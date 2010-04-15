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Вуэльта Испании-2019, превью этапов: Этап 5, Ла-Эльяна - Обсерватория Хаваламбре

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: Этап 5, Ла-Эльяна - Обсерватория Хаваламбре

 

 

  Ла-Эльяна (L’Eliana), небольшой городок в провинции Валенсия, впервые примет старт этапа Вуэльты Испании. Расположенный на левом берегу  реки Турия (Turia), Эльяна был основан в 13 веке. В 1594 году население Эльяны выросло, когда монахи-кармелиты построили в этой местности ферму. Название город тоже получил благодаря кармелитам, оно происходит от имени старинной часовни, где поклонялись образу Святого Илии  (San Elía – Илия, библейский пророк в Израильском царстве, ветхозаветный святой в христианстве).  

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: Этап 5, Ла-Эльяна - Обсерватория Хаваламбре

 

  Сейчас Эльяна  - современный город, в котором проживает около 16 тысяч человек. Он славится своими культурными мероприятиями. Например, в дни Вуэльты Испании, с 26 по 30 августа, в Эльяне проходит 18-й фестиваль фламенко, где проводятся и мастер-классы.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: Этап 5, Ла-Эльяна - Обсерватория Хаваламбре

 

  Гордость Эльяны – Парк де ла Пинада, основанный в 1991 году, его площадь 37 000 квадратных метров, из них 22 000 квадратных метров – зелёная зона. Есть в парке летний кинотеатр и бассейн. Эльяна не останавливается на достигнутом, и сейчас в стадии проекта ещё и ботанический парк.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: Этап 5, Ла-Эльяна - Обсерватория Хаваламбре

 

 

  Эльяна, как и любой исторический городок Испании, может похвастаться башней Торре-дель-Виррей (Torre del Virrey), которую называют Баба (Baba, или Bab). На самом деле башня – это не часть древней крепости, она является частью усадьбы 16-17 века, перестроенной в 19 веке. Башня служила для защиты и наблюдения. К 20 веку весь комплекс был разрушен, но в 1985 году он был восстановлен на средства города и используется для проведения социальных и культурных мероприятий.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: Этап 5, Ла-Эльяна - Обсерватория Хаваламбре

 

Старт  этапа Вуэльты Испании-2019 стал для Эльяны очень важным событием, которое город решил отметить , приготовив огромную порцию паэльи. 1000 бесплатных порций были розданы 27августа. Ещё 2000 порций -  28 августа, в день старта 5 этапа.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: Этап 5, Ла-Эльяна - Обсерватория Хаваламбре

 

Эльяна, находящаяся на равнине, станет отправной точкой для среднегорного этапа, который финиширует в подъём 1-й категории.  Впервые велогонщики окажутся на высотах более 1 км над уровнем моря, а финишируют на высоте почти в 2 км над уровнем моря. 

 

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: Этап 5, Ла-Эльяна - Обсерватория Хаваламбре

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: Этап 5, Ла-Эльяна - Обсерватория Хаваламбре

 

 

  Со старта пелотон начнет подниматься в гору 2 категории  Пуэрто де Алкубьяс (Puerto de Alcubias, отм. 750 м, перепад высот 280 м, протяженность 5,9 км, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 8%), в последний раз подъем присутствовал на Вуэльте Испании в 1999 году.

 

Последующие почти 130 км проложены по пересеченной местности с многочисленными спусками и подъемам, одному из которых присвоили 3 категорию Альто Фуэнте де Рубьелос (Alto Fuente de Rubielos, отм. 1000 м, перепад высот 320 м, протяженность 4,8 км, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 10%).

 

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: Этап 5, Ла-Эльяна - Обсерватория Хаваламбре 

 

 

  Оказавшись в Аркос-де-лас-Салинас (Arcos de las Salinas), велогонщики начнут преодолевать первый подъем 1 категории Вуэльты Испании-2019, это же и первый горный финиш на Вуэльте Испании-2019 - 1 категория Альто де Хаваламбре (Alto de Javalambre, отм. 1950 м, перепад высот 870 м, протяженность 11,1 км, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 16%).

 

  Подъем начинается плавно, далее 2 км со средним градиентом в 10%, небольшая полочка и заключительные 5 км начинаются с 16% градиентов и к вершине снижается до 7.5%. 

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: Этап 5, Ла-Эльяна - Обсерватория Хаваламбре

 

 

  На вершине подъема расположены объекты Астрофизической обсерватории в Хаваламбре (Observatorio Astrofísico de Javalambre, провинция Теруэль, автономное сообщество Арагон), которая впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

 

   Обсерватория расположена на Пико дель Буитре (Pico del Buitre) в горном массиве Сьерра-де-Хаваламбре (Sierra de Javalambre) в Иберийских горах (Sistema Ibérico).

