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Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 15 этап, Тинео - Сантуарио дель Асебо

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 15 этап, Тинео - Сантуарио де Асебо

 

  Тинео, муниципалитет провинции Астурия, впервые принимает этап Вуэльты Испании. Ещё в средние века в этой области  Испании разводили скот. И сейчас большая часть экономики Тинео строится на животноводстве. Тинео является крупнейшим производителем молока в Астурии.  На месте Тинео поселения появились ещё в доисторические времена.

 

 

 

 

Рhoto © Sitomon  

 

В римскую эпоху с 29 года до н.э. по 409 год н.э. в местности, где сейчас находится Тинео, начали добывать полезные ископаемые, в том числе золото. Тогда же были построены многочисленные дороги и акведук. В Навельгасе, небольшом городе, входящим в муниципалитет Тинео, находится Музей золота Астурии, где можно узнать о развитии индустрии добычи этого благородного металла  от римской эпохи до настоящего времени.

 

   Есть в Тинео и необычная достопримечательность  - дуб - Carbayón de Valentín, который в 1995 году был объявлен национальным памятником. Он находится у деревушки Валентин, а слово «carbayon» - астурийское название дуба.

 

  Высота дерева 16 метров, периметр ствола 10 метров. Упоминание об этом дубе встречаются в документах до открытия Америки (до 1492 года). Жители Тинео всегда почитали этот дуб. У его подножия построена церковь Сан-Педро.

 

  Тинео получил титул «Образцового города Астурии». Этой наградой отмечаются города, сохраняющие природу, историческое и культурное наследие. Познакомиться с культурой Астурии можно во время многочисленных праздников и ярмарок,которые привлекают массу туристов.

Из Тинео пелотон отправится в горы.

 

 

  

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 15 этап, Тинео - Сантуарио дель Асебо

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 15 этап, Тинео - Сантуарио дель Асебо 

 

 

  Участников Вуэльты Испании-2019 ждёт горный этап с набором высоты 3400 м и финишем в подъем первой категории.

 

Со старта пелотон роедет 21 км по равнине до подножия подъема 1 категории Пуэрто дель Асебо (Puerto del Acebo, отм. 980 м, перепад высот 590 м, протяженность 8,2 км, средний градиент 7,2%, максимальный градиент 10%). 

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 15 этап, Тинео - Сантуарио дель Асебо

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 15 этап, Тинео - Сантуарио дель Асебо

 

 

 После 13-км спуска и последующих 20 км начнётся подъем 1 категории Пуэрто дель Коннио (Puerto del Connio, отм. 1315 м, перепад высот 730 м, протяженность 11,7 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 8%), в последний раз этот подъем входил в машрут Вуэльты Испании в 2006 году на 9 этапе, первым на вершине тогда был Пьетро Кауккьоли (Pietro Caucchioli). 

 

  Завершив спуск протяженностью 20 км, велогонщики начнут преодолевать подъем до вершины 1 категории Пуэрто дель Посо де лас Мухерес Муэртас (Puerto del Pozo de las Mujeres Muertas, отм. 1116 м, перепад высот 771 м, протяженность 11,3 км, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 12%).

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 15 этап, Тинео - Сантуарио дель Асебо Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 15 этап, Тинео - Сантуарио дель Асебо

 

32-километровый спуск приведёт к подножию заключительного подъема 15 этапа Вуэльты Испании-2019, который финиширует у Сантуарио дель Асебо (Santuario del Acebo, провинция Астурия, автономное сообщество Астурия) на вершине 1 категории Пуэрто дель Асебо (Puerto del Aceboотм. 1200 м, перепад высот 770 м, протяженность 7,9 км, средний градиент 9,7%, максимальный градиент 15%). Данный подъем дебютирует на Вуэльте Испании. 

 

 

 

Photo © De Adolfobrigido  

 

 

  Сантуарио де Нуэстра Сеньора дель Асебо. Святилище было построено в 1590 году  на вершине горы на высоте 1174 метра над уровнем моря. Оно было построено на месте маленькой деревянной часовни, в которой в  1575 году и случилось первое чудо, когда Мария де Носеда, хромая с детства и ходившая на костылях, внезапно выздоровела во время мессы. После этого многие люди стали приходить в часовню и просить Деву Марию о помощи. Через 15 лет строительство святилища на месте маленькой часовни было закончено.

 

  Святилище находится на территории муниципалитета Кангас-де-Нарсеа, одном из самых богатых регионов Астурии. Святилище окружено лесным заповедником площадью 3300 га. Сложность подъёма к святилищу известна организаторам Вуэльты Астурии, которые часто включали этот подъём в маршрут гонки. Но на Вуэльте Испании подъём к Сантуарио де Нуэстра Сеньора дель Асебо будет впервые.

 

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 21:27 | Регистрация: 15.04.2010

    Ну, что Мовистар пойдёт в атаку или снова отрыв.

  2. Такие дела

    Вчера, 22:16 | Регистрация: 29.05.2016

    Держим кулаки за Лопеса и Астану! Гоним, гоним, гоним их!!

  3. Гонщик

    Вчера, 22:52 | Регистрация: 28.05.2017

    Роглич нокаутирует соперников .

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:20 | Регистрация: 30.06.2017

    После этого этапа разрывы или будут сведены к минимуму, или они поставят точку на этой Вуэльте. Астане терять нечего. Надо подойти не натягом пелотона как они всегда делают, когда к середине вершины команда вся просыпается как горох. А Лопесу атаковать самому с последующим подхватом засланного в отрыв гонца..Как делал всегда Нибали когда у него был верный оруженосец Скарпони( Царство ему небесное). А натяги только команду всю убивают, а результатов ноль.

    Ура.

  5. Такие дела

    Сегодня, 03:57 | Регистрация: 29.05.2016

    Этот этап будет Астаны, моя чуйка редко подводит!

  6. Имя: Дакиш

    AstanaTopKZ

    Сегодня, 06:00 | Регистрация: 30.08.2019

    Астана сегодня возьмет своё!!!

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