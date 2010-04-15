Вуэльта Испании-2019, превью этапов: Этап 5, Ла-Эльяна - Обсерватория Хаваламбре

Ла-Эльяна (L’Eliana), небольшой городок в провинции Валенсия, впервые примет старт этапа Вуэльты Испании. Расположенный на левом берегу реки Турия (Turia), Эльяна был основан в 13 веке. В 1594 году население Эльяны выросло, когда монахи-кармелиты построили в этой местности ферму. Название город тоже получил благодаря кармелитам, оно происходит от имени старинной часовни, где поклонялись образу Святого Илии (San Elía – Илия, библейский пророк в Израильском царстве, ветхозаветный святой в христианстве).

Сейчас Эльяна - современный город, в котором проживает около 16 тысяч человек. Он славится своими культурными мероприятиями. Например, в дни Вуэльты Испании, с 26 по 30 августа, в Эльяне проходит 18-й фестиваль фламенко, где проводятся и мастер-классы.

Гордость Эльяны – Парк де ла Пинада, основанный в 1991 году, его площадь 37 000 квадратных метров, из них 22 000 квадратных метров – зелёная зона. Есть в парке летний кинотеатр и бассейн. Эльяна не останавливается на достигнутом, и сейчас в стадии проекта ещё и ботанический парк.

Эльяна, как и любой исторический городок Испании, может похвастаться башней Торре-дель-Виррей (Torre del Virrey), которую называют Баба (Baba, или Bab). На самом деле башня – это не часть древней крепости, она является частью усадьбы 16-17 века, перестроенной в 19 веке. Башня служила для защиты и наблюдения. К 20 веку весь комплекс был разрушен, но в 1985 году он был восстановлен на средства города и используется для проведения социальных и культурных мероприятий.

Старт этапа Вуэльты Испании-2019 стал для Эльяны очень важным событием, которое город решил отметить , приготовив огромную порцию паэльи. 1000 бесплатных порций были розданы 27августа. Ещё 2000 порций - 28 августа, в день старта 5 этапа.

Эльяна, находящаяся на равнине, станет отправной точкой для среднегорного этапа, который финиширует в подъём 1-й категории. Впервые велогонщики окажутся на высотах более 1 км над уровнем моря, а финишируют на высоте почти в 2 км над уровнем моря.

Со старта пелотон начнет подниматься в гору 2 категории Пуэрто де Алкубьяс (Puerto de Alcubias, отм. 750 м, перепад высот 280 м, протяженность 5,9 км, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 8%), в последний раз подъем присутствовал на Вуэльте Испании в 1999 году.

Последующие почти 130 км проложены по пересеченной местности с многочисленными спусками и подъемам, одному из которых присвоили 3 категорию Альто Фуэнте де Рубьелос (Alto Fuente de Rubielos, отм. 1000 м, перепад высот 320 м, протяженность 4,8 км, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 10%).

Оказавшись в Аркос-де-лас-Салинас (Arcos de las Salinas), велогонщики начнут преодолевать первый подъем 1 категории Вуэльты Испании-2019, это же и первый горный финиш на Вуэльте Испании-2019 - 1 категория Альто де Хаваламбре (Alto de Javalambre, отм. 1950 м, перепад высот 870 м, протяженность 11,1 км, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 16%).

Подъем начинается плавно, далее 2 км со средним градиентом в 10%, небольшая полочка и заключительные 5 км начинаются с 16% градиентов и к вершине снижается до 7.5%.

На вершине подъема расположены объекты Астрофизической обсерватории в Хаваламбре (Observatorio Astrofísico de Javalambre, провинция Теруэль, автономное сообщество Арагон), которая впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

Обсерватория расположена на Пико дель Буитре (Pico del Buitre) в горном массиве Сьерра-де-Хаваламбре (Sierra de Javalambre) в Иберийских горах (Sistema Ibérico).

Это одно из лучших в мире мест для наблюдения за космосом. Первую установку начали монтировать в 1991 году, затем проект был остановлен из-за отсутствия финансирования, и продолжен в 2007 году. Два телескопа обсерватории оснащены 12-ю различными высокоэффективными фильтрами компании Schott. Обсерватория видна из города Аркос де лас Салинас.



Первая проверка для генеральщиков - протяженный подъем на высотах от 1 км до 2 км над уровнем моря. Фаворитами можно назвать колумбийцев Наиро Кинтану и Мигеля Лопеса, словенца Приможа Роглича.

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