 

  Это одно из лучших в мире мест для наблюдения за космосом. Первую установку начали монтировать в 1991 году, затем проект был остановлен из-за отсутствия финансирования, и продолжен в 2007 году.  Два телескопа обсерватории оснащены 12-ю различными высокоэффективными фильтрами компании Schott. Обсерватория видна из города Аркос де лас Салинас.

 

  Первая проверка для генеральщиков - протяженный подъем на высотах от 1 км до 2 км над уровнем моря. Фаворитами можно назвать колумбийцев Наиро Кинтану и Мигеля Лопеса, словенца Приможа Роглича.

 

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

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  1. Бакеша

    Сегодня, 19:00 | Регистрация: 1.02.2018

    Первое испытание генеральщиков

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:58 | Регистрация: 30.06.2017

    Ну давай Лопес возьми эту гору. Только не оглядывайся.

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 20:24 | Регистрация: 15.04.2010

    Кинтано может взять этот этап.

    1. Имя: sergejdriver

      sergejdriver

      Сегодня, 20:36 | Регистрация: 25.07.2014

      Только если Вальвердо позволит

  4. Имя: Глеб Терентьев

    Giant72

    Сегодня, 20:38 | Регистрация: 29.09.2014

    Цитата: Николай Н.
    Кинтано может взять этот этап.
    Вальвердо тоже может, а ещё Игито

  5. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 21:25 | Регистрация: 15.04.2018

    Примо хорошо настроен. Может потянуть хорошо.

  6. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 21:36 | Регистрация: 3.07.2011

    Интересно, как поедут волчата? Если Игита и Погачар не проиграют много Лопесу, то вопрос о белой, как минимум майке открывается.

  7. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 22:05 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Giant72
    Цитата: Николай Н.
    Кинтано может взять этот этап.
    Вальвердо тоже может, а ещё Игито

    Ну почему же? Может Лопесо, Рогличо либо, на худой конец, Урано или Майкоbiggrin

  8. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 22:38 | Регистрация: 30.06.2017

    Какие все прям здесь все "грамотные" .не упустят момента уколоть, подколоть, приколоть..и при этом никак не могут из своего глаза бревно вытащить. Злые вы все. Кинтана или Кинтано..какая разница, грамотеи?

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 23:16 | Регистрация: 4.08.2018

      Действительно, я вот никогда не подкалываю, Aliko.

  9. Имя: Erik

    Tomer

    Сегодня, 22:42 | Регистрация: 12.09.2013

    Интересно сможет что то показать Inesos

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (11)
    Серафим-Фото
    Действительно, я вот никогда не подкалываю, Aliko.
  • Tomer
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (11)
    Tomer-Фото

    Интересно сможет что то показать Inesos

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Какие все прям здесь все "грамотные" .не упустят момента уколоть, подколоть, приколоть..и при этом никак не могут из своего глаза бревно вытащить. Злые вы все. Кинтана или Кинтано..какая разница, грамотеи?
  • marketbk
    Стевен Крёйсвейк сошёл с Вуэль ... (4)
    marketbk-Фото
    Цитата: Arciv
    Очень сильная потеря,претендовал на подиум. Надеюсь Роглич порадует команду победой в общем зачёте
    Да с какого? Он после Тура , где впервые на ГТ заехал на подиум, претендовал на подиум здесь?
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (38)
    Earl57-Фото

    Бассо и братья Контадоры пристроили парочку парней из своей Кометы в Трек. Вот что значит иметь знакомства drinks А иначе как находить для своих питомцев "хорошие руки" ))  

    Из гонщиков Трека, имеющих контракт на 2020 год, треть в возрасте от 21 до 25. Еще треть 26-29. А говорили, что это команда пенсионеров...

     

     

  • Ice
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Giant72
    Цитата: Николай Н.
    Кинтано может взять этот этап.
    Вальвердо тоже может, а ещё Игито

    Ну почему же? Может Лопесо, Рогличо либо, на худой конец, Урано или Майкоbiggrin

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (11)
    Sezar-Фото

    Интересно, как поедут волчата? Если Игита и Погачар не проиграют много Лопесу, то вопрос о белой, как минимум майке открывается.

  • Ice
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (4)
    Ice-Фото

    Вай, какой шикарный финиш. Любой уважающий себя спринтер должен иметь в совем послужном списке такие фотофиниши. Это крассика и свидетельство борьбы двух достойнвых соперников. Вчера было явное доминирование, сегодня все решили миллиметры. Есть в спринтерских этапах своя прелесть. Без них гонка была бы перенасыщена событиями, это как экшен без пауз  -наскучит быстро)))

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (11)
    Arciv-Фото
    Примо хорошо настроен. Может потянуть хорошо.
  • Arciv
    Магнус Корт переходит в команд ... (7)
    Arciv-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Бильбао в Эмираты или Бахрейн. Хирт обратно в ССС.
    Спасибо

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