF Jérémy Leveau (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole DNF Anthony Maldonado (Fra) St Michel-Auber 93 DNF Yoann Paillot (Fra) St Michel-Auber 93 DNF Baptiste Constantin (Fra) St Michel-Auber 93 DNF Simon Imboden (Swi) Switzerland DNF Claudio Imhof (Swi) Switzerland DNF Henrik Pakalski (Ger) Germany DNF Dominik Röber (Ger) Germany Итоговая генеральная классификация: 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 11:21:12 2 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Ineos 0:00:18 3 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:00:28 4 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:56 5 George Bennett (Nzl) Team Jumbo-Visma 0:01:27 6 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:02:24 7 João Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 0:02:40 8 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:02:45 9 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 0:03:39 10 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 0:04:26 11 Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo-Visma 0:06:01 12 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:06:46 13 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Team Ineos 0:07:39 14 Jaakko Hanninen (Fin) AG2R la Mondiale 0:09:16 15 Jan Hirt (Cze) CCC Team 0:09:19 16 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R la Mondiale 0:12:05 17 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 0:13:59 18 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 0:14:15 19 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 0:14:26 20 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:15:07 21 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:15:35 22 Andrey Amador (Crc) Team Ineos 0:16:38 23 Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:17:28 24 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 0:17:33 25 Márton Dina (Hun) Kometa Xstra 0:17:54 26 Thymen Arensman (Ned) Team Sunweb 0:18:04 27 Matthias Fluckiger (Swi) Switzerland 0:18:42 28 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 0:19:13 29 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-Quickstep 0:19:15 30 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Cofidis 0:19:17 31 Paul Ourselin (Fra) Total Direct Energie 0:19:29 32 Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Nippo Delko Provence 0:20:46 33 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 0:20:51 34 Geraint Thomas (Gbr) Team Ineos 0:21:09 35 Ilan Van Wilder (Bel) Team Sunweb 0:21:55 36 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:22:43 37 Jakob Geßner (Ger) Germany 0:24:00 38 Kevin Vermaerke (Usa) Hagens Berman Axeon 39 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 0:25:22 40 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo-Visma 0:25:59 41 Chris Froome (Gbr) Team Ineos 0:26:45 42 Miguel Heidemann (Ger) Germany 0:26:53 43 Simone Petilli (Ita) Circus-Wanty Gobert 0:27:39 44 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:28:43 45 Johannes Adamietz (Ger) Germany 0:30:41 46 Mathias Frank (Swi) AG2R la Mondiale 0:30:57 47 Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team 0:31:04 48 Will Barta (Usa) CCC Team 49 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:31:55 50 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:32:26 51 Erik Fetter (Hun) Kometa Xstra 0:33:43 52 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic 0:34:05 53 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:34:20 54 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 0:34:43 55 Joe Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 0:34:58 56 Sean Quinn (Usa) Hagens Berman Axeon 57 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 0:35:02 58 Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ 0:35:25 59 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels-Vital Concept 0:36:37 60 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:36:38 61 Giacomo Garavaglia (Ita) Kometa Xstra 0:36:52 62 Edward Anderson (Usa) Hagens Berman Axeon 0:39:03 63 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:39:07 64 Adrien Guillonnet (Fra) St Michel-Auber 93 0:39:36 65 Romain Combaud (Fra) Nippo Delko Provence 0:39:49 66 Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon 0:40:07 67 Simon Pellaud (Swi) Switzerland 0:40:16 68 Thomas Degand (Bel) Circus-Wanty Gobert 69 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic 0:41:13 70 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:41:54 71 Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale 0:43:19 72 Josef Cerny (Cze) CCC Team 0:44:59 73 Nils Politt (Ger) Israel Start-Up Nation 0:45:05 74 James Fouchee (Nzl) Hagens Berman Axeon 0:45:53 75 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:47:50 76 Stefan Bissegger (Swi) Switzerland 0:48:56 77 Jake Stewart (Gbr) Groupama-FDJ 0:49:30 78 Antonio Puppio (Ita) Kometa Xstra 0:49:36 79 Hideto Nakane (Jpn) Nippo Delko Provence 0:49:55 80 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:49:57 81 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 0:50:14 82 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 0:51:14 83 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 0:53:33 84 Daniel Viegas (Por) Kometa Xstra 0:54:05 85 Julien Antomarchi (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 0:56:47 86 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 0:58:16 87 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:58:43 88 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 0:59:09 89 Pedro Andrade (Por) Hagens Berman Axeon 0:59:13 90 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 1:01:33 91 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 1:04:58 92 Jannis Peter (Ger) Germany 1:06:15 93 Fumiyuki Beppu (Jpn) Nippo Delko Provence 1:06:19 94 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 1:06:40 95 André Greipel (Ger) Israel Start-Up Nation 1:07:35 96 Gilles de Wilde (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 97 Antoine Aebi (Swi) Switzerland 1:10:29 98 Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma 1:12:36 99 Martin Salmon (Ger) Team Sunweb 1:12:55 100 Ludwig De Winter (Bel) Circus-Wanty Теги к статье: Тур де л'Эн Tour de l'Ain велогонка категории 2.1 многодневная велогонка велогонка Europe Tour велогонка Европейского тура



