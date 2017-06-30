Вуэльта Испании-2019. Этап 7. Мигель Анхель Лопес – 3-й на вершине Мас де ла Коста, вновь в красной майке

Вуэльта Испании. Этап 7. Мигель Анхель Лопес – 3-й на вершине Мас де ла Коста, вновь в красной майке

Финал 7-го этапа «Вуэльты Испании» стал местом большого сражения между фаворитами общего зачета. Четыре гонщика сумели оторваться от всех остальных на сверх крутом 4-километровом подъеме Мас де ла Коста, сражаясь и за победу на этапе, и за лидерство в генеральной классификации. Мигель Анхель Лопес, Наиро Кинтана, Алехандро Вальверде и Примож Роглич сформировали группу лидеров, пытаясь добиться успеха на крутых склонах финальной горы (на некоторых участках градиенты доходили до 15-20%). Однако, никому из соперников не удалось добиться преимущества, и все решилось в силовом спринте в гору. Победителем этапа стал Вальверде, вслед за ним финишировали Роглич, Лопес и Кинтана.

Финишировав третьим на сегодняшнем этапе, Мигель Анхель Лопес вернул себе лидерство в общем зачете, вновь надев красную майку.

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- Не могу сказать, что этот подъем хорошо подходил мне, так как это была очень крутая и взрывная гора. Тем не менее, я выложился сегодня на 100%, и думаю, что могу быть доволен своим выступлением. Я знал этот подъем и понимал, что это будет серьезный тест для всех. Начало гонки было очень быстрым, и в целом, весь этап получился таким же. Так что, к началу подъема все подъехали достаточно уставшими. Наша команда проделала отличную работу, я все время был на хорошей и защищенной позиции. На последнем подъеме мои товарищи предприняли хорошее ускорение, вывезя меня вперед. В итоге, мы остались вчетвером впереди, каждый пытался что-то сделать, но было невозможно добыть преимущество на таких крутых участках. Я ожидал, что Алехандро Вальверде будет большим фаворитом сегодня, так как подъем отлично ему подходил. Однако, я вновь в красной майке, и я рад этому. Мы провели хороший этап, и здорово вернуть себе лидерство. В воскресенье нас ждет еще один тяжелый горный день, и, я думаю, что подъем в Андорре подойдет мне лучше. И, конечно же, всей командой мы продолжим бороться на этой «Вуэльте» день за днем, - рассказал Мигель Анхель Лопес.

- Думаю, что мы можем быть довольны тем, как провели этот этап. Команда была сильна, ребята хорошо поработали на Мигеля Анхеля. Мы ожидали, что финальный подъем не слишком подойдет ему, но мы старались сделать максимум возможного. Команда вывезла Мигеля Анхеля вперед в идеальный момент, так что он сумел сразу последовать за атаками Кинтаны, Роглича и Вальверде. На подъеме у Лопеса хорошо работали ноги, он выглядел сильным. Было трудно выиграть этап против Вальверде, но нашему капитану удалось финишировать третьим, вернув себе красную майку. Это отличное завершение дня, - сказал Александр Шефер, спортивный директор «Астаны».

«Вуэльта Испании» продолжится завтра 8-м этапом от Вальса до Игуалады, протяженностью 166.9 км.





Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

Вуэльта Испании-2019. Результаты 7 этапа