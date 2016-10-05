Директор Вуэльты Испании хочет, чтобы UCI передал титул победителя 2011 года Крису Фруму

Директор испанского Гран-тура Вуэльты Испании Хавьер Гильен не хочет, чтобы Вуэльта Испании-2011 осталась без победителя

Хуан-Хосе Кобо, поднявшийся на первую ступень подиума Вуэльты Испании-2011, был дисквалифицирован UCI через 8 лет из-за несоответствий в показания биологического паспорта между 2009 и 2011 годами. Он имеет право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Если Кобо не сможет опротестовать решение UCI о своей дисквалификации или не будет это делать, то, по мнению директора испанского Гран-тура Хавьера Гильена (Javier Guillén), Международный союз велосипедистов должен официально передать победу на Вуэльте Испании-2011 Крису Фруму, занявшему в том выпуске Вуэльты 2-е место.

Хуан-Хосе Кобо ещё не комментировал публично решение UCI. Как сообщает испанское издание El Pais, сейчас Кобо работает инструктором по сёрфингу в Сан-Висенте-де-ла-Баркера, в Кантабрии.

Хавьер Гильен в интервью изданию AS сказал: «Я уверен в антидопинговой системе, не хочу выносить приговор до решения суда, но самое важное в таких случаях – поймать обманщика. Пусть правосудие свершится. Думаю, более справедливо решать такой вопрос быстрее, но я верю в систему. Так или иначе, обманщики получают дисквалификацию, а победители должны внушать доверие.

Если тот, кто занимал первое место, пойман как обманщик, победа должна перейти к тому, кто финишировал вторым. Фрум занял второе место, было бы логично, если бы UCI решили передать победу ему. Понимаю, что мы хотим стереть длинный и тёмный период (с Армстронгом), но думаю, логично в данном случае передать победу».