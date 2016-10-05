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Директор Вуэльты Испании хочет, чтобы UCI передал титул победителя 2011 года Крису Фруму

Директор испанского Гран-тура Вуэльты Испании Хавьер Гильен не хочет, чтобы Вуэльта Испании-2011 осталась без победителя

 

 

   Хуан-Хосе Кобо, поднявшийся на первую ступень подиума Вуэльты Испании-2011, был дисквалифицирован UCI через 8 лет из-за несоответствий в показания биологического паспорта между 2009 и 2011 годами. Он имеет право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Если Кобо не сможет опротестовать решение UCI о своей дисквалификации или не будет это делать, то, по мнению директора испанского Гран-тура Хавьера Гильена (Javier Guillén), Международный союз велосипедистов должен официально передать победу на Вуэльте Испании-2011 Крису Фруму, занявшему в том выпуске Вуэльты 2-е место.  

 

  Хуан-Хосе Кобо ещё не комментировал публично решение UCI. Как сообщает испанское издание El Pais, сейчас Кобо работает инструктором по сёрфингу в Сан-Висенте-де-ла-Баркера, в Кантабрии.

 

  Хавьер Гильен в интервью изданию AS сказал: «Я уверен в антидопинговой системе, не хочу выносить приговор до решения суда, но самое важное в таких случаях – поймать обманщика. Пусть правосудие свершится. Думаю, более справедливо решать такой вопрос быстрее, но я верю в систему. Так или иначе, обманщики получают дисквалификацию, а победители должны внушать доверие.

 

  Если тот, кто занимал первое место, пойман как обманщик, победа должна перейти к тому, кто финишировал вторым. Фрум занял второе место, было бы логично, если бы UCI решили передать победу ему. Понимаю, что мы хотим стереть длинный и тёмный период (с Армстронгом), но думаю, логично в данном случае передать победу».

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Теги к статье: Вуэльта Испании Крис Фрум Хуан-Хосе Кобо

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  1. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 16:48 | Регистрация: 5.10.2016

    фрум-то сам в курсе?

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Комментарии

  • Kitsune-taichou
    Директор Вуэльты Испании хочет ... (1)
    Kitsune-taichou-Фото

    фрум-то сам в курсе?

  • ironharley
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (47)
    ironharley-Фото

    Жрут (колятся, вдыхают, втирают, далее по тексту жрут), жрали и будут жрать дальше. До тех пор пока есть те, кто иначе не в состоянии заработать себе и семьям на существование - будут. Меняются только сама фарма, способы ее применения и обнаружения. Ну и уловки для сокрытия. Ни у кого нет рецептов: от все разрешить, до всё запретить. Верующие в чистоту спорта высших достижений верят в розовых единорогов  пукающих бабочками. Ну и на здоровье. Я лично для себя оставляю все на совести участников регаты. И Фрум тоже жрет. Не так как Лэнс и не то - времена изменились. Но тоже жрет в полный рост. И Луценко, и любой из местных божков. И то что у одного отняли, а отдали другому - это не мои проблемы и переживания, а их. Тех кто жрет.

  • 3NSN
    Антидопинговая лаборатория усо ... (1)
    3NSN-Фото
    Продолжайте обогащать фармацевтов дальше
  • staurt
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (47)
    staurt-Фото

    И  в чем смысл? Забрали у одного редискаа, отдали другому. Делали бы тогда как с туром 1999-2005 без победителя...

  • dmar
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (47)
    dmar-Фото
    Так давайте реабилитируем Лэндиса, Цыпленка, Бена Джонсона наконец. А чё, почему этим можно а другим нет?
  • dmar
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (47)
    dmar-Фото
    Армстронгу никто допинг тайно или насильно не вливал и никто его преступником не объявлял, пока он не признался САМ. А кому-то видать вся жидкость божья роса.
  • aksbor
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (47)
    aksbor-Фото

    Я тогда написал здесь же на Велолайве по итогам Вуэльты-2011:

     

    Все велогонщики чисты

    Как белоснежные листы!

    А Фрум и Кобо чище всех,

    За то им слава и успех!

    Так очищайтесь! Будет шанс

    Вам Джиро взять и Тур де Франс!

  • am14
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (47)
    am14-Фото
    Это лукавство. Лэнс действительно имел выдающуюся ССС. Жрали поголовно все, и жрут сейчас, да простят меня пуристы от спорта и любители, не осознающие, насколько колоссальны нагрузки профиков. Дон Мигель, Лэнс, Конта, Фруми побеждали не по причине своих "лекарств", а благодаря сочетанию железной воли, трудолюбия, умения терпеть и только в последнюю очередь исключительных сердец и ног...
  • Konstantin41
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (47)
    Konstantin41-Фото
    Во-первых, это только по вашему мнению Кобо закончил карьеру в 2012, на самом деле он закончил её в конце 2014. Во-вторых, я считаю, что бороться с допингом надо по факту употребления, а не 8 лет спустя. 8 лет спустя - это какая-то показуха, не более. И нужна ли гонщикам, занявшим 2-ые места такая победа? Ну и в-третьих, Армстронг - всего лишь человек своего времени, тогда допинг жрали абсолютно все, а потом всех собак спустили на Лэнса только потому, что он был самым успешным.
  • Адриен
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (47)
    Адриен-Фото
    \\Говорил Жеглов: -Вор должен сидеть в тюрьме.\\
    А вы вспомните - КАК Жеглов иногда реализовывал это свое "правило". Например подбросом кошелька в карман... Как для вас все просто... Объявили Армстронга преступником - и вы уже готовы закидывать его камнями. Завтра скажут, что ошиблись - и вы вознесете его на пьедестал. Удобно - все решают за вас, ваше дело только искренне верить и одобрять принятые НА ВЕРХУ решения...

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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