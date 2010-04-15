Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 15 этап, Тинео - Сантуарио дель Асебо 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 15 этап, Тинео - Сантуарио де Асебо

Тинео, муниципалитет провинции Астурия, впервые принимает этап Вуэльты Испании. Ещё в средние века в этой области Испании разводили скот. И сейчас большая часть экономики Тинео строится на животноводстве. Тинео является крупнейшим производителем молока в Астурии. На месте Тинео поселения появились ещё в доисторические времена.

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В римскую эпоху с 29 года до н.э. по 409 год н.э. в местности, где сейчас находится Тинео, начали добывать полезные ископаемые, в том числе золото. Тогда же были построены многочисленные дороги и акведук. В Навельгасе, небольшом городе, входящим в муниципалитет Тинео, находится Музей золота Астурии, где можно узнать о развитии индустрии добычи этого благородного металла от римской эпохи до настоящего времени.

Есть в Тинео и необычная достопримечательность - дуб - Carbayón de Valentín, который в 1995 году был объявлен национальным памятником. Он находится у деревушки Валентин, а слово «carbayon» - астурийское название дуба.

Высота дерева 16 метров, периметр ствола 10 метров. Упоминание об этом дубе встречаются в документах до открытия Америки (до 1492 года). Жители Тинео всегда почитали этот дуб. У его подножия построена церковь Сан-Педро.

Тинео получил титул «Образцового города Астурии». Этой наградой отмечаются города, сохраняющие природу, историческое и культурное наследие. Познакомиться с культурой Астурии можно во время многочисленных праздников и ярмарок,которые привлекают массу туристов.

Из Тинео пелотон отправится в горы.

Участников Вуэльты Испании-2019 ждёт горный этап с набором высоты 3400 м и финишем в подъем первой категории.

Со старта пелотон роедет 21 км по равнине до подножия подъема 1 категории Пуэрто дель Асебо (Puerto del Acebo, отм. 980 м, перепад высот 590 м, протяженность 8,2 км, средний градиент 7,2%, максимальный градиент 10%).

После 13-км спуска и последующих 20 км начнётся подъем 1 категории Пуэрто дель Коннио (Puerto del Connio, отм. 1315 м, перепад высот 730 м, протяженность 11,7 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 8%), в последний раз этот подъем входил в машрут Вуэльты Испании в 2006 году на 9 этапе, первым на вершине тогда был Пьетро Кауккьоли (Pietro Caucchioli).

Завершив спуск протяженностью 20 км, велогонщики начнут преодолевать подъем до вершины 1 категории Пуэрто дель Посо де лас Мухерес Муэртас (Puerto del Pozo de las Mujeres Muertas, отм. 1116 м, перепад высот 771 м, протяженность 11,3 км, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 12%).

32-километровый спуск приведёт к подножию заключительного подъема 15 этапа Вуэльты Испании-2019, который финиширует у Сантуарио дель Асебо (Santuario del Acebo, провинция Астурия, автономное сообщество Астурия) на вершине 1 категории Пуэрто дель Асебо (Puerto del Acebo, отм. 1200 м, перепад высот 770 м, протяженность 7,9 км, средний градиент 9,7%, максимальный градиент 15%). Данный подъем дебютирует на Вуэльте Испании.

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Сантуарио де Нуэстра Сеньора дель Асебо. Святилище было построено в 1590 году на вершине горы на высоте 1174 метра над уровнем моря. Оно было построено на месте маленькой деревянной часовни, в которой в 1575 году и случилось первое чудо, когда Мария де Носеда, хромая с детства и ходившая на костылях, внезапно выздоровела во время мессы. После этого многие люди стали приходить в часовню и просить Деву Марию о помощи. Через 15 лет строительство святилища на месте маленькой часовни было закончено.

Святилище находится на территории муниципалитета Кангас-де-Нарсеа, одном из самых богатых регионов Астурии. Святилище окружено лесным заповедником площадью 3300 га. Сложность подъёма к святилищу известна организаторам Вуэльты Астурии, которые часто включали этот подъём в маршрут гонки. Но на Вуэльте Испании подъём к Сантуарио де Нуэстра Сеньора дель Асебо будет впервые.

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