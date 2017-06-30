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Вуэльта Испании-2019. Этап 7. Мигель Анхель Лопес – 3-й на вершине Мас де ла Коста, вновь в красной майке

Вуэльта Испании. Этап 7. Мигель Анхель Лопес – 3-й на вершине Мас де ла Коста, вновь в красной майке

   Финал 7-го этапа «Вуэльты Испании» стал местом большого сражения между фаворитами общего зачета. Четыре гонщика сумели оторваться от всех остальных на сверх крутом 4-километровом подъеме Мас де ла Коста, сражаясь и за победу на этапе, и за лидерство в генеральной классификации. Мигель Анхель Лопес, Наиро Кинтана, Алехандро Вальверде и Примож Роглич сформировали группу лидеров, пытаясь добиться успеха на крутых склонах финальной горы (на некоторых участках градиенты доходили до 15-20%). Однако, никому из соперников не удалось добиться преимущества, и все решилось в силовом спринте в гору. Победителем этапа стал Вальверде, вслед за ним финишировали Роглич, Лопес и Кинтана.

Финишировав третьим на сегодняшнем этапе, Мигель Анхель Лопес вернул себе лидерство в общем зачете, вновь надев красную майку. 

 

Photocredit: © GettyImages

 

 

- Не могу сказать, что этот подъем хорошо подходил мне, так как это была очень крутая и взрывная гора. Тем не менее, я выложился сегодня на 100%, и думаю, что могу быть доволен своим выступлением. Я знал этот подъем и понимал, что это будет серьезный тест для всех. Начало гонки было очень быстрым, и в целом, весь этап получился таким же. Так что, к началу подъема все подъехали достаточно уставшими. Наша команда проделала отличную работу, я все время был на хорошей и защищенной позиции. На последнем подъеме мои товарищи предприняли хорошее ускорение, вывезя меня вперед. В итоге, мы остались вчетвером впереди, каждый пытался что-то сделать, но было невозможно добыть преимущество на таких крутых участках. Я ожидал, что Алехандро Вальверде будет большим фаворитом сегодня, так как подъем отлично ему подходил. Однако, я вновь в красной майке, и я рад этому. Мы провели хороший этап, и здорово вернуть себе лидерство. В воскресенье нас ждет еще один тяжелый горный день, и, я думаю, что подъем в Андорре подойдет мне лучше. И, конечно же, всей командой мы продолжим бороться на этой «Вуэльте» день за днем, - рассказал Мигель Анхель Лопес.

 

- Думаю, что мы можем быть довольны тем, как провели этот этап. Команда была сильна, ребята хорошо поработали на Мигеля Анхеля. Мы ожидали, что финальный подъем не слишком подойдет ему, но мы старались сделать максимум возможного. Команда вывезла Мигеля Анхеля вперед в идеальный момент, так что он сумел сразу последовать за атаками Кинтаны, Роглича и Вальверде. На подъеме у Лопеса хорошо работали ноги, он выглядел сильным. Было трудно выиграть этап против Вальверде, но нашему капитану удалось финишировать третьим, вернув себе красную майку. Это отличное завершение дня, - сказал Александр Шефер, спортивный директор «Астаны».

 

«Вуэльта Испании» продолжится завтра 8-м этапом от Вальса до Игуалады, протяженностью 166.9 км.

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

 

Вуэльта Испании-2019. Результаты 7 этапа

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Теги к статье: Miguel Lopez Мигель Лопес Astana Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур Александр Шефер

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:43 | Регистрация: 30.06.2017

    День за днем к победе. Лишь бы не провалить разделку.

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • explosiveua
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (32)
    explosiveua-Фото

    Падунище не смог.. жаль

  • kimi
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (32)
    kimi-Фото
    замечание считаю отчасти справедливым. так и задайте ваши вопросы к соответствующим лицам, так сказать. и тема будет снята с повестки дня, как получившая свой какой-то, но результат.
    спасибо за внимание

    кстати, немного типа флуда. сейчас кмк мир такой, везде двойные, а порой тройные и вообще полистандарты. нравится кому-то или нет, увы никого не волнует. будь то политика или спорт или тем более экономика (сиречь бизнес, как там говорят ничего личного).
    я человек по большей части советский и за справедливость, но при этом все же свои ребята ближе. наверное дело отчасти и в этом.
    не напрягайтесь, пусть хоть какие стандарты, на данный момент важно что мы рады хорошим этапам и классному зрелищу. хлеба вроде всем хватает ;))))
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (32)
    Arciv-Фото
    Красивый финиш вышел,все лучшие впереди. Роглич порадовал,хорош смотрелся и активно. Думал Лопес будет дёргать. Ну а Алехандро без комментариев,просто красава. Очень огорчил Падун
  • M-07
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (32)
    M-07-Фото
    Я ни разу не писал плохого про колёсничество и про Лопеса тоже, и ничего такого в колёсничестве не вижу (хоть и хорошего в этом ничего не вижу тоже), ибо никто никому ничего не должен. Речь именно о двойных стандартах, когда для некоторых болельщиков одно и то же действие одних гонщиков "наглое и неспортивное", а от других гонщиков "правильный, хитрый тактический ход". Вот именно к таким поклонникам велоспорта у меня и вопросы.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Алматы-2019. Этап 1 (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Та о стартах команды наверное без проблем,но это наверное любительский проект, гонка же не 2 категории,значит любители права не имеют стартовать, а была бы второй то протур не стартовал бы.
  • Astanaforever
    Тур Германии-2019. Этап 2 (2)
    Astanaforever-Фото
    Есть возможность у Леши взять тур. Старается..видно.
  • veloster
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (32)
    veloster-Фото

    Какие могут быть атаки на такой горе, когда все пешком идут? Вот в воскресенье и посмотрим, кто в каком состоянии.

  • sixpack
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (5)
    sixpack-Фото

    хотелось бы, но не верится. Это не второй этап. Уклон умеренный, 6%+, крутых участков нет. Чтобы развалить пелотон в клочья, нужны усилия нескольких ГК команд. Если в клочья не развалится, то представим, что Лопес сделал на последней горе минуты полторы. Сзади группа из человек 30-ти. Впереди 30 км.

     

    Отложат разборки на Андорру.

  • tim147
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (32)
    tim147-Фото

    Безмерно рад за Вальверде, но еще больше рад за Кинтану - стоило Унсуэ освободить его от обязанности капитана, как Наиро тут же напомнил мне "Кинтану образца 2012 года", когда он буквально порхал на Ковадонге, работая на Вальверде. Получается,что все его неудачи (относительные) связаны с непосильным бременем лидера! Роглич же еще раз подтвердил свою цепкость на любом рельефе при ровном пейсе, поэтому если Супермен надеется оказаться в красной майке в Мадриде, тогда необходимо предпринимать настоящие горные атаки и только таким образом можно  скинуть словенца! По настоящему удивляет Погачар, по манере езды напоминающий улучшенный клон Дана Мартина. Не удивлюсь, если увижу его на финальном подиуме.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019. Этап 7. ... (1)
    Astanaforever-Фото
    День за днем к победе. Лишь бы не провалить разделку.

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Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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